Fin de la media res: sobre la hora, el Gobierno prorrogó la entrada en vigencia del troceo de la carne

La Secretaría de Agricultura informó que decidió prorrogar hasta el 15 de enero del próximo año la entrada en vigencia del nuevo sistema de comercialización de la carne vacuna, mediante el troceo de la media res. Según se explicó en un comunicado de prensa , la decisión “fue por un pedido especial por parte de las provincias, con el fin de poder adecuar cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística del troceo”.

Además, desde la cartera que conduce Juan José Bahillo se detalló que la finalidad de la disposición es que “las provincias y los actores que componen la cadena, terminen de adecuar lo necesario para comenzar con la implementación de esta medida recomendada por la Organización Internacional del Trabajo, que mejora las condiciones laborales de los trabajadores, para que no carguen más sobre sus hombros medias reses de más de 100 kilos. Además es necesario por una cuestión vinculada al cuidado bromatológico”.

Por último, se especificó que en los próximos días continuarán las reuniones con los diferentes integrantes de la cadena de ganados y carnes para de esa manera agilizar la implementación de la medida.

Mañana debería haber entrado en vigencia el troceo de la media res en unidades que no pueden superar los 32 kilos, con el apoyo de los frigoríficos de la exportación, mientras que las cámaras empresarias más abocadas al abastecimiento del mercado interno rechazaban la iniciativa, no descartaron llevar sus reclamos a la Justicia y anunciaron que a partir de hoy dejarán de recibir hacienda y distribuir carne. Si esa decisión se mantiene en el tiempo, podría complicarse el abastecimiento de carne al consumidor.

Daniel Urcía, Vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA), que representa a uno de los sectores que impulsaba cambios al mecanismo del troceo. En diálogo con este medio, señaló que “estamos muy preocupados” por la decisión oficial de mantener la vigencia del troceo a partir del 1º de noviembre, motivo que generó –tal como anunció la entidad desde el viernes pasado- que a partir de hoy las plantas asociadas a la entidad no comercializarán hacienda, y desde mañana no distribuirán carne vacuna al comercio minorista.

Además, señaló que desde su Federación “nunca hemos pedido una prórroga de la implementación del troceo, pero si hemos expresado siempre el pedido de una adecuación de la normativa que hace una distinción entre comercio mayorista y minorista que carece de razonabilidad. Lo que se dijo y se sostiene es preservar la salud del trabajador, y esta se cuida utilizando medios mecánicos del destinatario”, comentó el dirigente.

Por su parte, Mario Ravettino, presidente del Consorcio Exportador ABC, afirmó a Infobae que su sector está a favor de la medida del troceo, “porque estamos convencidos que trae aparejado una serie de beneficios fundamentalmente para el consumidor en materia de precios y para el trabajador, porque se va a cuidar su salud al dejar de hombrear la media res. También habrá más eficiencia en la distribución de cuartos y cortes, y se va a producir un mayor aprovechamiento y un mayor precio de la hacienda para el productor”.

Y agregó: “Somos el único país del mundo, que conjuntamente con Paraguay, que tiene este sistema arcaico de entrega de la media res. El resto del mundo comercializa en cortes. Y simplemente estamos copiando lo que hace el mundo para realizar un producto acorde a las necesidades del consumidor y valorizar el producto que se entrega desde los frigoríficos a las carnicerías y los supermercados”.

En relación a la situación que reportarán los precios futuros para el consumidor, Mario Ravettino: “Estamos convencidos que el precio para el consumidor va a bajar, ya que al distribuirse hoy en día la media res, el carnicero de un barrio humilde compra la media res con la integridad de sus cortes, y los cortes caros como el lomo, el cuadril o el bife, tiene que bajarlos de precio porque sino no los puede vender. Y para comprar la media res no tiene otra alternativa que subir los baratos para compensar esto. Al tener un mejor manejo de la mercadería que se vende, los precios no solo se van a normalizar, sino que tenderá a la baja indudablemente”.

