Cuáles son los CDT que en Colombia ofrecen una rentabilidad de más del 10% anual en enero de 2026

La facilidad digital y la competencia entre compañías financieras impulsan nuevas formas de optimizar el capital invertido sin exponerse a riesgos

El dinero depositado en un CDT siempre está protegido ante los fenómenos económicos del país - crédito Juan Páez/Colprensa

Para enero de 2026, los certificados de depósito a término (CDT) ganaron relevancia como la alternativa de inversión más segura y rentable para los colombianos. Los niveles actuales de tasas de interés de estos productos, que llegan a 11% efectivo anual, superan con amplitud la inflación proyectada y fortalecen la preferencia por este producto, impulsando la competencia entre las diferentes entidades financieras del país.

La consolidación de estos en 2026 se debe a su seguridad y previsibilidad. El instrumento consiste en que el usuario deposita un capital en una entidad financiera durante un plazo determinado y, al final, recupera el monto invertido junto a los intereses acordados. La certeza sobre los rendimientos y la fecha de devolución convierten al CDT en una herramienta valorada tanto para pequeños como para grandes inversionistas.

Los datos actualizados de la plataforma Mejor CDT confirman que, durante la primera quincena de 2026, algunas entidades destacan por ofrecer rendimientos bancos Colombia superiores al promedio. KOA lidera el mercado, con una tasa de 11% efectivo anual para plazos de 360 días (un año) y 720 días (dos años).

Las entidades financieras permiten abrir CDT desde las aplicaciones móviles - crédito Freepik

En el segmento de dos años (720 días):

  • Ban100: 10,5%.
  • Credifamilia: 10,25%.

Si la inversión es a un año (360 días):

  • Credifamilia: 10,15%
  • Ban100: 9,95%.

Para periodos de nueve meses (270 días):

  • KOA: 10,15%.
  • Credifamilia: 10%.
  • Ban100: 9,95%.

En seis meses (180 días):

  • KOA: 10,01%.
  • Credifamilia: 9,75%.
  • Ban100: 9,65%.

A tres meses (90 días):

  • Iris: 9,05%.
  • Banco W: 8,9%.
  • Coltefinanciera: 8,7%.
Tomar la mejor decisión con un CDT es clave para recibir buenos rendimientos - crédito crédito Infobae

Las simulaciones disponibles muestran que, al invertir $10.000.000, la rentabilidad varía según el monto, el plazo y la entidad elegida. KOA encabeza de manera consistente los listados de simuladores para horizontes de uno o dos años, por lo que se sitúa con calidad por encima de los bancos tradicionales en términos de interés efectivo anual.

Cómo elegir el mejor CDT

La elección del mejor CDT enero 2026 depende de varios factores. Los expertos de la plataforma Mejor CDT señalan que el principal criterio es la tasa de interés efectiva anual (E.A.), debido a que refleja con exactitud el rendimiento real sobre el capital invertido. Los plazos más largos usualmente ofrecen tasas más atractivas, pero también es esencial revisar la solidez y la reputación de la entidad financiera seleccionada.

La facilidad en la apertura del producto es un aspecto relevante. En la actualidad, la mayoría de las instituciones permite contratar un CDT de manera totalmente digital, lo que agiliza el proceso y brinda mayor acceso para todo tipo de ahorradores.

El proceso de digitalización avanza en el sector, dando lugar a un nuevo ecosistema digital para la gestión de CDT. Diferentes plataformas centralizan la comparación de alternativas y facilitan la administración de varias inversiones desde una sola cuenta. Así, los inversionistas pueden simular rendimientos personalizados, comparar tasas y monitorear sus productos en tiempo real.

Varios CDT se renuevan de forma automática al vencimiento, por lo que conviene informar al banco en caso de no desear una renovación - crédito Canva

La fuerte competencia en el sistema financiero colombiano durante el arranque de 2026 elevó los estándares en tasas y servicios. El crecimiento de actores digitales y la consolidación de canales en línea aumentan la conveniencia y el acceso a opciones de bajo riesgo.

Prioridad para los ahorradores

Así las cosas, la búsqueda de una alternativa capaz de proteger el valor del dinero frente al aumento de precios es prioritaria para los ahorradores. Los CDT emergen como la vía para obtener intereses que superan la inflación estimada, convirtiéndose en una de las opciones de ahorro más atractivas frente a otras alternativas tradicionales.

La dinámica de inversiones en Colombia para inicios de año refleja una competencia dinámica entre distintas entidades, cada una presentando nuevas condiciones y tasas para captar el interés y los recursos de quienes buscan optimizar sus finanzas personales e inversión.

