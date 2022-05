Otro ministro habló de la tensión en el Gobierno: “La interna la discutimos en la unidad básica”

Julián Domínguez, ministro de Agricultura.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se refirió hoy a los cruces que surgieron en las últimas semanas en el Frente de Todos.

“La interna la discutimos en la unidad básica nosotros, y ahora que somos Gobierno tenemos que gobernar, porque el pueblo nos eligió para esa tarea”, dijo. Fue durante una conferencia de prensa donde presentó los lineamientos del Plan Gan.Ar, que según explicó el funcionario está pensado con proyección a 2030, donde el cumplimiento de las metas del mismo permitiría aumentar la producción de carne en un 20%, generando un volumen adicional de aproximadamente unas 600 mil toneladas res con hueso y alcanzar exportaciones por 1,5 millones de toneladas.

Tras la rueda de prensa, y en diálogo con Infobae, el titular de la cartera agropecuaria agregó: “Nosotros seguimos trabajando en el ministerio, rompiéndome el alma, hablando de la tarea que nos encomendaron y tratando de cumplir con mi deber de argentino desde el ministerio”. Frente a la consulta sobre si lo preocupa el nivel de cruce de declaraciones en el oficialismo, Domínguez dijo: “No soy analista, ni lo sería tampoco. Desde un primer momento aseguramos que hablaríamos de todos los tema de nuestra área, y esa es una nuestra contribución a nuestro frente político y a la Argentina. Seguramente no me vas a creer, no tenemos tiempo para dedicarnos a analizar, porque tenemos mucho para trabajar en la gestión. Trato de servir al país haciendo de la mejor manera la gestión del presidente, y respondiendo al presidente que encomendó esta tarea trabajando y trabajando”.

Julián Domínguez, hoy durante el lanzamiento del plan ganadero.

En otro pasaje de la breve charla de este medio, el ministro Julián Domínguez respondió de esta manera a la consulta sobre si lo veía fortalecido al presidente Alberto Fernández: “A nosotros nos fortalece la acción de gobierno y que el nos fortalece a nosotros es el pueblo, que es quien nos la legitimidad. Todos los días trabajamos desde nuestra cartera para que los ciudadanos se beneficien y servir al bien común con las decisiones que tomamos”.

Retenciones y renta inesperada

En los últimos tiempos, Julián Domínguez expresó públicamente sus diferencias con integrantes del gabinete. Ante la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, de implementar un mecanismo para captar la renta inesperada ante el aumento de los precios internacionales, el titular de la cartera agropecuaria aseguró que los productores no se beneficiaron de dichos incrementos, porque fue mayor la suba de los insumos. Y además dijo que los productores “no son formadores de precios”, frente a algunos pedidos de la coalición de Gobierno, como el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de subir las retenciones para frenar la inflación.

“Sobre el tema retenciones yo transmití una posición que hablamos con el Presidente, que las retenciones no se iban a tocar. De la renta inesperada no puedo hablar porque desconozco el detalle, pero no me corresponde a mi tampoco hacer ningún comentario sobre esto porque no es una cartera. Lo que si hemos sostenido que por la información que a priori dio el ministro de Economía, eso no alcanza a ningún productor. No tenemos información de que algún productor haya tenido o que tenga esa rentabilidad”, concluyó el funcionario.

