La reflexión viene a mi mente por casos que suelo experimentar y que provienen de la tendencia de la mayoría de las organizaciones a estimular el trato entre personas fuera de determinados cánones tradicionales, usados por siglos a través del idioma. Veamos a qué me refiero: esta mañana, por ejemplo, al llegar a las cajas de un banco, encontré un cartel que decía "Formá fila acá". La indicación, que parecía más una orden, me resultaba realmente confianzuda. Lo paradójico vino después, cuando el cajero, un simple ciudadano, me trató de usted. Por situaciones como estas paso diariamente. ¿Por qué razón los organismos del Estado, los bancos y demás empresas se dirigen a su clientela con excesiva familiaridad cuando sus empleados no lo hacen?