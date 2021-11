Cuáles son los nuevos legisladores ligados al campo que formarán parte del futuro Congreso

En la conformación de la próxima Cámara de Diputados habrá representantes del agro.

Como viene sucediendo elección tras elección, fue baja la participación como candidatos de representantes del sector agropecuario. Algo que conlleva a que el debate de temas del campo en el Congreso de la Nación, siempre están postergados y no se define una agenda de los mismos al momento de trazar los objetivos del año legislativo.

Son escasos los casos de candidatos que fueron electos en los comicios legislativos de ayer, que están relacionados de alguna manera con el sector agropecuario. La mayoría de ellos formarán parte de la futura Cámara de Diputados, aunque en el caso de la provincia de La Pampa, uno de los distritos que generó sorpresa por el resultado que consiguió la oposición, una banca de senador corresponderá a un productor agropecuario.

Un informe de la Fundación Barbechando, consignó que de los 14 candidatos que siguieron en carrera post elecciones primarias, 9 de ellos se aseguraron la banca en los comicios de ayer. Y de esa manera, sumado a los diputados que siguen en carrera hasta 2023 o 2025, el Congreso de la Nación cuenta con 25 legisladores con alguna vinculación al agro, en mayor o menor medida.

Partiendo de la base que el triunfo de la oposición se consolidó con grandes diferencias sobre los candidatos del Frente de Todos en las principales regiones productivas del paÍs, en la provincia de Buenos de Aires ocupará una banca de diputado a partir del próximo 10 de diciembre por Juntos, Juan Manuel López, oriundo de Saladillo y técnico en producción agropecuaria.

En el territorio bonaerense, fue electo diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, economista y productor agropecuario de Pergamino. En medio de la campaña y durante su exposición ante los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino, Espert basó su propuesta sobre aquellos aspectos que se deberían contemplar para sacar a la Argentina de la actual crisis. Habló de un libre comercio, retenciones 0 a las exportaciones agroindustriales y un Estado más chico. Además aseguró que “el peor enemigo del campo y la agroindustria es la sustitución de importaciones”.

Uno de los distritos que fue relevante en el triunfo electoral de Juntos y para que luego de muchos años el justicialismo perdiera el quórum en el Senado, fue La Pampa. En esa provincia, Martín Maquieyra, de familia vinculada a la actividad agropecuaria, renovó su banca de diputado nacional y el productor agropecuario Daniel Kroneberger, fue electo senador nacional. Las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, dispuestas por el Gobierno de Alberto Fernández desde mayo pasado y hasta el 31 de diciembre, provocó el malestar de los productores pampeanos y perjudicó a la industria frigorífica exportadora instalada en ese distrito.

Otras provincias

En Entre Ríos, el economista y productor Rogelio Frigerio, ganó con amplia diferencia las elecciones en la mencionada provincia, y consiguieron tres bancas de diputados. Una será para el ex funcionario de Mauricio Macri y la tercera para Pedro Galimberti, productor de Chajarí, pero además ex intendente y ex presidente de la Sociedad Rural de dicho distrito. En agosto pasado, invitado por Coninagro, Frigerio remarcó que en la actualidad “no solo no se aprovecha al sector agropecuario, sino que desde el Estado se le ponen todos los palos en la rueda posible. Las políticas actuales incapacitan el desarrollo del campo”.

Por el lado de la provincia de Chaco, fue electo diputado por Juntos, Juan Carlos Polini, productor agropecuario y ex intendente de Coronel Du Graty. Y en Neuquén, el Ingeniero Agrónomo y productor frutícola, Pablo Cervi, alcanzó una banca de diputado nacional por el espacio Cambia Neuquén, que se ubicó segundo en la elección. Además, en Tucumán fue electo diputado por Juntos, Roberto Sánchez, que es Ingeniero agrónomo y productor agropecuario, y en Córdoba, Gabriela Brower de Koening, alcanzó una banca de diputados por Juntos, y proviene de familia ligada al campo en Río Tercero.

Rogelio Frigerio.

Por último, el caso de la provincia de Santa Fe, otro de los distritos donde Juntos superó por amplia mayoría al oficialismo. En la elección de senadores, fue electo Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda, la ciudad donde está instalada la central de la cerealera Vicentin. El año pasado cuando el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa y el envío de un proyecto de Ley al Congreso para su expropiación, Scarpin encabezó la marcha ciudadana para rechazar el avance del Gobierno sobre la propiedad privada.

Agenda en el Congreso

De acuerdo al informe de Barbechando, hasta el 10 de diciembre el oficialismo intentará avanzar con una agenda propia de proyectos. Mañana habrá reuniones de diferentes comisiones con temáticas vinculadas al sector agropecuario, como agricultura familiar, regularización de tierras, promoción del cáñamo industrial, entre otros.

Además, los integrantes de la Fundación precisaron que luego diputados y senadores buscarán sesionar antes de que finalice el actual período ordinario, “pero el dilema será si el oficialismo buscará una agenda propia. Y para ello primero debe asegurarse el quórum, es decir, lograr el apoyo de 9 diputados externos al bloque, que no estarían garantizados, o bien se verá obligado de negociar con la oposición una sesión de consenso”.

Para terminar, dentro de los proyecto de la agenda del campo y que tienen apoyo de ambos bloques, se destacan los siguientes: el aumento del mínimo de bienes personales, el bono verde -beneficio para productores forestales-, la promoción del cannabis medicinal y cáñamo industrial, el reciclado de neumáticos y la emergencia indígena. Todavía no hay definiciones sobre cuándo comenzará el tratamiento del proyecto que la semana pasada envió el Gobierno sobre desarrollo agroindustrial a la Cámara de Diputados.

