Juan Farinati, presidente de Bayer Cono Sur: “Argentina lidera en sustentabilidad con la siembra directa y la biotecnología”

Juan Farinati

Juan Farinati, presidente y CEO Cono Sur de Bayer, mantuvo un extenso dialogo con Infobae días atrás, durante la primera muestra del sector agropecuario que se desarrolló en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

El uso de las nuevas tecnologías, el impacto de la sequía en la actual campaña y cómo puede condicionar el próximo ciclo que comenzará en los próximos meses y la manera en que las empresas del agro acompañarán a los productores en dicho proceso, fueron algunos de los temas que se analizaron durante la entrevista.

“Argentina es un país donde la opción de digitalización se está llevando adelante más rápido que entre los principales países de producción mundial”, dijo Farinati durante la entrevista con este medio, y sobre el rol que tendrá la empresa en acompañar a los productores en la próxima campaña agrícola, tras los efectos de la sequía, agregó: “Lo que nos tiene que ocupar es transitar este momento que va a ser difícil”.

A continuación la entrevista completa:

— ¿Cuál es el rol que tiene Bayer sobre la agricultura regional?

— A nivel global, Bayer tiene una apuesta muy importante en el negocio del agro, enfocado en todo lo que es innovación, digitalización y sustentabilidad. Y allí, la Argentina en particular juega un rol muy importante a nivel global. Somos el país número tres en lo que hace al negocio del agro, algo que refleja la relevancia que tiene la actividad agrícola argentina.

Claramente Bayer es una compañía que está siempre enfocada en lo que es innovación de producto, aunque al mismo tiempo trabajamos muy fuerte en lo que denomino innovación de proceso, vinculado éste a todo lo que es digitalización y sustentabilidad, que para la compañía son dos pilares fundamentales en lo que hacemos tanto internamente como externamente.

Farinati destacó el trabajo de la empresa en materia de sustentabilidad

Internamente, hace varios años, somos la primera compañía argentina que tiene el 100% de la superficie de producción de semillas certificadas con buenas prácticas agrícolas por IRAM. Y externamente, de cara a los clientes, tenemos una oferta amplia de soluciones que están vinculadas a que el productor pueda producir de manera mucho más sostenible.

Argentina lidera en sustentabilidad agrícola, de la mano de la siembra directa, de la utilización de biotecnología, y se avanza muy fuerte en la utilización de otras herramientas, como todo lo que es cultivo de cobertura, agricultura regenerativa, y el crecimiento de la digitalización que resulta fundamental para cumplir con todo lo que es trazabilidad.

En Bayer también estamos trabajando muy fuerte con lo que es reducción de plásticos. En la Argentina, este concepto es un tema importante en el campo y estamos avanzando con envases retornables de 1.000 litros (IBC) en parte de nuestra paleta de protección de cultivos, estos envases generan cero plástico en campo. El objetivo es que no se dejen envases plásticos en el campo. Por ello, Bayer apuesta muy fuerte, no solo en acompañar al productor, en producir más u obtener productos de mejor calidad, si no que al mismo tiempo debemos producir mejor. Lo que resulta clave.

— ¿Cómo ve a los pruductores adaptándose a proceso de nuevas tecnologías, como el movimiento AgTech?

— Argentina es un país donde la opción de digitalización se está llevando adelante más rápido que entre los principales países de producción mundial. Hoy en la Argentina con FieldView (es la plataforma de agricultura digital de Bayer) hay 12 millones de hectáreas, que es un 33% de la superficie agrícola. Es mucho. El productor en la Argentina adopta las cosas en las que ve valor. Y creo que en este momento lo interesante es la digitalización.

"Hoy de la mano de la digitalización y tecnología de producto lo que va a cambiar es el modelo de negocio de las compañías", dijo Farinati

Tiempo atrás hablamos de agricultura de precisión pero no teníamos ni el motor de datos que tenemos ahora, ni tampoco la calidad de la maquinaria que tenemos para aplicar los datos que obtenemos. Hoy se unen las dos cosas. El productor tiene cantidad de datos, y también tiene capacidad de procesarlos y cuenta con herramientas que le permite utilizar esos datos en el campo.

Realmente hay productores con mayor nivel de energía, que son si se quieren los pioneros, y otros que se están acercando pero en el stand de Bayer, en toda la parte de FieldView y agricultura digital están los simuladores para que el productor vea como cuando está sembrando en el tractor o cuando está pulverizando. Se puede ver en vivo. El nivel de interés que vemos es fenomenal.

Vemos mucho avance. Al respecto, te puedo contar, soy ingeniero agrónomo hace 25 años, y estudiamos agronomía detectando nitrógeno en un método que se llamaba “método de Kjeldahl”. Allí se muestreaba en un campo de 30 hectáreas tres muestras y por este método se tardaba 15 días en obtener los resultados. Así se obtenía la información para saber cuánto nitrógeno había que aplicar en el lote. Hoy con la tecnología actual, con herramientas de precisión, toma el nivel y midiendo la cantidad de nitrógeno en vivo, surco a surco. Y hoy la capacidad que tiene la tecnología es fenomenal.

Para mí, que también soy productor, y resulta valido, se evalúa cuánto cuesta aplicar la nueva tecnología: el negocio del productor no es costo por hectárea sino costo por tonelada. Hoy con una tecnología que permite producir más, el negocio es costo por tonelada: el productor lo está viendo de esa manera. Hay un gran avance. En Argentina se da una situación particular, que los productores vienen trabajando con siembra directa, y son adaptadores natos de tecnología y lo estamos viendo. El nivel de reutilización de FieldView de un año a otro es prácticamente del 90%. El productor que entra, no se va.

Farinati destacó el mayor uso de tecnología por parte de los productores

— Hay un cambio en el modelo de negocio. En años anteriores, las grandes empresas apuntaban a ser proveedores. Luego llegó el asesoramiento y ahora migran a una sociedad con los productores. ¿Qué rol va a ocupar Bayer?

— Hoy, de la mano de la digitalización y tecnología de producto, lo que va a cambiar es el modelo de negocio de las compañías. Podemos compararlo, con el tema del seguro de los autos, donde la póliza del auto, sale más barata o más cara dependiendo de cómo manejas. Eso integra el riesgo con la información, porque sabe si maneja bien o no.

Ahora con el tema digital, por ejemplo un productor lo aplica en el caso de densidad de semillas. En mayo pasado, lanzamos Bayer Valora que ayuda a explotar la rentabilidad de cada lote con prescripciones de densidad de siembra de semillas de maíz personalizadas y la inversión protegida. Se trata de un nuevo modelo de negocio que propone con la compra de un determinado híbrido, una recomendación de densidad asociada para el lote determinado, con prescripciones FieldView y una garantía sobre la inversión adicional que realiza el productor a partir de esa recomendación. Se evalúa la performance y si la recomendación no produce un incremento que cubra el costo extra en semillas, Bayer cubre ese costo. Lo que se plantea es un modelo que se está experimentando para entender la generación de valor para el productor y para la compañía

— Todo bien, pero si el clima no acompaña...

— No podemos hacer llover. Pero voy a poner un ejemplo. El clima no acompaña, pero cuando estudié en la facultad la soja era un cultivo estable y el maíz no lo era.

Se profundiza la sequía en diferentes zonas del país (AP Foto/Nati Harnik, archivo)

— ¿Qué es lo que más preocupa de la sequía y cuál será el rol de la compañía en ese contexto?

— Más que preocuparnos, nos ocupa. Claramente habrá regiones que van a necesitar algún tipo de soporte financiero. Habrá casos y casos. Lo que nos tiene que ocupar es transitar este momento que va a ser difícil, pero al mismo tiempo hay precios de los commodities muy buenos. En esta comparación, hace dos años atrás, el maíz valía la mitad o la soja valía el 60%.

Por eso hay que ver cómo acompañamos al productor para ver cómo podemos capitalizar lo que viene. Obviamente tiene que llover. Eso nadie lo puede manejar. Hay que atender esta situación, la cual es difícil pero al mismo tiempo acompañar al productor para que pueda capitalizar lo que se viene que será una campaña positiva a futuro.

Obviamente venimos de la pandemia, venimos de la guerra y de la sequía, y este año habrá un componente político importante. Y como sector, tenemos que mirar en largo y trabajar en cómo hacemos para que la Argentina no solo sea hoy como lo es el sector agropecuario motor del crecimiento del país, sino para potenciarlo a futuro. Hay una oportunidad enorme. Desde Bayer vamos a trabajar mucho para producir esto. La sequía quema, pero desde el sector agroindustrial tenemos que ver cómo podemos seguir capitalizando el potencial que tiene la Argentina a futuro.

Seguir leyendo: