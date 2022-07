Críticas del campo a los anuncios de Batakis: “Nos hubiera gustado escuchar medidas que generen reglas claras para la inversión”

Hoy la ministra de Economía, Silvina Batakis, realizó anuncios junto a otros integrantes del gabinete nacional. (Télam)

A horas del inicio de la jornada de protesta y cese de comercialización de granos y hacienda, una actividad programada para este miércoles, los dirigentes de la Mesa de Enlace cuestionaron las expresiones de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, donde anunció una serie de medidas con el objetivo de estabilizar la macroeconomía.

Durante la presentación de la funcionaria, de la que participó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, no hubo referencias a la implementación de nuevos impuestos ni a un incremento de las retenciones a las exportaciones del agro, y se destacó el aporte de divisas del sector que permite hacer frente a los aumentos del precio de la energía a nivel mundial.

Por otro lado, Batakis al anunciar una revaluación de todos los activos de los argentinos, dejó la puerta abierta a la posibilidad a que suceda un revalúo de los campos y otras propiedades a mediano plazo, que derivaría en una mayor presión impositiva hacia el sector mediante los tributos provinciales y municipales.

Al término de la conferencia de prensa de la titular del Palacio de Hacienda, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, precisó el declaraciones a los medios que “nos hubiera gustado escuchar medidas que fomenten el desarrollo económico, la capacidad instalada y generen reglas claras para la inversión que el campo necesita. Batakis cuando era ministra de la provincia de Buenos Aires implementó un revalúo fiscal desmesurado, esperemos que en esta oportunidad no genere el marco para que los gobernadores hagan lo mismo”.

Los anuncios económicos de la flamante ministra de Economía, se realizaron a horas de la protesta del campo convocada por la Mesa de Enlace.

Desde la misma entidad, opinó el Director por Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, quien desde su cuenta de Twitter precisó: “El campo no puede continuar transfiriendo recursos en forma escandalosa a una caja del Estado que no tiene fin. Lo anunciado por la Ministra Batakis promoviendo las revaluaciones inmobiliarias en las provincias es una nueva extracción de fondos a los productores. El 13/7 paramos”.

Por otro lado, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, señaló que “los argentinos no tenemos indicios para ser optimistas, mientras escuchamos las calificaciones del ministro de Agricultura de que los productores somos pesimistas. El año pasado el ingreso de neto de divisas por exportaciones del agro fue de USD 42.000 millones y este año se alcanzará un nuevo récord. Sobre los revalúos la idea es llevarlos valores cercanos a los valores de venta, lo cual para el sector agropecuario sería algo insoportable en términos económicos y tributarios. Todo esto afectará a la rentabilidad. Nosotros sostenemos que es impracticable desde el punto de vista de la capacidad tributaria que puede tener el sector”.

Protesta

Este miércoles la Mesa de Enlace realizará una jornada de protesta y concientización, que será acompañada por un cese de comercialización de granos y hacienda por 24 horas. Habrá concentraciones de productores en diferentes puntos del país, sin cortes de rutas, y los dirigentes del campo estarán presentes en la provincia de Entre Ríos.

En el distrito de Gualeguaychú, el miércoles desde las 10:30hs habrá una caravana y tractorazo de productores desde el kilómetro 83 de la ruta 14 hasta la mencionada ciudad, para luego al mediodía realizar una asamblea en el cruce de las rutas 14 y 16. En relación a todo esto, José Colombatto, titular de Federación de las Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), sostuvo en diálogo con este medio que “estamos trabajando con las demás entidades a destajo, para poder tener un día de protesta y de reclamo, que vengan muchos productores y gente que quizás no son afines al campo. Hoy por hoy, mucha gente ve al campo como un vehículo para reclamar. Y nosotros abrimos el abanico para que la movilización sea más grande, porque es una marcha por la Argentina”.

Por último, el dirigente señaló que no hay grandes expectativas sobre un posible cambio de rumbo del Gobierno a partir de la protesta: “Como viene la situación con el Gobierno, es muy difícil poder dar una respuesta sobre las expectativas que podamos tener. Es un gobierno que hace tiempo no escucha. A ningún sector, y menos al campo. Quizás hay un acercamiento con Domínguez, pero es fluctuante. Siempre estamos expectantes, sabemos que la Ministra que asume ahora es anticampo. Ojalá me equivoque y podamos arreglar algunas situaciones como el faltante de gasoil, que es uno de los reclamos más importantes por los que nos movilizamos hoy”.

