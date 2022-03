El enojo del campo: productores de Entre Ríos realizaron un tractorazo en rechazo a las medidas oficiales para combatir la inflación

Participaron más de 150 camionetas, y más de 30 implementos agropecuarios, entre tractores cosechadoras

El campo entrerriano realizó esta tarde un tractorazo en la localidad de Ceibas, en rechazo a la política agropecuaria que lleva adelante el Gobierno de Alberto Fernández.

Los productores del sur de la provincia ya declararon el estado de alerta y movilización. Entre los asistentes a la movilización, estuvo presente el senador nacional por Entre Ríos y ex presidente de la Federación Agraria de la provincia, Alfredo De Angeli, que además fue uno de los líderes de la protesta del campo en 2008 en rechazo al proyecto de retenciones móviles que impulsó el Gobierno de Cristina Kirchner en ese momento.

Marcha campo Entre Rios - Marzo 2022

Más de 150 camionetas, y más de 30 implementos agropecuarios, entre tractores cosechadoras, y una importante cantidad de productores de diversos sectores de la provincia que por segundo día consecutivo volvieron a rechazar el aumento de las retenciones a los subproductos de la soja y la intervención oficial en el mercado de trigo.

Marcha campo Entre Rios - Marzo 2022

“Por segundo día consecutivo se realizó un fuerte rechazo a las medidas anunciadas por el ministro Julián Domínguez, de aumento de la presión tributaria, al incremento de las retenciones, a la intervención en los mercados, a la creación de fideicomisos, y a la falta de coherencia entre lo que el Gobierno dice y hace”, dijo en diálogo con este medio, Juan Diego Etchevehere, Director de la Sociedad Rural Argentina por Entre Ríos.

El tractorazo fue en la localidad de Ceibas

Ayer hubo una movilización en el distrito de Crespo, donde los productores señalaron que las medidas anunciadas el último fin de semana, “van en contra del que produce y no en contra de la inflación”. Es por eso, que exigieron que los funcionarios del Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo hagan un fideicomiso solidario para combatir la pobreza con la retención del 10% de sus sueldos.

Al finalizar el tractorazo del día de hoy, los productores redactaron un documento donde rechazaron las últimas medidas del Gobierno y señalaron que el incremento de las retenciones a los derivados de la soja, “lo terminamos pagando lo productores y constituye un nuevo aumento de la presión fiscal que soportamos quienes producimos la tierra”.

También dijeron que la mencionada medida se suma a otras “que evidencian un sesgo notorio anti campo por parte del gobierno nacional: la intervención sistemática en la comercialización de carnes, la determinación de cupos exportables y la creación de fideicomisos que se financian con parte del precio de los cereales (es el caso del trigo y el maíz)”.

En otra parte del documento, los productores rechazaron el aumento impositivo que promueve el gobierno provincial a través de los Ministerios de Economía y Producción. “Es un contrasentido absoluto que nuestra provincia haya declarado la Emergencia Agropecuaria luego de los incendios y la brutal sequía, y que acto seguido se busque incrementar el inmobiliario rural. Por eso nos oponemos con firmeza”, agregaron.

Documento

Además, exigieron al Gobierno nacional como al Provincial que “sean coherentes entre sus dichos y sus actos. El Ministro (Julián) Domínguez no puede decir públicamente que no aumentarán las retenciones y dos días después aumentarlas. No puede expresar que hay libertad para exportar productos del campo y obstaculizarlos sistemáticamente por vías de hecho. El Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, no puede decir que dialoga con el campo cuando en 6 años recibió sólo en dos oportunidades a la Mesa de Enlace Provincial. El Gobernador no puede afirmar tampoco que apoya a la producción cuando no rechaza las medidas anti campo del Gobierno Nacional, como si lo hicieron públicamente los Gobernadores de Santa Fe y Córdoba, de su mismo signo político”.

Por último, los productores del sur de Entre Ríos declararon el estado de alerta y movilización, y le solicitaron a la Mesa de Enlace que fije día, lugar y hora para una gran convocatoria de productores con el fin de expresar el rechazo a las políticas oficiales. Y también enviaron un mensaje a la oposición: que instruya a sus legisladores nacionales para que alcen la voz y den el debate que necesita el campo argentino para otorgar certidumbre y previsibilidad a la actividad agropecuaria.

