– ¿Cómo afecta la causa de los cuadernos a la economía local?



– En el corto plazo, con volatilidad. En el mediano, miremos las diferencias con Brasil y lo que pasó con el Lava Jato. Ellos enfrentaban un proceso de recesión fuerte y prolongado. Segundo, involucró a su principal empresa inversora y productora, Petrobras. En la Argentina hablamos de obras que en casi todos los casos ya se terminaron y están involucrados ex funcionarios. Algunos ven que podría haber una penalización del mercado, lo que en economía se conoce como reacción procíclica que acentúa en el corto plazo la desconfianza. Pero en la medida en que avance el proceso judicial con total independencia, que sea transparente y pueda dar alguna resolución en los próximos días, vamos a poder cambiar la mirada sobre el impacto que puede tener. Creemos que el impacto será bajo. En materia de las obras actuales, no debería impedirnos, o no facilitarnos, los procesos de nuevas licitaciones o las de PPP [obras de Participación Público-Privadas], que tienen sistemas de compliance muy rigurosos que fueron superados con éxito. Quizás habrá más observación, pero no mercados que se cierren.