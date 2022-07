La Rural de Palermo se prepara para su acto inaugural, mientras crece el clima de tensión con el Gobierno

Se viene la inauguración de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional.

Cuenta regresiva para el acto de apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo, que se realizará este sábado desde las 11hs , en medio de un clima de tensión entre el Gobierno y el campo por las críticas del oficialismo a los productores por la comercialización de la cosecha de soja y el reclamo de la dirigencia agropecuaria de un cambio urgente de rumbo en materia de políticas públicas para el sector. A todo esto hay que sumar la movilización que organizaron grupos de piqueteros afines con el oficialismo el día de la inauguración.

La inauguración de la Rural de Palermo siempre estuvo relacionada a diferentes momentos históricos y muy recordados de la Argentina: la silbatina al ex presidente Raúl Alfonsín el 13 de agosto de 1988; la ausencia de Néstor y Cristina Kirchner al acto oficial durante la presidencia de ambos, la retirada del palco oficial en 2007 del por entonces Secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, y la “asistencia perfecta” del ex presidente Carlos Menem a la gran fiesta del campo en la ciudad, entre otros.

Todo estos sucesos y muchos más transformaron a la pista central de Palermo en uno de hechos más destacados del calendario político y agropecuario. Se trata de un punto de encuentro para los sectores del campo y la agroindustria, pero también una caja de resonancia a la que siempre asisten los actores centrales de la sociedad.

Y en este presente año la Rural de Palermo presenta varios condimentos: la vuelta a la presencialidad de una muestra que se detuvo durante la pandemia de coronavirus y con una cadena agroindustrial que siguió en actividad al ser declarado sector esencial al mometo de hacer frente a la demanda de alimentos. Además, una relación entre el campo y el Gobierno con enormes desencuentros, y con una mirada del oficialismo que está puesta en el ritmo de comercialización de la última cosecha de soja, en un contexto del país muy complejo por la falta de dólares, la crisis cambiaria y una situación económica que impacta en las diferentes clases sociales, especialmente la baja y media.

También se suma la preocupación que hay en el seno de la Sociedad Rural Argentina por la movilización de agrupaciones cercanas al Frente de Todos. Al respecto y según pudo saber este medio, el presidente de la entidad, Nicolás Pino, se habría contactado con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para analizar la cuestión. “Con este tipo de movilizaciones se construye poco. Una vez más, a parte de este gobierno le encanta meterle el dedo en el ojo al campo e ir provocando. Esperemos que estas cosas no sucedan. Yo pretendo, con sentido común y de convivencia, que si alguien se quiere expresar pida permiso y no entre por la ventana”, dijo el dirigente a Infobae.

Nicolás Pino. (Adrián Escandar)

Esto último que apuntó el titular de la Rural, está relacionado a lo sucedido en 2019 con la irrupción en la pista central de la muestra de un grupo de veganos mientras se realizaba una demostración de destreza criolla, y días después la aparición de dos carteles en la tribuna principal con críticas al modelo ganadero del país. Por otro lado, la semana pasada en el show de apertura activistas reclamaron por el acceso a la tierra. Todo esto ha generado alerta en la organización y no se descarta que haya un refuerzo de la seguridad para el acto de los próximos días.

Ausencia oficial

Ayer en su diálogo exclusivo con Infobae, el ministro de Agricultura Julián Domínguez confirmó que no asistirá al acto inaugural del sábado. Aseguró que no estará en el país por iniciar en las próximas horas iniciará un viaje a México, para cerrar de manera definitiva la apertura del mencionado mercado para la carne argentina. Más allá de esto, precisó que habrá presencia de funcionarios de la cartera agropecuaria.

En ese sentido, se menciona la posible concurrencia del Secretario de Agricultura, Matías Lestani. Se trata de un funcionario quien ya asistió a la exposición cuando llegó el primer animal y se realizó el corte de cintas, y luego participó del show de apertura. Hasta trascendió en los pasillos de la Rural, que la intención en un primer momento del ex asesor técnico de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las entidades de la Mesa de Enlace, era no solamente participar de la ceremonia sino también hacer uso de la palabra, algo que quedó descartado.

En tiempos como los que se están atravesando en estos momentos con un clima de alta tensión en la relación entre el Gobierno y el sector productivo de la Argentina, la presencia de Julián Domínguez estaba descartada desde el inicio del encuentro anual del campo y la ciudad, más allá de la realización de su viaje al exterior. Muchos decían ayer en la Rural que “el ministro encontró la excusa perfecta con su viaje a México, para no asistir a la Rural”. Si bien los dirigentes de la Mesa de Enlace aseguran que la relación con el funcionario es de un diálogo permanente, la misma no alcanzó los resultados que el sector necesita para expresar su enorme potencial. Los productores siguen advirtiendo por la elevada presión impositiva, las restricciones a las exportaciones y la falta de un horizonte claro en materia económica, financiera y cambiaria. Son cuestiones que afectan a la competitividad del sector.

Julián Domínguez.

Por otro lado, el ministro Julián Domínguez criticó la marcha que este sábado realizarán organizaciones sociales a la Exposición de Palermo, al afirmar que “no contribuye”. Y agregó: “Los argentinos debemos hermanarnos y debemos permitir que cada uno se manifieste, pero estas cosas no le sirven a nadie, pero sobre todo no le sirve a Argentina. Una de las cosas más propias de nuestro país es la producción agropecuaria y sus productores. Que nos peleemos entre nosotros no conduce a nada. Siempre estuve en contra de las reacciones, incluso las hemos sufrido, como le sucedió a Cristina. Ese tipo de reacciones y comportamiento nos lastiman como sociedad”.

En medio de este clima, el campo se prepara para uno de los momentos más destacados del año: la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo. Es el momento donde no solamente se escucha el discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina, sino que en la “arena de la pista central” estará presente la mejor genética de la Argentina de la mano de los grandes campeones de una muestra que quedará en el recuerdo de todos: por su regreso luego de los años de ausencia por la pandemia, y especialmente porque una vez más el campo y la agroindustria mostraron su presente, y lo que son capaz de hacer si las políticas públicas acompañan para expresar todo un potencial en beneficio del país.

