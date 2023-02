En Santa Fe estiman que las pérdidas agrícolas por la sequía superarían los USD 3.400 millones

El maíz, es uno de los cultivos afectados por la sequía

Las pérdidas estimadas en Santa Fe para la presente campaña de granos finos, gruesa y legumbres alcanzarían los USD 3.429 millones por el impacto de la sequía. Así lo señaló un informe publicado por la Sociedad Rural de Rosario. Hay que recordar que hasta el momento, el territorio santafesino es uno de los más afectados por la situación climática adversa, donde tan solamente el 20,39% del territorio no está seco, según el último reporte del Sistema de Información de Sequías para el Sud de Sudamérica (Sissa).

Guillermo Farbman, ingeniero agrónomo y colaborador agrícola en el informe difundido por la entidad rosarina, aseguró a Infobae que “el trabajo realizado tiene que ver con una estimación de pérdida de unos 3.400 millones de dólares que tendría el sector agrícola de la provincia de Santa Fe en base a promedios históricos se siembra, cosecha, rendimiento y producción tras hacer una comparación por Departamento para ver que resultado podría reportar el problema de sequía”. Entre los Departamentos santafesinos con mayores pérdidas se encuentran General López, con USD 864 millones, seguido por Castellanos, con USD 437 millones, San Martín, con USD 278 millones, Las Colonias, con USD 258 millones; y Caseros, con USD 200 millones, entre otros distritos.

Para la realización del informe de la Sociedad Rural de Rosario, los especialistas tuvieron en cuenta datos relevados oportunamente por el Ministerio de Economía, a través de las Estimaciones Agrícolas que realiza el área de Agricultura, también informes de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), estudios técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y relevamiento de cultivos realizado por los grupos CREA, entre otros informes privados. Además se aclaró que el documento que se presentó, no contempla el impacto de la falta de lluvias en la ganadería, donde el norte del territorio provincial se atraviesa un momento complejo.

Situación actual de la sequía. (Sissa)

Según Farbman, “son millones de dólares que no ingresarán a Santa Fe y no se van a producir granos por la seca. En el caso de las legumbres, tales como arbejas o lentejas, los rindes reportan un nivel bajísimo de 3 o 4 quintales. También hay malos resultados en trigo y en girasol, de modo puntual, en el centro norte provincial, los rendimientos son malos y los granos oleaginosos cuentan con muy baja materia grasa. Para el caso de la soja de primera, habitualmente son de mayor rendimiento, pero fueron las más afectadas por la sequía. Se afectó la formación de la chaucha, las plantas son bajas y no está el número de chauchas que debería tener. Aún el maíz sufrió la fuerte sequía, donde hoy los choclos están deformados, pequeños y sin granos para el maíz temprano”.

Farbman manifestó que al evaluar la situación de los cultivos tardíos, tanto soja como maíz, se observa que “probablemente los rendimientos sean mejores pero no habrá rindes excepcionales, ya que en Santa Fe sigue habiendo sequía y esperemos que no haya heladas en marzo. En los últimos informes oficiales, ningún cultivo mejoró con las últimas lluvias en el perfil de humedad. Por ello, con altas temperaturas aún el agua no va a alcanzar” para favorecer el desarrollo de los granos gruesos en los cultivos tardíos. “Así para el caso de los maíces tardíos, y soja de segunda, allí vamos a tener entre una merma del 15 al 20% como mínimo por la continuidad de la sequía”, concluyó

Mientras tanto, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (CARSFE), se criticó el alcance de las medidas de asistencia ganadera bovina anunciadas por el Ministro de Economía, Sergio Massa, ya que calificó al paquete de medidas oficiales como “una gran nube de humo”. En un comunicado, los dirigentes señalaron: “Los anuncios que permanentemente emite el gobierno nacional sobre todas las cuestiones vinculadas de alguna manera al campo son improvisaciones con fines meramente propagandísticos, lo cual es cada vez más evidente y desembozado”.

Situación de sequía en todo el país

Por otro lado, la entidad santafesina mencionó que “hubo anuncios de que el Banco Nación establecería asistencia a los productores para acceder a créditos y flexibilizar condiciones ante la crisis provocada por la sequía. Al respecto, damos a conocer que las sucursales de la institución bancaria no han recibido ninguna directiva en el sentido planteado y que no tienen respuesta alguna ante las consultas que se les realizan. Un anuncio que solo buscó la fantasía de que existe gestión y buena voluntad por parte del Gobierno Nacional”.

