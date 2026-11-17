La canasta de crianza estimó el costo mensual de criar a un hijo de hasta 12 años en Argentina durante octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Criar a un hijo de hasta 12 años costó entre $591.320 y $754.869 mensuales en Argentina durante octubre de 2026, según la valorización de la canasta de crianza difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El tramo de seis a 12 años registró el monto más alto, al sumar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y el valor monetario asignado al tiempo de cuidado.

Según el organismo estadístico, la canasta mensual por cada hijo o hija menor de un año fue de $591.320; para quienes tienen entre uno y tres años, de $704.198; para el grupo de cuatro y cinco años, de $600.445; y para los niños y adolescentes de seis a 12 años, de 754.869 pesos.

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Los valores corresponden a una estimación teórica de los consumos y las horas de cuidado requeridas en cada etapa, no a un gasto efectivo uniforme para todos los hogares. El informe advierte además que los totales pueden presentar diferencias menores frente a la suma de sus componentes por efecto de los redondeos.

Cuánto cuesta criar a un hijo según su edad

Menores de un año: $591.320 mensuales por cada hijo o hija.

Entre uno y tres años: $704.198 mensuales .

Entre cuatro y cinco años: $600.445 mensuales .

Entre seis y 12 años: $754.869 mensuales.

El mayor valor correspondió al grupo de seis a 12 años, con una canasta mensual de $754.869 por hijo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La composición de la canasta cambia de acuerdo con la edad. Para los menores de un año, el costo de bienes y servicios fue de $191.424 y el cuidado representó $399.896; en el tramo de uno a tres años, esos componentes ascendieron a $247.173 y $457.024, respectivamente, de acuerdo con el informe.

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En las edades posteriores, el peso relativo de ambos rubros se modifica. La canasta de cuatro y cinco años incluyó $314.805 en bienes y servicios y $285.640 por cuidado, mientras que para el grupo de seis a 12 años los montos fueron de $390.516 y 364.353 pesos.

La menor canasta total entre los cuatro y cinco años, frente a la de uno a tres, no responde a una reducción de los consumos materiales: los bienes y servicios aumentan con la edad. La diferencia está en la cantidad de horas de cuidado teórico que utiliza la medición, que baja al incorporarse tiempo de jornada escolar.

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El cuidado explica las diferencias entre los tramos

El organismo estadístico asignó 147 horas mensuales de cuidado a los menores de un año, 168 horas a los niños de uno a tres años, 105 horas a quienes tienen cuatro y cinco años, y 84 horas a la población de seis a 12 años. Así, el grupo de uno a tres años acumula el mayor costo de cuidado, aunque su canasta total queda por debajo de la correspondiente a seis a 12 años.

La metodología parte de una necesidad mínima de ocho horas diarias de cuidado, vinculada con la extensión de una jornada laboral. Para los menores de un año descuenta una hora diaria por la reducción de jornada contemplada para ese período, mientras que para los grupos escolarizados resta el tiempo promedio de asistencia a establecimientos públicos.

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En el nivel inicial, la estimación deduce tres horas diarias de jornada escolar para los niños de cuatro y cinco años. Para el nivel primario, entre los seis y los 12 años, descuenta cuatro horas diarias, un factor que reduce las horas teóricas de cuidado aunque el gasto en bienes y servicios sea mayor.

Cómo calcula el Indec la canasta de crianza

El componente de bienes y servicios toma como referencia la canasta básica total del Gran Buenos Aires, utilizada para medir la pobreza. Esa canasta incorpora alimentos para cubrir requerimientos energéticos y proteicos mínimos, además de vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda y otros consumos no alimentarios.

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Para adecuar esa referencia a cada edad, la medición aplica coeficientes de adulto equivalente. El cálculo considera que las necesidades nutricionales varían según edad, sexo y actividad, y obtiene un promedio ponderado para cada uno de los cuatro tramos etarios incluidos en la canasta de crianza.

El valor del cuidado surge de multiplicar las horas teóricas requeridas por una remuneración de referencia. El Indec utiliza la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de personal de casas particulares, que comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad.

Para los grupos de hasta cinco años, cuyas necesidades superan las 24 horas semanales, el cálculo toma la remuneración mensual de esa categoría y la prorratea según las horas de cuidado consideradas. Desde los seis años, cuando la carga semanal es inferior a 24 horas, emplea el valor horario previsto por el régimen.

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La estimación alcanza a niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años inclusive. Aunque las tareas de cuidado continúan en etapas posteriores, el organismo excluye esas edades porque disminuye el peso de las horas teóricas dedicadas a esa actividad.

En los hogares con más de un hijo a cargo, el tiempo de cuidado no se acumula de forma automática por cada menor. La referencia debe centrarse en quien demanda la mayor cantidad de horas, mientras que los costos de bienes y servicios se calculan para cada integrante según su tramo de edad.