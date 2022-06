El Gobierno afirmó que no va a faltar gasoil, pese las dificultades que se registran en varias provincias

Julián Domínguez.

Durante la inauguración oficial de la muestra Agroactiva, que se extiende hasta mañana en la ciudad santafesina de Armstrong, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se refirió a la problemática del faltante de gasoil, que actualmente afecta a todo el norte del país.

“Tenemos problema de logística, pero en la Argentina no va a faltar gasoil. Vamos a tener problemas pero no va a faltar gasoil. El presidente se comprometió a tomar todas las decisiones para que no falte gasoil. Y hay un dato, en el circuito rural, con respecto al mismo año se entregó un 7% que el año anterior. Esto marca lo importante que va a ser este año en materia de producción”, dijo el funcionario.

Hoy el faltante está provocando series dificultades al desarrollo de la cosecha de soja y maíz, y también de muchas economías regionales como la caña de azúcar y los cítricos. Minutos antes del discurso del ministro en Santa Fe, la dirigencia de Confederaciones Rurales emitió un comunicado donde advirtió que “no hay gasoil, es la frase más escuchada y más leída en estos tiempos. Ante ello una larga cadena de explicaciones a medias, de verdades a medias, inunda la información oficial sobre el tema. Ministros que aseguran la existencia de recursos financieros, secretarios que hablan de pronta regularización, políticos oficiales que tratan de evadir el tema y el paso de los días, eternos, ¡en que No hay Gasoil!”.

Ayer fuentes de la secretaría de Energía que conduce Darío Martínez informaron que la empresa YPF aumentará sus importaciones en los meses de junio y julio, y además se implementará desde el ministerio de Seguridad y Gendarmería Nacional un operativo en las fronteras del país para evitar que por la conveniencia en el precio salga combustible argentino hacia los países limítrofes.

“Estamos teniendo un nivel de demanda récord, un 20% arriba en abril en la comparación interanual, producto de la reactivación y de algo relacionado con lo estacional, que tiene que ver con los meses de cosecha. En función de esa demanda que sigue creciendo, se está haciendo un esfuerzo importante para que todas las refinerías más importantes estén trabajando a plena capacidad, sabiendo que no escapa el tema internacional del precio de los combustibles”, apuntaron las fuentes.

Trigo y Macri

Por otro lado, el ministro de Agricultura hizo mención a la oportunidad que enfrenta la Argentina, por el ataque de Rusia a Ucrania, especialmente en el abastecimiento de trigo a nivel mundial. En ese sentido, Domínguez afirmó en su visita a Agroactiva: “Sabemos que va a faltar trigo en el mundo, y estas consecuencias del conflicto bélico van a seguir haciendo que el precio internacional del trigo valga para la Argentina. Por eso estamos convencidos de que es una oportunidad para sembrar trigo, el mercado lo tiene garantizado. No hay registro de una apertura de 10 millones de toneladas anticipadas para la próxima cosecha”.

Noticia en desarrollo