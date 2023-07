El peculiar acuerdo que ofreció Lácteos Vidal a 26 empleados despedidos por bloquear su planta

El bloqueo de Atilra, en septiembre del año pasado

La empresa Lácteos Vidal fue el eje de un prolongado conflicto que, por cerca de dos meses, mantuvo bloqueada su planta de la localidad de Moctezuma, en Carlos Casares. El diferendo sindical surgió cuando Atilra reclamó la recategorización de empleados y, ante la negativa empresaria, intentó frenar todas las actividades del establecimiento. Menos de un año más tarde, la firma está en proceso de apelación ante un fallo que la obliga a reincorporar a 26 trabajadores despedidos y que, asegura, la llevaría a la quiebra. Y en un intento por dar vuelta la página, ofreció un muy particular acuerdo.

El viernes pasado hubo una audiencia de mediación entre las partes en el Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo Número 69. Los representantes de los trabajadores y de la empresa hicieron sus presentaciones. El planteo de la empresa se basó en plantear la imposibilidad de la reincorporación.

“La reincopración no es posible porque nosotros contratamos 25 personas nuevas que ya ocuparon esos puestos de trabajo. Si no hacíamos los quesos nos fundíamos, había que seguir operando. Y la gente que siguió trabajando a pesar de las amenazas de los ex empleados y el sindicato no se merece esto”, dijo a Infobae Alejandra Bada Vázquez, titular de la empresa.

“Los despidos fueron con causa, por pérdida de confianza. Hay dos causas penales por compulsión a la huelga, amenazas, turbación de la propiedad y usurpación. No hay manera de recomponer la relación laboral después de las cosas que pasaron”, agregó la pequeña empresaria.

Según relata la empresa, la propuesta surgió de Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina que hace las veces de moderador en las audiencias de conciliación. Consiste en reconocer la indemnización, como si los despidos hubieran sido sin causa, y ofrecer una salida laboral a los empleados despedidos.

Una protesta en la planta de Capital Federal de Lácteos Vidal

Por un lado, se ofreció a los despedidos la posibilidad de tomar cursos de emprendimientos comerciales, para que puedan seguir otro camino laboral. Y, en segundo lugar, la posibilidad de actuar como revendedores de productos de Lácteos Vidal accediendo a ellos a un precio diferencial.

“Aunque pensamos que no es justa la indemnización, porque no fueron despidos sin causa, hicimos la oferta para poder dar vuelta la página, dar por terminado este tema. Nosotros estamos poniendo la otra mejilla”, dijo Bada Vázquez.

La oferta ahora está en manos de los trabajadores, que tienen una audiencia el 4 de agosto para responder. Mientras tanto, siguen los procesos judiciales alrededor del conflicto.

En mayo, Lácteos Vidal tuvo un fallo adverso en la justicia. La Sala IX de la Cámara de Apelaciones del Trabajo mediante un fallo al que accedió este medio, exige “la inmediata reinstalación de los trabajadores afectados por lo que fuera el despido de 26 personas y el pedido de desafuero de tres delegados luego del bloqueo de la planta en Moctezuma, provincia de Buenos Aires, que llevó a una conciliación obligatoria a la solicitud de retorno a los puestos de trabajo que no se cumplió y que derivó en la decisión empresarial”.

Además, se fijó una indemnización de $10.000 por día por empleado no reincorporado. Para la misma se fijó un embargo a las cuentas de la empresa.

Seguir leyendo: