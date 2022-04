Viajar con un tanque de 100 litros en la caja de la camioneta: la falta de gasoil en primera persona

Di Stefano a punto de viajar

El faltante de gasoil en diferentes lugares del país no solamente es un serio problema para los sectores de la producción y el transporte, en pleno momento de la cosecha de soja y maíz, sino también para el ciudadano común.

Se viralizó en las redes sociales la historia de Salvador Di Stefano. Es analista económico, financiero y en negocios, e investigador y consultor privado. Es una persona que está permanentemente ligado al sector agropecuario a través de sus servicios, entre los que se encuentra el brindar charlas en diferentes lugares del país.

Por estas horas, Di Stefano se encuentra de gira por el sur de la provincia de Buenos Aires. Convocado por una empresa del agro para brindar charlas y asesoramiento, hoy a la madrugada el especialista emprendió su viaje desde su ciudad, Rosario, pero lo hizo con algo que llamó la atención. En la parte trasera de su camioneta lleva un tanque de gasoil de 100 litros.

“Tendremos que usar la bomba que llevamos con nosotros, con su correspondiente manguera y sacar el gasoil del bidón. Es muy loco tener que vivir de esta manera en la Argentina”

En diálogo con Infobae, Di Stefano dijo que “días atrás salió desde Río Cuarto, en Córdoba, con el tanque cargado en la camioneta, hasta Jesús María. Ya cuando llegamos ahí no encontramos gasoil. Luego de unas horas empezamos con nuestro viaje a Rosario. En toda la autopista Córdoba-Rosario no encontramos gasoil. Se nos hizo un viaje muy largo y tuvimos que ir a 80 kilómetros por hora hasta encontrar combustible”.

Es por eso que ante el nuevo viaje laboral que realiza por estas horas decidió salir prevenido. El video se hizo viral.

“Hoy a la madrugada salimos hacia Mar del Plata. Luego vamos hacia Coronel Dorrego y Saladillo, y de ahí por las rutas interiores de la provincia de Buenos Aires regresamos a Rosario. Ya nos están advirtiendo que en toda esa zona podemos encontrar problemas de abastecimiento. Si eso sucede, tendremos que usar la bomba que llevamos con nosotros, con su correspondiente manguera y sacar el gasoil del bidón. Es muy loco tener que vivir de esta manera en la Argentina”, comentó.

Los acopiadores aseguraron que el gasoil que se vende en surtidores en las estaciones de servicio, cuyo valor ronda los $114 por litro, su comercialización está restringida a clientes habituales, o con cupos de 20 a 30 litros por auto y 80 a 200 litros por camión

Por otro lado, Di Stefano señaló que este viernes tiene ya agendada una charla con productores y empresarios en la ciudad chaqueña de Charata. “Arreglé con las personas que me contratan para esa reunión que como no hay manera de llegar con mi camionera personal por el faltante de combustible que en esa zona es muy fuerte, me van a venir a buscar a Rosario en un avión privado”, relató.

Faltante y precios

El caso de Di Stefano es uno más de los que a diario suceden en los tiempos actuales de la Argentina, donde la problemática de abastecerse de gasoil es cada vez más grande. Para lo que es la cosecha, una cosechadora trabaja 50 y 60 hectáreas diarias y el consumo de combustible de esas máquinas es de alrededor de 1.000 litros por día. A eso hay que sumarle el flete del campo a las plantas de acopio y luego a los puertos, según datos de la Federación de Acopiadores.

Además, los acopiadores aseguraron que el gasoil que se vende en surtidores en las estaciones de servicio, cuyo valor ronda los $114 por litro, su comercialización está restringida a clientes habituales, o con cupos de 20 a 30 litros por auto y 80 a 200 litros por camión.

Los productores están advirtiendo que si en 15 días no hay una solución a la problemática, la cosecha se puede parar. Además, un sector de los transportistas de granos ya anunció que el lunes próximo comenzará un paro nacional de actividades que podría complicar no solamente el traslado de la producción, sino de alimentos.

Medidas de fuerza

Transportistas de granos agrupados en la Federación de Transportistas Argentinos (Fetra) anunciaron un paro nacional y cortes de ruta por la falta de gasoil. El gremio aseguró que “la falta de respuesta al pedido de convocatoria de una mesa de Negociación Participativa para la actualización tarifaria de los fletes de granos; los constantes aumentos de precio del gas oil, y la falta de abastecimiento de combustible tornan imposible seguir trabajando en condiciones razonables”.

El paro se hará desde las 0 horas del próximo lunes 11 de abril. Fetra asegura que la medida se hará a nivel nacional y que habrá manifestaciones en cruces de rutas, plantas de acopio y puertos cerealeros. “Compañeros, no podernos seguir viajando en estas condiciones”, aseguró el comunicado gremial.

Desde la semana pasada se vienen registrando numerosos inconvenientes para el normal abastecimiento de combustibles en el interior. Se trata de una problemática que afecta a los productores agropecuarios, contratistas rurales y transportistas, en los inicios de la cosecha de soja y maíz, y además en momentos donde se están tomando las decisiones para la próxima siembra de los cultivos de invierno, como trigo y cebada.

Los principales cortes ante el faltante de gasoil se dan en la ruta 8 a la altura de la localidad de Las Vertientes, en la autovía a Córdoba en Río Cuarto y sobre la ruta 158 en Chucul

En tanto, en medio de la escasez de gasoil que se registra en todo el país, camioneros autoconvocados se adelantaron al paro nacional anunciado para el 11 de abril por transportistas de granos y cortan por estas horas distintas rutas del sur de Córdoba, el área más productiva de la provincia.

El reclamo se da luego de que en distintas zonas el racionamiento del combustible está frenando el trabajo en época de cosecha gruesa. Según medios locales, los principales cortes ante el faltante de gasoil se dan en la ruta 8 a la altura de la localidad de Las Vertientes, en la autovía a Córdoba en Río Cuarto y sobre la ruta 158 en Chucul.

En ese contexto, desde el sector de las estaciones de servicio están en alerta por posibles faltantes de combustibles durante Semana Santa, cuando hay más movimiento en las rutas, según señaló Carlos Gold, secretario de Asuntos Institucionales de Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) en declaraciones a Radio La Red.

YPF afirmó que “aumentó su oferta de gasoil en el mercado durante el mes de marzo y los primeros días de abril, alcanzando los mayores niveles de oferta de los últimos diez años”

No obstante, la petrolera estatal YPF anunció este martes que aumentará la oferta del combustible y reforzará su cadena logística para hacerlo llegar a su cadena de estaciones de servicio de todo el país. La compañía “va a sumar volumen al mercado durante este mes de abril y el de mayo para contribuir a una mejora de la situación del abastecimiento del gasoil”, según explicó en un comunicado.

La petrolera estatal señaló que “aumentó su oferta de gasoil en el mercado durante el mes de marzo y los primeros días de abril, alcanzando los mayores niveles de oferta de los últimos diez años. Estos números reflejan el compromiso de YPF con los distintos canales y consumidores del mercado”.

Como acciones complementarias al incremento de la oferta, “YPF reforzó su cadena logística para mejorar el nivel de llenado de los tanques en las estaciones y está trabajando con el segmento industrial para acompañar el crecimiento de ese sector (minería, energía, transportes de carga y pasajeros)”.

Por último YPF señaló que “sigue de cerca la evolución del abastecimiento de gasoil en el país y está implementando todas las medidas que le permitan aumentar la producción, la oferta del producto y atender a una demanda creciente”.

SEGUIR LEYENDO: