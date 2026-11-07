Volvió el auto deportivo compacto más exitoso del mundo a la Argentina: cómo es y cuánto cuesta

El modelo más icónico de Volkswagen regresó al mercado argentino. El Golf GTI cuesta USD 65.000. (Volkswagen Argentina)

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Los amantes de los autos deportivos compactos están de parabienes. Este viernes, en el autódromo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Volkswagen Argentina cumplió su promesa de un año atrás y volvió a traer al mercado local la nueva generación de uno de los autos más emblemáticos de su historia, el Golf GTI.

El GTI tiene tal reconocimiento mundial que no necesita mencionar la marca ni el modelo: es, por definición, la versión más potente del Golf. Ese prestigio también se explica por la historia del vehículo, el Volkswagen más vendido de todos los tiempos, con 37 millones de unidades, y el auto europeo más vendido de la historia.

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Como referencia del peso de estas tres letras, la propia firma alemana lanzó recientemente la versión deportiva del eléctrico ID.Polo denominándola como también como GTI, en busca de “colgarse” de la fama de su hermano mayor.

Este particular vehículo nació en 1976, dos años después del estreno mundial del Golf convencional, por lo que su llegada a Argentina permite conmemorar los 50 años de vida del auto que pasó por 8 generaciones, ofreciendo como detalle adicional, que esta es la versión más potente de todas las que se vendieron en el mercado local.

El nuevo Volkswagen Golf GTI MK 8.5 es el más potente de todas las generaciones que se vendieron en el país. (Volkswagen Argentina)

Sin embargo, este no es el Golf GTI MK8 sino el 8.5, ya que tras cinco años desde su lanzamiento mundial, incorporó actualizaciones estéticas como las luces delanteras y traseras, las aplicaciones del emblema en las puertas, las dos salidas de escapa posteriores y un rediseño y equipamiento interior acorde a la actual generación de autos.

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Aunque tiene una geometría de suspensiones pensadas para brindar seguridad al conductor más exigente, un centro de gravedad muy bajo y una distribución de pesos que se complementan en mitades casi iguales con una eficiente gestión electrónica de la dinámica, el GTI MK 8.5 tiene su gran punto central en el frente, debajo del capó.

El motor de cuatro cilindros y 2.0 litros turboalimentado volvió a subir su entrega hasta alcanzar los 265 CV de potencia, con un torque de 370 Nm y una aceleración de 0 a 100 de 5,4 segundos, que aunque se obtienen con el sistema de largada electrónica (Launch Control), muestran un rendimiento destacable porque deben arrastrar un peso de carrocería nada despreciable de 1.540 kg, lo que arroja una relación peso potencia de 5,8 kilos por CV.

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Habitáculo totalmente digital, con una selectora de cambio minimalista, "porque se maneja con las levas del volante", dice Volkswagen. (Volkswagen Argentina)

Como sus siete antecesores, es un auto de tracción delantera que se adapta a su rendimiento equipado con llantas de 18 pulgadas y neumáticos de perfil bajo 225/40. La transmisión es la reconocida y precisa DSG de 7 marchas, automática de doble embrague, que tiene un selector minimalista en la consola central bajo la excusa de “es un auto para manejar con las levas del volante”.

El regreso de un clásico

El nuevo Golf GTI es la evolución del modelo que nunca pudo llegar a Argentina porque cuando vio la luz había fuertes restricciones a la importación, a la disponibilidad de dólares para pagar al exterior y porque se aplicaba el impuesto interno conocido como impuesto al lujo, que elevaban su precio fuera de los parámetros competitivos.

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A partir de la apertura de las importaciones sin restricciones que rige desde 2024, Volkswagen comenzó a explorar la alternativa de volver a vender el GTI en el mercado local, algo que pasó por varios períodos de análisis referidos no solo al marco impositivo sino también a la decisión de Alemania de producir el Golf en México, presumiblemente a partir de 2028.

Al firmarse el acuerdo de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que entró en vigencia en mayo último, Volkswagen pudo presentar el GTI para que se pueda importar desde Alemania con un arancel diferenciado del 17,5% en lugar del 35%, lo que permitió que se alcance el precio actual de venta que será de USD 65.000 para la única versión que se comercializará en Argentina.

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El primer embarque es de 250 unidades, todas de colores gris oscuro y claro, blanco y negro. La compañía espera traer otras 500 unidades en 2027, entre las cuales se espera que también puedan llegar los autos de color rojo, fuertemente identificados con el GTI y su esencia.

“Siempre planeamos traerlo pero necesitábamos que se den esas variables para poder tener un precio competitivo”, reconoció Martín Massimino, Director Comercial de Volkswagen Argentina a Infobae durante el evento en la provincia de Santiago del Estero.

EL GTI viene importado de Alemania pagando la mitad del arancel extrazona por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. (Volkswagen Argentina)

“Siempre en el proyecto estuvo previsto que viniera de Alemania, porque la fabricación de México ya estaba prevista para fin de 2027 o inicio de 2028, con lo cual sabíamos desde el primer día que este auto iba a venir de Alemania, por los cortos tiempos que teníamos para tenerlo. Después, por supuesto, si viene de México también abre posibilidades, incluso para discutir otras versiones, pero eso no va a pasar el año que viene, podrá pasar en el 2028 recién”, explicó el ejecutivo.

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De todos modos, aunque el precio es elevado, el GTI no desentona con otros modelos deportivos compactos del grupo Volkswagen Group, o de otras marcas como Toyota, que comercializa los GR Yaris y GR 86 con valores y prestaciones dentro de las mismas franjas.

Asistencias electrónicas

Más allá de su performance, que sobresale tanto a punto de ser lanzado en un autódromo y no en una presentación convencional, el GTI tiene un completo paquete de asistencias electrónicas a la conducción, que incluye control de velocidad crucero adaptativo ACC con función Stop & Go (se detiene solo si el tránsito lo hace y reanuda la marcha cuando el vehículo de adelante arranca nuevamente), asistente de mantenimiento de carril Lane Assist, asistente de cambio de carril Side Assist y asistente de salida de estacionamiento.

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También dispone de Front Assist con detección de peatones y Dynamic Light Assist para la gestión de las luces altas, control electrónico de estabilidad, sistema de control de presión de los neumáticos y sistema de protección proactiva de los ocupantes Pre-Crash.

El vehículo está equipado con siete airbags que se distribuyen en dos frontales, dos laterales delanteros, dos de cortina con cobertura para las plazas delanteras y traseras, y uno central entre el conductor y el acompañante. Tiene garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que se cumpla primero.