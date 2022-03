Guerra contra la inflación: el Gobierno amenazó a las alimenticias, pero hay huecos en las góndolas y se venden productos racionados

"Consumo familiar": la explicación de las cadenas para contener la venta de algunos productos

“Pregunten en las alimenticias, ellas saben”.

La contundente respuesta de una cadena de supermercados ante la pregunta de Infobae sobre huecos en las góndolas y venden productos racionados, que se incrementaron en los últimos días, llegó justo en medio de la reunión que tuvo hoy el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, con empresarios de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

La autoridades acusaron al sector de especuladores y amenazaron con usar las leyes de abastecimiento y defensa la competencia, entre otras herramientas a las que ya se recurrió sin éxito.

En los supermercados se ven cada vez más huecos y carteles de “sólo se puede llevar dos productos”. No es nuevo este tipo de recionamiento, pero cada vez es más visible. “Lo de los faltantes es generalizado y es un tema de la industria no de la cadena de distribución... y lo de los carteles, como pasa en todos los comercios, es para que nadie se quede sin producto”, agregó la fuente supermercadista.

Los faltantes de productos son un clásico por estos días, sobre todo de aceite, leche y productos vinculados con la harina, como fideos . Lo mismo la tensión entre fabricantes, distribuidores y bocas de expendio, sobre todo los supermercados. Todos señalan al otro en medio de la suba de precios.

Matías Kulfas (Foto: Franco Fafasuli)

“En algunos casos, puede haber faltantes a la mañana, pero a la tarde hay producto. Es un tema de reposición, pero es cierto que productos impactados por la guerra en Ucrania, como los vinculados a la harina de trigo, están en tensión”, reconocieron desde otra de las cadenas.

“Los carteles de ‘No se pueden comprar más de dos productos”, que ponemos en aceites, por ejemplo, tiene más que ver con evitar que vengan comercios más chicos, como los chinos, nos usen como mayoristas y se lleven todo. Es por la gente”, argumentaron.

“Los fabricantes de estos productos nos dan un número puntual de stock, no es a demanda. Y por eso vendemos con límite”, detallaron desde otra de las empresas.

Infobae constató faltantes en Vea, Carrefour y Dia, pero la situación se repite, en general, en todas las cadenas.

Las cadenas aseguran que la falta de productos de Precios Cuidados tiene que ver con incumplimientos del proveedor

Fuentes del sector reconocen no hay desabasteciendo por ahora, pero si tensión en la cadena de suministro. También hablan de falta de variedad en algunas líneas de productos y de dificultes para la distribución. “No estamos acaparando: lo que llega va a la góndola”, explicaron. Eso lo habría constatado la propia Secretaría de Comercio el viernes pasado: revisaron y no pudieron encontrar acaparamiento en los centros de logística más grandes.

La reunión

Como destacó Infobae, la reunión entre Kulfas y las empresas fue breve. También estuvo Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior y subalterno de Kulfas. Como sucede en otra áreas del Gobierno, Economía-Energía, por caso, la relación entre jefes y subalternos no siempre es tan lineal y las internas están a la orden del día. Se sabe: la relación entre Kulfas y Feletti no es buena, pero el secretario de Comercio, que llegó a fines del año pasado como un “duro”, no logró torcerle el brazo a los precios. La inflación de febrero fue 4,7% y registró un interanual de 52,3%, pero otro delos datos que se destacaron en el informe mensual del Indec fue que los alimentos volvieron a tener un aumento importante y registraron un 7,5% de variación.

Pocos fideos en una góndola de Carrefour

Según fuentes del sector, en la charla de hoy se habló de la creación del fideicomiso que se nutrirá de dinero surgido del aumento de las retenciones a las exportaciones de harina de soja y aceite de soja, concretado este fin de semana, para compensar las subas del trigo, la harina de trigo y productos derivados de ese insumo esencial. Está prevista una conferencia de prensa para esta tarde.

“Con el fondo del trigo buscamos resolver el precio mayorista del trigo, a febrero, para eso opera el fideicomiso, necesitamos unos días para su conformación”, dijo Kulfas en diálogo con la FM Futuröck. “Está la cuestión de subas que no tienen justificación en costos, sino motivos especulativos. En eso vamos a ser muy duros”, aseguró.

Roberto Feletti

Consultado sobre qué significa “ser muy duros”, Kulfas respondió que el Gobierno busca la persuasión, pero si ésta no alcanza, “usaremos la ley de abastecimiento, la de defensa de la competencia, herramientas que ya hemos usado en la pandemia”.

Además, en los próximos días se espera que el Presidente convoque a empresarios de sectores productivos y representantes de sindicatos para discutir nuevos acuerdos de precios.

