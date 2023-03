Dólar soja 3: detalles del esquema del Gobierno para que el campo liquide y aumenten las reservas del BCRA

Sergio Massa

En diferentes áreas del Gobierno ya se está trabajando en el mecanismo que se utilizará para la puesta en marcha del “dólar agro”. Hoy al término de su gira por los Estados Unidos, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la puesta en marcha de un programa de estabilización cambiaria, con el objetivo de fortalecer el ingreso de reservas del Banco Central, en medio de las complicaciones que está provocando la sequía en la economía.

Esta medida es parte de un paquete que la Argentina negocia con el Fondo Monetario Internacional. “Es un programa de incremento exportador que pretende facilitar en el año de sequía la capacidad y el cumplimiento de los contratos de nuestros exportadores, entendiendo las dificultades que sufrieron nuestros productores, y al Banco Central argentino de fortalecerse en materia de reservas”, dijo Massa en una reunión con medios argentinos al final de su gira por la capital estadounidense, durante la cual se reunió con el FMI y varios funcionarios del gobierno de Joe Biden.

Según pudo saber este medio, el objetivo del Palacio de Hacienda no solamente es generar mecanismos que permitan al Banco Central aumentar su nivel de reservas, en momentos donde la sequía que golpea al campo provocará una caída superior a los 20.000 millones de dólares en el ingreso de divisas por las exportaciones agroindustriales, sino también seguir asistiendo a los sectores de la producción afectados por la problemática climática y promover el aumento de la superficie sembrada en la próxima campaña agrícola.

Aún no está establecido de cuánto será la divisa diferencial que se le pagará a los exportadores. Con el dólar soja 1, fueron 200 pesos, y con la segunda edición, 230 pesos.

Juan José Bahillo

Si bien los anuncios se realizarían el próximo lunes, desde la Secretaría de Agricultura, que conduce Juan José Bahillo, ya se está trabajando junto a la Aduana, Jefatura de Gabinete y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros sectores, en definir cuáles serán las condiciones que regirán en el tipo de cambio diferencial para el agro, que a partir de abril y durante 30 días alcanzará al complejo sojero, y luego por un plazo de 90 días a las economías regionales.

Según fuentes oficiales, el objetivo de la medida será aumentar el nivel de ingreso de dólares al Banco Central, pero también con los recursos que se sumarán por el nuevo Plan continuar asistiendo a los sectores afectados por la sequía, y también implementar medidas de financiamiento para la próxima campaña agrícola, que comenzará próximamente con la siembra de los cultivos de invierno, como trigo y cebada. Al respecto, en el Gobierno apuestan a que el clima acompañe y así los productores puedan aumentar la superficie. Por otro lado, se contemplará la situación de los precios internos y que no se afecte, con un aumento de costos, a otros actores de la producción. Para cumplir dicho objetivo, se trabajará en acuerdos con las distintas cadenas, que tienen injerencia en el mercado interno para que se garantice el consumo interno y valores.

Economías regionales

En relación a las economías regionales, el ministro de Economía había anunciado a comienzo del presente mes, en el marco de la Vendimia mendocina, que el 1ª de abril comenzaba a regir un tipo de cambio diferencial para las mencionadas producciones, con la vitivinicultura como primer producción. A partir de ese momento, la Secretaría de Agricultura realizó reuniones con diferentes sectores para analizar la actualidad de cada uno de ellos, afectados por el clima adverso y la crisis económica, y definir un mecanismo de cómo se debería implementar la medida anunciada por Massa.

Pablo Vernengo

“La decisión final se toma en el ministerio de Economía”, dijo hoy una fuente oficial. Además, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) comentaron que desde Agricultura se convocó a varios complejos regionales, como vitivinícola, té, tabaco, entre otros, para tener la opinión de cada uno de ellos sobre cómo debería funcionar el tipo de cambio diferencial, pero los funcionarios no brindaron demasiadas precisiones y solamente comentaron que la medida seguía en estudio. “Por ahora no hay nada”, dijo Pablo Vernengo, Director Ejecutivo de la entidad, quien también recordó el pedido que elevaron a la Secretaría de Energía para que se instrumente la resolución que reduce el costo de la energía para los productores en emergencia y/o desastre agropecuario.

Otros sectores

Tras los anuncios que realizó Massa esta tarde, dirigentes del campo que integran la Mesa de Enlace, salieron a expresar que hasta el momento no fueron consultados sobre el tema. En ese mismo sentido se pronunciaron los sectores de la exportación de granos, oleaginosas y derivados.

“No fuimos consultados sobre este tema, pero desde que se implementó un dólar especial para la soja, decimos lo mismo: lo sano para nuestra economía es tener un tipo de cambio unificado que le devuelva competitividad al sector. Si esta medida va en esa línea, será positiva pero no tenemos los detalles”, dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien agregó: “En el caso de la soja, las retenciones y el tipo de cambio hacen que los productores reciban la mitad del valor internacional. Eso no es bueno ni para los productores, ni para el sector ni para el país”.

Nicolás Pino

Los representantes de la producción, ante el avance de los efectos de la sequía, siguen reclamando medidas de alivio fiscal y que los productores afectados por las condiciones climáticas adversas, sean eximidos del pago de impuestos. Al respecto, en la provincia de Entre Ríos se está trabajando en el diseño de un proyecto de Ley para que sea debatido en la legislatura local. A todo esto, antes de su viaje a los Estados Unidos, el ministro de Economía anunció mas medidas para los afectados por la sequía, entre las cuales se determinó que los productores que están en zona de emergencia y que su actividad principal sea agropecuaria y/o ganadera, accedan de manera automática a los beneficios de alivio fiscal que establece la Ley de Emergencia, sin necesidad de efectuar ningún trámite.

