Por la sequía, productores agropecuarios reclaman la eliminación de las retenciones a las exportaciones

Lote de maíz afectado por la sequía en la provincia de Córdoba.

La sequía sigue golpeando al campo y desde diversos sectores reclaman al Estado una asistencia inmediata a los productores afectados por la problemática, y beneficios fiscales e impositivos, ante una situación económica que se agravará como consecuencia de la situación climática adversa. Al respecto, un grupo de productores autoconvocados pidió la eliminación de las retenciones, mientras que un diputado de la oposición exigió que se declare la emergencia en la provincia de Buenos aires.

Los integrantes de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA) mediante un comunicado pidieron la inmediata eliminación de las retenciones, ya que consideraron que al conocerse las primeras proyecciones de perdidas de producción y económicas como consecuencia de la sequía, la misma no se resuelve solamente con la ampliación del Fondo de Emergencia Agropecuaria. El sábado pasado en su recorrida por la provincia de Santa Fe, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, señaló que el monto pasará de los 500 millones de pesos actuales a 12.500 millones de pesos.

“No queremos subsidios. Reclamamos la eliminación inmediata de los derechos de exportación, los cuales se encuentran vencidos y de manera inconstitucional desde el 1º de enero, como también la unificación del tipo de cambio”, señalaron los productores autoconvocados agrupados en AAPA, quienes también promueven una reforma impositiva “donde el Estado recaude sobre las ganancias y no sobre el bruto producido. Claramente, en una campaña como ésta deja en el camino a a miles de productores, sobre todo a los pequeños, que no tienen el respaldo suficiente para enfrentar esta situación dramática”.

En el tema retenciones, la Sociedad Rural Argentina (SRA) se encuentra por estos días estudiando estrategias legales para llevar a cabo si es que se cobran los derechos de exportación. La idea de la entidad es tener listas las acciones ni bien termine la feria judicial. Así lo confirmó Nicolás Pino, presidente de la entidad.

Julián Domínguez, el fin de semana en un lote afectado por la sequía en Santa Fe, donde anunció el aumento del monto del Fondo de Emergencia Agropecuaria.

“Las retenciones desde el 1º de enero deben ser de 0%. No deberían existir. Hay un vacío legal, ya que no puede haber tributo sin ley, y ley no hay. Los legisladores deber ir a su ámbito de trabajo y legislar al respecto. Desde la parte judicial, si hoy se cobran retenciones, estamos estudiando qué acciones tomar. Veremos en unos días cuando se termine la feria judicial, que camino vamos a elegir, pero nuestros abogados ya están abocados en este tema”.

Buenos Aires

El diputado de la provincia de Buenos Aires de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, presentó un proyecto mediante el cual reclamó al Gobierno bonaerense que declare la Emergencia o desastre agropecuario en todo el territorio provincial, y también elevó un pedido al Ministerio de Desarrollo Agrario, a cargo de Javier Rodríguez, para que adopte medidas especiales de apoyo a los productores damnificados por el falta de lluvias.

Si bien en las últimas horas se han registrado precipitaciones en zonas del territorio bonaerense, es grave el daño que ha provocado la sequía, especialmente en la actual campaña agrícola, donde el 70% de la zona núcleo está atravesando un momento muy complejo, a lo que se suma la bajante de los ríos y las elevadas temperaturas.

“Es lamentable que tengamos que estar mendigando al Estado Provincial que declare la emergencia agropecuaria cuando a los productores de la provincia de Buenos Aires entre Nación, Provincia y municipios, le quitan el 75% del valor bruto de la producción, mientras que con el 25% restante se compran insumos, invierten en maquinaria, pagan sueldos y alquileres. Si el campo pudiera producir con la misma carga impositiva que el resto de las empresas argentinas, podríamos prescindir 100% del Estado, sin necesidad de andar mendigando lo que nos pertenece”, señaló Luciano Bugallo.

Piden al gobernador Axel Kicillof que se declare la emergencia agropecuaria en Buenos Aires.

El representante de la Coalición Cívica aseguró que a partir de la presentación que realizó, que cuenta con el aval del bloque de Juntos por el Cambio, se expresó la necesidad de que la Legislatura provincial sancione una declaración de emergencia, “ya que la ley 10.390 le otorga las facultades necesarias al ministro de Desarrollo Agrario para poder tomar medidas de este tipo y, por una vez, ayudar al campo en lugar de saquearlo como hacen siempre”.

Hay que recordar que la declaración de emergencia es un requisito fundamental para que los productores afectados, accedan a una serie de beneficios para atravesar esta adversidad y poder mínimamente enfrentar las pérdidas materiales provocadas por la sequía. “Con ésta lamentable sequía, no solo el sector productivo se va a ver golpeado, sino también y por sobre todo, la billetera del Estado Nacional, lo cual demuestra que tan dependiente somos de la economía agropecuaria”, concluyó Bugallo.

