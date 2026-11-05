Economía

Un foro empresarial reúne a figuras del Gobierno, líderes globales y expresidentes para debatir el nuevo orden económico

El 16° Foro ABECEB se realiza hoy en el Faena Art Center con una agenda que va de la geopolítica a la inteligencia artificial, con Daniel Hadad, Mauricio Macri y Federico Sturzenegger entre los oradores

Foro ABECEB
El 16° Foro ABECEB se realiza hoy en el Faena Art Center de Buenos Aires
Guardar

Una nueva edición del Foro ABECEB se realiza hoy en el Faena Art Center de Buenos Aires con una convocatoria que incluye a funcionarios del Gobierno nacional, ex presidentes de Argentina y España, y referentes internacionales de finanzas y geopolítica. El encuentro, organizado por la consultora que lidera Dante Sica junto a Mariana Camino, propone debatir cómo posicionarse ante un reordenamiento del sistema económico global que ya impacta en las decisiones de las empresas argentinas.

La jornada se divide en dos bloques. El primero agrupa una serie de paneles sobre geopolítica, flujos de capital y el lugar de América Latina en la nueva arquitectura mundial. El segundo pone el foco en las decisiones empresariales concretas: cómo liderar, cómo producir y cómo incorporar tecnología en un contexto de alta volatilidad.

PUBLICIDAD

La apertura corre por cuenta de Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la U.S. Chamber of Commerce, que participa de forma virtual en una entrevista sobre el nuevo orden mundial. El panel sobre capital, deuda y poder convoca a Luis de Guindos, exvicepresidente del Banco Central Europeo, junto a Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La pregunta que articula ese bloque es qué hace hoy que una geografía sea financiable y atractiva en un mundo donde el poder político vuelve a intervenir sobre el capital.

La agenda global también incluye a Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España, y a Martha Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, en un panel sobre cómo gobernar cuando cambian las reglas, moderado por Inés Capdevila, directora de noticias de LATAM de CNN.

PUBLICIDAD

foro de negocios abeceb en el hotel faena
Mauricio Macri en la edición anterior del foro de ABECEB

El viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, cerrará el primer bloque con una presentación sobre la visión económica del Gobierno y las perspectivas de crecimiento de Argentina. También participará Mauricio Macri, expresidente de la República Argentina, en una conversación sobre liderazgo en tiempos de transformación.

Después, el foco vira hacia la industria y la tecnología. Daniel Hadad, empresario de medios, periodista y abogado, liderará la charla “La IA ya no es tecnología: es infraestructura económica”. La presentación plantea que la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta sectorial para convertirse en un componente estructural de la economía, con consecuencias directas sobre la competitividad de las empresas.

El bloque tecnológico continúa con Marcelo De Santis, CEO y fundador de The Ascent, que abordará dónde queda la ventaja competitiva cuando todas las organizaciones acceden a la misma tecnología. La jornada cierra con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que expondrá sobre competitividad y transformación del Estado. Las palabras finales estarán a cargo de Camino. El evento comienza a las 9 y se extiende hasta las 18.

“El costo de revertir es más alto”: la tesis de fondo que llega al foro

El hilo conductor del encuentro es el análisis que ABECEB viene desarrollando desde fines de 2023 a través de su Índice de Reversión del Modelo (IRM), una herramienta que procesa 22 series cuantitativas para responder una pregunta concreta: qué tan probable es que el sistema político decida revertir las reglas de juego actuales. El índice cayó 22% entre noviembre de 2023 y el tercer trimestre de 2026, al pasar de 53 a 42 puntos sobre una escala de 100, impulsado principalmente por la desinflación, la convergencia de la brecha cambiaria a cero y la acumulación de reservas.

“El costo de revertir es más alto que el de continuar”, sintetizó Camino al presentar el índice, en una reunión con la prensa previa al evento. El argumento central es que una parte del cambio en curso ya se volvió difícil de desandar: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tiene contratos firmados, inversiones en curso y litigios internacionales asociados, a los que se suman gasoductos operativos, acuerdos de largo plazo y capital hundido en energía, minería y agroindustria. Desde la consultora sostienen que esos factores acotan la discrecionalidad de cualquier gobierno futuro, independientemente de su signo político.

