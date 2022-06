Se intensifica la protesta de los transportistas por el faltante de gasoil y el diálogo con el Gobierno no logró avances

Se agrava el conflicto de los transportistas de carga.

El interior del país atraviesa momentos de elevada tensión. El faltante de gasoil ha derivado en una protesta por tiempo indeterminado de algunos sectores del transporte de carga, con bloqueos en diferentes rutas. Mientras tanto ayer fracasó una reunión en el ministerio de Transporte, y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, garantizó que habrá abastecimiento en los próximos días.

El paro de los transportistas es encabezado por los integrantes de Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos, y del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP). Los principales reclamos son el normal abastecimiento de combustible y a precios similares a los de Capital Federal, acceder sin problemas a los insumos como neumáticos y repuestos, cuya escasez se ha profundizado en los últimos meses, y una actualización de la tarifa de flete ante el aumento que vienen registrando los costos de la actividad.

Durante la jornada de ayer hubo manifestaciones de camioneros al costado de la ruta en diferentes puntos del país, y en algunos lugares se registraron bloqueos, como en Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Buenos Aires. Y también se registró un bloqueo con camiones en la Autopista La Plata - Buenos Aires durante más de dos horas, y que contó con la intervención del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

En la protesta se impidió la circulación del transporte de carga, mientras que hay una libre circulación de los automóviles particulares, el transporte de pasajeros, el transporte de caudales y los servicios de emergencia. A todo esto, la provincia de Tucumán sigue siendo otro de los epicentros del reclamo. El presidente de la Cámara de Transportistas de Carga de Tucumán, Eduardo Reinoso, confirmó en las últimas horas que no se levanta el paro por tiempo indeterminado.

El Gobierno con la intención de encontrar una salida al conflicto, convocó ayer a la tarde a los organizadores de la protesta a una reunión en el ministerio de Transporte. La misma fracasó porque los transportistas decidieron no participar ante la ausencia del titular del área, Alexis Guerrera. Según informó ese ministerio, “los manifestantes no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos con quienes iban a asistir a la reunión en representación del grupo, logrando así no asistir a la convocatoria realizada por el gobierno nacional y provincial al diálogo”. La reunión “no se realizó porque éstos no asistieron”, agregaron en Transporte.

Protesta de transportistas en Tucumán

Los autoconvocados que hicieron los cortes aseguraron que esta mañana el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, se comprometió a que en la mesa de diálogo iban a estar presentes el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, el de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez. Sin embargo, los funcionarios que estaban preparados para recibirlos eran la subsecretaria de Transporte Automotor de la Nación, Laura Labat, la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, y director de Transporte de Cargas bonaerense, Miguel Betilli.

Mas temprano, el ministerio de Transporte había confirmado la presencia en el encuentro del ministro Carrera, el secretario Martínez y el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio. “La reunión nunca comenzó porque el ministro de Transporte rompió su promesa de estar presente en la reunión, tal como se había acordado. A partir de esto, van a continuar las medidas de fuerza”, dijo a Infobae uno de los transportistas, Santiago Carlucci.

Una promesa desde Agricultura

Mientras fracasaba ayer la reunión en el ministerio de Transporte, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, hacía referencia al problema de la escasez de gasoil que afecta a 21 provincias, durante su exposición ante los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de diputados.

El funcionario adelantó que en los próximos 15 días ingresarán al país 3 barcos con gasoil, que en total transportarán unos 150.000 metros cúbicos, que en la conversión son unos 150 millones de litros. Además, señaló que el diálogo que mantuvo con el sector privado, en 7 a 12 días estará funcionando a pleno el aumento del corte de biodiésel con gasoil, que pasó del 5 al 12,5% para los próximos dos meses. “Yo quiero garantizar que en los próximos dos meses, con estos dos instrumentos, el sector va a estar abastecido. Todo esto formaba parte de las estrategias de la Secretaría de Energía para dar respuesta a esta crisis”, dijo el ministro.

El ministro de Agricultura durante su exposición en diputados.

Y agregó: “Debo confesarles que el diagnóstico en el mes de enero sobre el tema gasoil, no teníamos en claro lo que iba a pasar. Y permanentemente transmitimos la preocupación y sabíamos el impacto que esto iba a tener en la economía de nuestro país. La respuesta que técnicamente tenemos es que hay dificultades con la logística, pero que gasoil no va a faltar. No va a faltar el gasoil ni para la siembra ni para la cosecha, seguramente dificultades vamos a tener, pero vamos a garantizar la provisión para que se pueda sembrar y cosechar”.

Por último, el titular de cartera agropecuaria precisó que hay una disputa por la compra de gas y de combustible a nivel mundial, donde en Estados Unidos el precio del galón de combustible llegó a niveles que nunca antes había llegado y con Inglaterra que enfrenta problemas en sus surtidores. “Ustedes me van a decir que se utiliza la guerra para explicar todo, pero la verdad que es un componente que ha desordenado todo el escenario global”, concluyó.

