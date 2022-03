Suba de retenciones a los subproductos de soja: “El gobierno ve al agro como una tesorería de último recurso”, dijo el presidente de los aceiteros

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, FEBRERO 16: México, en su enfrentamiento con Estados Unidos, insiste en que reemplazará a este país en sus exportaciones agropecuarias y amenaza con importar soja y también maíz de la Argentina y Brasil. Foto NA: MINAGROzzzz

Fuertes declaraciones del presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro Exportador de Cereales (CIARA - CEC), Gustavo Idígoras, tras al anuncio del Gobierno de aumentar las retenciones a los subproductos de la soja. “En general ven al agro no como una fuente de empleo, de riqueza y crecimiento, sino ven al agro como una tesorería de último recurso”, dijo en diálogo con CNN Radio.

El referente de la industria aceitera también señaló que el sector está analizando el Decreto de aumento de retenciones que se publicó ayer. Al respecto, Idígoras sostuvo: “A mi entender el Decreto tiene vicios de ilegalidad, porque el Gobierno no tiene facultades delegadas para subir alícuotas ya que las perdió el pasado 31 de diciembre. Es por eso que esta suba no tiene sustento legal”.

Es por eso, que el titular de la CIARA-CEC no descartó que la entidad realice una presentación ante la Justicia con el objetivo de frenar la suba. También se están evaluando posibles acciones contra la Aduana, que es por donde ingresa el pago de las retenciones, y sobre las diferentes áreas de Gobierno que han promulgado la suba de tributos.

“Con las medidas anunciadas ayer por el Gobierno se está castigando al empleo argentino y a la industrialización. El equipo económico está buscando medidas desesperadamente y no está encontrando una receta para atacar la inflación y está yendo por caminos equivocados”, comentó el dirigente. Y agregó: “Subir impuestos de los principales productos de exportación de la Argentina y donde nuestro país es líder mundial de estos productos, es castigarnos desde todo punto punto de vista. Y más en un escenario de demanda mundial y de precios internacionales sostenidos”.

Idígoras además señaló que durante los últimos días presentaron ante los funcionarios nacionales diferentes propuestas para impulsar otro tipo de medidas. En ese sentido, recordó que entre el 15 de febrero el 15 de marzo ingresaron unos 1.330 millones de dólares no previstos, por el aumento de precios que se podría utilizar para enfrentar la actual problemática inflacionaria y otras también.

Por otro lado, se planteó desde el sector exportador y aceitero que el Gobierno realice la apertura de cupos de exportación de maíz y trigo. “Aunque tomaron parcialmente la idea, nosotros habíamos propuesto liberar maíz que permitía el ingreso de 700 millones de dólares frescos en muy pocos días porque los exportadores anticipamos el pago de las retenciones”, dijo Idígoras.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera

“El incremento de precios externos afecta a todo el mundo. En países que exportan como la Argentina, como Brasil, Paraguay, Uruguay, entre otros, la suba de precios externos solamente implica el 5% de aumento de inflación por año. En Argentina estamos con 5% de aumento por mes. Claramente la suba de los precios agrícolas no son la causa central de la suba inflacionaria en nuestro país”, agregó.

Críticas

Ayer durante la conferencia de prensa el ministro de Agricultura Julián Domínguez precisó que el aumento de las retenciones a los subproductos de la soja, no debería tener impacto alguno en los precios de la oleaginosa que recibe el productor argentino. “Al productor ya le descontaron el 33% y este es un beneficio que sólo captan las empresas aceiteras”, comentó el funcionario en relación a las alícuotas del 31% para la harina y aceite de soja, que pasarán ahora a tributar ambas un 33%.

Sobre las expresiones del ministro de Agricultura, Gustavo Idígoras sostuvo: “El mensaje me molestó mucho, porque él mismo me dijo que estaba en contra de subir las retenciones al valor agregado y que esto iba afectar a toda la cadena de la soja. El ministro Domínguez nos planteó que se sentía muy incómodo con subir retenciones al complejo industrial sojero. Todos sabemos que esto afecta a toda la cadena de la soja. El 31% de retenciones es igualdad tributaria, no es un beneficio. Hoy se beneficia la exportación de poroto sin procesar al Gobierno chino, que es el único beneficiado de esta situación”.

Por último, en relación a cómo será la relación con el titular de la cartera agropecuaria después de los anuncios de ayer y si sigue confiando en él, el presidente de CIARA-CEC, aseguró: “Yo solo confío en los hechos. Y la verdad, es que los hechos me demuestran que este Gobierno está en contra del empleo industrial argentino y en contra de las exportaciones. Así que voy a actuar en consecuencia”.

