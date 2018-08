Claro hubo otros industriales que mostraron el enojo en los pasillos del hotel casino en el que se hizo el evento. "Toman una medida que no tiene carácter ni sentido. No tienen en cuenta las necesidades productivas de largo plazo. El mundo entero tiene reintegros. Hay enojo, es una medida no conversada con los sectores. Hasta el año pasado aumentaban los reintegros, ahora los sacan, no tienen mucho criterio", aseguró un industrial que pidió off the record.