Para el cuarto trimestre de 2026, el riesgo que identifica el IRM ya no proviene de un shock financiero sino de la fricción social y microeconómica: el desgaste preelectoral, la caída de imagen del Gobierno y la presión sobre sectores industriales que atraviesan un proceso de reconversión forzosa ante la apertura importadora. Es en ese marco que ABECEB propone el debate de hoy: cómo posicionar a la Argentina en un contexto mundial con reglas menos definidas, tensiones geopolíticas que pasaron a ser variables de planeamiento y un orden global que crecerá menos en los próximos años.

Temas Relacionados

Buenos AiresInteligencia artificialGeopolíticaABECEBúltimas noticiasMauricio MacriDaniel Hadad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La incertidumbre política aleja a los inversores de los activos argentinos y el riesgo país alcanzó un nuevo máximo anual

Los bonos soberanos no pudieron acoplarse al rally global de los mercados. A las dudas que generó la elección de Brasil ahora se suma la incertidumbre por el futuro respaldo de Estados Unidos al Gobierno en materia cambiaria

La incertidumbre política aleja a los inversores de los activos argentinos y el riesgo país alcanzó un nuevo máximo anual

El Gobierno repartió menos del 20% de los fondos de emergencia a las provincias mientras negocia eliminar un impuesto clave

En los primeros diez meses del año se recaudaron más de $1 billón y apenas se distribuyeron $197.000 millones, aunque por encima del mismo período de 2024 y 2025. Cuáles fueron los distritos más beneficiados

El Gobierno repartió menos del 20% de los fondos de emergencia a las provincias mientras negocia eliminar un impuesto clave

Las claves de la economía que viene, según el mayor banco europeo: cuatro megatendencias y los riesgos que podría enfrentar Argentina

Los economistas del banco Santander destacaron el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la recomposición de reservas. Prevén que el agro, la energía y la minería dupliquen sus ventas externas hacia 2030

Las claves de la economía que viene, según el mayor banco europeo: cuatro megatendencias y los riesgos que podría enfrentar Argentina

Empeoró el déficit de servicios básicos: más de la mitad de los argentinos no accede a agua corriente, gas natural o cloacas

Según el Indec, la falta de conexión a las redes de gas, agua y cloacas afecta a miles de hogares en todo el país y golpea con más fuerza a los sectores de menores ingresos

Empeoró el déficit de servicios básicos: más de la mitad de los argentinos no accede a agua corriente, gas natural o cloacas

La paradoja de los 0 km: por qué los tres vehículos más vendidos cuestan en promedio más de $66 millones

Las ventas de octubre confirmaron que los vehículos más accesibles son los que más padecen el freno de la demanda. Un plan del Gobierno con financiación a largo plazo busca reactivar ese segmento que no creció con la tasa 0%

La paradoja de los 0 km: por qué los tres vehículos más vendidos cuestan en promedio más de $66 millones

DEPORTES

El extremo antes y después de los campeones del Mr. Olympia: el precio que pagó la “generación dorada” para construir sus impactantes cuerpos

El extremo antes y después de los campeones del Mr. Olympia: el precio que pagó la “generación dorada” para construir sus impactantes cuerpos

De ser una estrella del fútbol a montar un imperio de USD 12.000 millones: “Algunos jugadores prefieren la PlayStation, yo elegí aprender”

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

La efusiva arenga de Franco Armani antes de un partido clave con Atlético Nacional que se volvió viral

El sugerente mensaje del técnico de Defensa y Justicia a Boca Juniors antes del choque clave por la definición de la Tabla Anual

TELESHOW

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

Marta Fort sorprendió al contar que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: “Era muy gay para ella”

Ronnie Wood con Mario Pergolini: “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”

Criticaron a Emilia Mernes por su maquillaje y la cantante salió al cruce: “Tengo cara de oso”

INFOBAE AMÉRICA

Flávio Bolsonaro reaparecerá en público en una conferencia conservadora en Florida tras abandonar Brasil luego de su derrota electoral

Flávio Bolsonaro reaparecerá en público en una conferencia conservadora en Florida tras abandonar Brasil luego de su derrota electoral

El Niño ya cambia la vida bajo el océano: detectan especies tropicales inesperadas en el Pacífico

Detuvieron al hijo de Abdalá Bucaram, ex presidente de Ecuador, por presuntos vínculos con el narco

El régimen norcoreano realizó un ejercicio de ataque con misiles y probó nuevos sistemas de proyectiles

La Asamblea Nacional francesa rechazó la primera parte del presupuesto para 2027 en la antesala a una nueva huelga general