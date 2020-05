La ejecutiva es egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerció la docencia en la cátedra de Inteligencia Artificial, y cuenta con un posgrado de Gestión Comercial en el ITBA. Desarrolló su carrera dentro de Unilever, donde comenzó hace 29 años en el programa jóvenes profesionales de IT . Posteriormente, ocupó diferentes cargos, como Directora de IT para el área de Innovación en Marketing con responsabilidad para Latinoamérica y Directora de IT para Argentina, Uruguay y Paraguay.