– ¿Por qué muchas empresas textiles no lograron sobrevivir al 2018, o lo hicieron con problemas muy serios?



– Con estas tasas a 70% parte de la competencia claudicó. Muchos están en convocatoria de acreedores y están los que no tienen ni stock ni servicios. Hoy la torta no crece, pero como hay muchos que aflojaron, se reparte diferente. Gana el que es más profesional. Las fábricas locales quedaron perimidas, no hay maquinaria nueva. Las empresas no se aggiornaron, el management hace agua y no trabajan bien la relación precio-producto, y la imagen y el servicio. Es eso, no hay muchos secretos.