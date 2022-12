“La situación es catastrófica”: Sequía, calor extremo e incendios azotan al campo en Santiago del Estero

La ganadería es una de las actividades más afectadas por el clima adverso en Santiago del Estero

Sigue siendo preocupante la situación de la sequía en diferentes zonas productivas del país, algo que se agravó en las últimas días por las altas temperaturas que se están registrando. La provincia de Santiago del Estero no es la excepción, con un panorama complejo en el sudeste del mencionado territorio.Malbrán, Pinto, Villa Unión

Juan Pablo Karnatz, Secretario de Confederaciones Rurales Argentinas y productor de Santiago del Estero, dijo el diálogo con este medio que “la situación la podríamos catalogar de catastrófica”, y adelantó que ya se solicitó la prorroga de la emergencia agropecuaria, y a la misma la definió como “bastante limitada porque sirve solamente para prorrogar y no para mucho más. Tendríamos que ir a un seguro agrícola, por ejemplo, que permita volver a tener capital para sembrar nuevamente”.

Además, puntualizó que durante los últimos fines de semana se registraron precipitaciones de entre 20 y 30 milímetros, pero las mismas no fueron relevantes, porque al registrarse temperaturas por encima de los 40 grados, todo se evapora. “En los lugares donde llovió 30 milímetros se van 10 milímetros por día con la ola de calor que se está registrando. Con las últimas lluvias no se puede hacer nada, no hay perfil para sembrar, la siembra de algodón ya pasó la fecha de siembra, el riego está cortado, no ha llovido suficiente en la cuenca, y no sabemos si va a haber un riego en planta”, agregó el productor.

Hay mortandad de animales en Santiago del Estero

En relación al impacto de la situación climática en las diferentes producciones, el dirigente sostuvo que se está complicando el presente y el futuro de muchos pequeños y medianos productores ganaderos, donde se atraviesa por un momento crítico como consecuencia de la falta de alimentos para la hacienda, con campos que ya no tienen el pasto suficiente para llevar adelante con normalidad el proceso de alimentación, y que lamentablemente está derivando en la mortandad de animales.

En las últimas horas, por los problemas climáticos y también económicos que enfrenta la actividad ganadera, la dirigencia de la Cámara Argentina de Productores de Carne Vacuna reclamó la declaración de la emergencia agropecuaria en las zonas afectadas por la falta de lluvias, y medidas que ayuden a los productores a paliar la situación crítica, como la eliminación y diferimiento de impuestos, créditos blandos para la compra de insumos y alimentos para la hacienda.

Agricultura e incendios

Por otro lado, en materia de agricultura también el panorama es grave en Santiago del Estero, donde por ejemplo la siembra de algodón y alfalfa atraviesa dificultades, y no habrá el riego que permite potenciar el rendimiento del cultivo. Por tal motivo, “las perspectivas de resultados productivos, no son muy auspiciosos”, dijo el dirigente de CRA.

También se están registrando incendios

A todo esto, Karnatz sostuvo que los pronósticos climáticos para el presente mes “vienen mal”, con temperaturas altas, “lo cual genera una desazón y una impotencia muy grande, y que más allá de las declaraciones de emergencia que se vayan a realizar, las mismas no solucionarán los problemas que estamos enfrentando. Hoy es una catástrofe y espero que podamos salir de esta difícil problemática”.

Por último, a los problemas de sequía y altas temperaturas que enfrenta la producción agropecuaria de Santiago del Estero se suman los incendios de campos. “Hay gente irresponsable que queman banquinas y se arman fuegos. Por ahora la situación se viene controlando, pero si esto sigue así la verdad es que todo es mucho más complejo”, concluyó el dirigente y productor santiagueño.

