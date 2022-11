Trabas a las importaciones: advierten que por la falta de dólares pueden escasear fertilizantes y agroquímicos para esta cosecha

Siguen los problemas por las trabas a las importaciones de fertilizantes y fitosanitarios

A los problemas climáticos que debe enfrentar la actual campaña agrícola, ahora se suman las trabas a las importaciones que complica el negocio de la industria de fertilizantes y fitosanitarios, de cara a la siembra que todavía hay que atravesar en los cultivos de verano, como soja y maíz, y también puede repercutir en el ciclo de las economías regionales.

Frente a este difícil panorama, mediante un comunicado de prensa, titulado “La industria de fertilizantes y fitosanitarios advierte sobre una inminente falta de los insumos necesarios para esta campaña”, la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), expresó su preocupación por las recientes medidas establecidas por el Banco Central, que modifican las condiciones de operatividad e importaciones de las compañías, y señalaron que la mencionada problemática compromete el abastecimiento de los insumos necesarios para esta campaña.

“De mantenerse esta situación, el aprovisionamiento de fertilizantes y fitosanitarios se verá comprometido”, señalaron desde la Cámara, y agregaron: “Consideramos que es necesario y urgente que se aprueben las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) y se adecuen los plazos de pago a la realidad que requiere nuestra industria. La expectativa es que el diálogo que mantenemos con los organismos de gobierno se traduzca en una adecuación de la medida, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, en pos de contribuir a alcanzar una mayor producción de alimentos”.

Hay que recordar que CIAFA está conformada por 59 empresas asociadas y tiene como principales objetivos contribuir al crecimiento de la producción sustentable de alimentos de calidad; colaborar y participar en el desarrollo de la industria local de productos para la nutrición de cultivos y sanidad vegetal, y promover la integración la cadena productiva y la agroindustria, con procesos sustentables, legitimados por la sociedad.

En el comunicado se señaló desde CIAFA, que las nuevas disposiciones del Banco Central limitaron la posibilidad de pagos de contado conocidos como CAD (cash against documents), y también los plazos de financiación impuestos que pasaron de 60 a 180 días a partir del registro de ingreso aduanero, y se ha dejado sin efecto la posibilidad de acceder al mercado de cambio con fondos liquidados en concepto de anticipos o prefinanciación de exportaciones.

Podrían faltar insumos para lo que resta de la siembra de soja. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Además, los integrantes de la Cámara precisaron que todo esto “ha generado que existan productos arribados -tanto fitosanitarios como fertilizantes- sin la posibilidad de descarga en los puertos, principalmente de fertilizantes, o a la espera de ser aprobados en depósitos fiscales, a lo que se suman aquellos que se encuentran en tránsito, próximos al arribo, que aún no tienen la aprobación correspondiente. Tampoco están las materias primas importadas necesarias para la elaboración local de estos insumos. Hoy hay empresas con líneas de producción suspendidas, a la espera de estas materias primas para poder elaborar estos productos en nuestro país”.

Importaciones

Un dato a tener en cuenta en medio de esta situación que genera incertidumbre en el sector, como así también lo plantearon días atrás desde la fabricación de maquinaria agrícola y de nutrición animal, los registros de importación de fertilizantes muestran hasta el momento una caída en relación al 2021 de 1.000.000 de toneladas, y hay proyecciones de que será necesario importar 1 millón de toneladas entre fertilizantes y materias primas para esta campaña, que deben ser aprobadas a tiempo para garantizar su uso en los campos.

Em relación a los fitosanitarios, se detalló desde CIAFA que la producción local depende de la posibilidad de abastecerse de materia prima para la fabricación de los distintos tipos de insumos teniendo en cuenta la aptitud de uso, siendo productos estacionales al igual que los fertilizantes, con lo cual, lo que no se elabora ahora, no estará disponible para su utilización en esta campaña. Es por eso que la entidad advirtió que el aprovisionamiento de los insumos para la campaña gruesa y las economías regionales, van a depender y mucho de la agilidad y adecuación de las medidas que se implementan”.

“Nos encontramos en la última etapa del año con necesidad de insumos para los cultivos de verano, de no contar con los fertilizantes, por cada dólar que no se invierta en los mismos, perderemos varios dólares en divisas. Adicionalmente, la no disponibilidad de fitosanitarios en tiempo y forma para el control de adversidades, redundará en una pérdida importante de producción y divisas”, concluyó el comunicado de la Cámara.

