Camiones parados, ganado vendido y no entregado, cosechas que no se recogen: el faltante de gasoil en primera persona

Fila de camiones en una estación de servicio de Santa Fe, en abril pasado

En todo el interior productivo de Argentina se multiplican los casos de productores agropecuarios que se ven seriamente afectados por la falta de gasoil para avanzar con la cosecha de granos, cumplir con la logística para mover hacienda y también entregar mercadería no solo en el país sino también en los países limítrofes. El panorama es cada vez más complejo en el norte del país. Mientras tanto el Gobierno sigue prometiendo el abastecimiento del insumo básico para las tareas rurales.

Las pérdidas ya son evidentes. Y en el caso de no encontrarse una salida rápida a la problemática, productores no descartan movilizaciones en los próximos días, con cortes de ruta, para expresar su preocupación y malestar por el momento que se está atravesando en una gran parte del país.

Los faltantes pudieron ser comprobados por Infobae mediante la multiplicidad de casos de productores dedicados a la producción de granos, hacienda y cultivos de diferentes economías regionales, con pérdidas generadas por la posibilidad de hacer los trabajos habituales que demanda su actividad ante la falta de combustible.

“El gasoil lo conseguimos en cuenta gotas. Los que lo ofrecen, lo ofrecen muy caro” (Pettit)

Hernán Emilio Pettit, es ganadero y hace ciclo completo en su establecimiento ubicado en la localidad de Machagai, en el Departamento de 25 de Mayo, en la provincia de Chaco: “El gasoil lo conseguimos en cuenta gotas. Los que lo ofrecen, lo ofrecen muy caro. Así no cierran los números. La oferta diaria es de hasta 180 litros, y en mi caso necesito cinco veces esa cantidad para mi actividad”, comentó el productor, quien diariamente carga en su camioneta con dos bidones de 30 litros para ver si surge alguna oferta ocasional de gasoil en la estación de servicio de su pueblo en el este chaqueño.

Y agregó: “Tengo unas 200 hectáreas listas con maíz para forraje, listas para cosechar, pero tienen que esperar. No tengo combustible para ello. Lo que tengo, lo tengo que emplear en el movimiento de hacienda que vendí en un remate la semana pasada. Es más, no tengo el combustible necesario para que vayan y vuelvan los camiones jaula. Por eso tengo aún los vacunos vendidos en mi campo, y los camiones jaula parados”.

El nerviosismo por la falta de gasoil en todo el norte argentino también se vive en la localidad de Perico, en la provincia de Jujuy, donde Jorge Gurrieri, productor de legumbres y habitual exportador de estos productos a Brasil, suma su preocupación por la inmovilidad que padecen cuatro camiones de su propiedad, cargados con unas 29 toneladas de porotos que son transportados desde Jujuy hasta la ciudad misionera de Puerto Iguazú.

Mapa del faltante de gasoil.

“Exportamos legumbres a Brasil desde Jujuy, y tenemos cuatro camiones parados sobre la ruta, dos en Corrientes, y uno en Chaco, y otro en Jardín América, en Misiones, este último hace dos días. Todos haciendo cola en estaciones de servicio para que le den un cupo de gasoil. Así, un viaje que habitualmente demora dos días, no logramos cumplirlo ni en cinco. Los choferes nos dicen que tienen que hacer fila y apenas les cargan 150 litros. Es una locura”, objetó Gurrieri en diálogo con este medio.

El empresario y productor jujeño comentó también: “En Misiones es prácticamente nulo cargar gasoil, y tiene que ver con la carga que hacen los camiones de Paraguay y Brasil. Si el camión no carga en Chaco o Corrientes, de Misiones no logra volver. En las estaciones de servicio misioneras no se consigue combustible”. Además, dijo que en los campos muchos lotes de maíz, soja o sorgo, no pueden ser cosechados por falta de gasoil para alimentar los motores de las modernas cosechadoras.

En Chaco, Denis Konsimal, productor agrícola y prestador de servicios de cosecha, aseguró que “hoy tengo las máquinas paradas para trillar maíz y levantar algodón. Para trabajar en plena cosecha unas 15 horas de trilla necesito unos 1.300 litros de gasoil diarios, y solo junto entre 150 y 300 litros por día. No se consigue combustible para trabajar en el campo. Es complicado”.

“Sin gasoil hay que parar la cosecha, y el que levanta, sin combustible, tiene que parar las cosechadoras. Hay máquinas paradas. Yo trabajo a migajas” (Konsimal)

“Sin gasoil hay que parar la cosecha, y el que levanta, sin combustible, tiene que parar las cosechadoras. Hay máquinas paradas. Yo trabajo a migajas. Lo que obtengo del gasoil lo tengo que repartir entre los equipos. En un día normal de cosecha arrancamos a las 9 y terminamos a las 23. Hoy por el faltante, comenzamos a las 12 y paramos a las cuatro o cinco horas. Y tenemos que recorrer estaciones de servicio donde, si reciben combustible, hay hasta cinco cuadras de cola”, expresó.

Más testimonios

Otro chaqueño, Alberto Dansey, ganadero de La Leonesa, una localidad del Departamento de Bermejo, quien precisó que “los números están muy ajustados en el campo para pagar sobrecostos como los que se piden por el combustible. Hay un gran descontento de los productores. Muchos en mi zona hablan de salir a cortar una ruta si la próxima semana no se soluciona el abastecimiento de gasoil. No puede ser que en Capital Federal haya y en el Interior falte”.

Por otro lado, sostuvo que “en todo el Departamento de Bermejo no tenemos gasoil. Ni gasoil común ni diesel premium. El que lo consigue, lo hace a cuenta gotas. Muchas estaciones de servicio no quieren vender ni en los tachos ni en bidones, solo en los tanques de los vehículos”.

“Por esto hay camiones jaula parados, justamente por no conseguir gasoil, así trabajamos a media marcha y no podemos mover la hacienda vacuna. En algunos lados nos venden 60 litros por camioneta. Esto hace que todos los días tengamos que andar cargando algo. La pasamos mal cuando es el tiempo de preparar el suelo y ponerse a trabajar haciendo los rollos y fardos para alimentar a los animales durante el invierno. Solo lo hacemos cuando tenemos gasoil. Hay que parar no queda otra”, dijo Dansey.

Complicada la cosecha de caña de azúcar por la falta de gasoil. REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo

También en los cañaverales de la provincia de Tucumán se nota la crisis por el combustible. Walter Rodas, productor cañero de Cruz Salta, departamento de Burruyacú, aseguró a Infobae que “hoy avanzamos lento con la cosecha de caña: tenemos tres proveedores de gasoil, estamos muy justos en el acopio de combustible en el campo, por ello avanzamos lento con la cosecha”.

“Los distribuidores de combustible a granel no le venden en Tucumán a aquellos clientes que no les compran de manera permanente. Si no fuéramos clientes permanentes, no nos hubieran dado gasoil”, concluyó.

