El campo advierte que el pedido de juicio a la Corte trabará un proyecto clave para el sector agropecuario

Se viene en el Congreso el período de sesiones extraordinarias

De cara al inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, el campo mantiene su interés en el proyecto de Ley de Desarrollo Agroindustrial, que se encuentra para su tratamiento en Diputados, pero reconoce que la iniciativa quedó en una “zona gris”, debido al pedido de juicio político a la Corte Suprema que lleva adelante el oficialismo.

Este conflicto le cae mal al empresariado, pues no se condice con la necesidad de promover normas que estimulen la inversión y destraben iniciativas que resultan aún más difíciles de activar para afrontar el impacto de la tercera sequía consecutiva, que provocó una gran pérdida del capital de trabajo al sector agropecuario.

La iniciativa, fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), se denomina “Proyecto de ley del Régimen de Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable”. Apunta a aumentar la inversión, impulsar la producción y la competitividad de las cadenas agroindustriales, mejorar su productividad y calidad vía mayor industrialización, el aprovechamiento integral de la biomasa y su transformación en bioproductos de alto valor agregado. También plantea potenciar la producción de alimentos procesados, actividades agroforestales y nuevas tecnologías y servicios para el agro.

El proyecto de Desarrollo Agroindustrial tiene como objetivo crear 270.000 nevos puestos de trabajo hacia 2030 y aumentar las exportaciones

Otro objetivo es consolidar el desarrollo de la cadena agroindustrial mediante la promoción de nuevas inversiones, la creación de 270.000 nuevos puestos de trabajo hacia 2030, la incorporación de tecnologías de última generación a partir de una serie de beneficios fiscales e incentivos productivos, y aumentar las exportaciones con reglas claras y de largo plazo que aseguren estabilidad y generen confianza.

Alfredo Paseyro, referente de la Asociación Semilleros Argentinos e integrante del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), reconoció ante Infobae que “lamentablemente el proyecto no se pudo tratar en sesiones ordinarias, ni siquiera alcanzar un dictamen de las comisiones de Agricultura, Industria y Presupuesto. El balance fue de 37 leyes votadas en el año. Ahora hay una convocatoria para tratarlo en Sesiones Extraordinarias. Con un total de 27 leyes, una cantidad importante para un período tan corto de un mes”.

Una de las últimas reuniones del presidente Alberto Fernández con integrantes del Consejo Agroindustrial en Casa de Gobierno

“Uno de los proyectos presentados, seguro va a condicionar el diálogo y las posibilidades de tener acuerdos y consensos en el parlamento. Allí hablamos del Juicio a la Corte Suprema”, agregó Paseyro al evaluar la situación que reporta la agenda parlamentaria durante sesiones extraordinarias. El referente agroindustrial consignó además que “desde la oposición hay condicionamientos y ponen el acento en lo que es el avance del oficialismo sobre la Corte. Sin duda las expectativas del sector empresario están puestas en posibilitar una apertura de la negociación política, que permita tratar el proyecto agroindustrial, que servirá para incentivar inversiones tras el fuerte impacto negativo que tuvo la sequía”.

Por otro lado, Paseyro comentó que “recorrí buena parte de la zona núcleo y se vive una tragedia en el Interior productivo. Por ello, la ley Agroindustrial serviría para enfrentar dicha tragedia. Porque el año que viene cuando haya que hacer inversiones, allí es cuando ese capital de trabajo producto de una cosecha menor, no va a estar. Creemos que sin duda le podría dar un mayor sentido al debate de este proyecto. No obstante, sabemos el peso político que tiene el proyecto contra los integrantes de la Corte Suprema. Habrá que ver cual es la posición que asuman los bloques e interbloques”.

Voces legislativas

El diputado nacional Ricargo Buryaile (UCR – Formosa) y presidente de la Comisión de Agricultura, aseguró a este medio que el tratamiento de la Ley de Desarrollo Agroindustrial “depende básicamente de lo que suceda con todo lo demás, y también con los acuerdos parlamentarios que se hagan” para el tratamiento de los diferentes proyectos presentados por la Casa Rosada para su tratamiento en Sesiones Extraordinarias.

“Aún resta mucho por definir. Se requiere un acuerdo parlamentario entre los bloques legislativos, y también los interbloques”, agregó el diputado, quien además precisó que para definir los pasos a seguir dentro del Congreso Nacional se deberá aguardar a “la semana que viene o bien para la próxima”.

Ricardo Buryaile

Pablo Torello, diputado nacional (PRO – Buenos Aires) y Vicepresidente segundo de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, evalúo ante Infobae el escenario político que debe exhibir el Congreso Nacional ante el temario de proyectos elevados por el Poder Ejecutivo Nacional para ser tratados en Sesiones Extraordinarias.

“Hasta que el oficialismo no bajo la embestida respecto del Juicio a la Corte Suprema, no se va a tratar nada en el Congreso. No hay que tener ningún miedo. Lo que hace el oficialismo es un disparate. Nosotros como Interbloque no vamos a dar quórum, como tampoco lo darán otros interbloques opositores”, explicó de manera tajante Torello.

