Economía

Las claves de la economía que viene, según el mayor banco europeo: cuatro megatendencias y los riesgos que podría enfrentar Argentina

Los economistas del banco Santander destacaron el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la recomposición de reservas. Prevén que el agro, la energía y la minería dupliquen sus ventas externas hacia 2030

Mesa de Economistas - Santander 2026
Los economistas de Santander para Argentina, Brasil, Chile y México
Guardar

Desde Madrid, España - Argentina navega, según los economistas del Grupo Santander, el banco más grande de Europa en términos de capitalización bursátil, un cambio de régimen que combina equilibrio fiscal, desaceleración de la inflación, recomposición de reservas y una perspectiva de mayor ingreso de divisas por exportaciones e inversiones.

En la apertura de la mesa redonda en el XXII Encuentro Santander América Latina, que se realizó ayer en esta ciudad, el economista jefe del grupo de origen español, el argentino Juan Cerruti, ubicó ese proceso dentro de un escenario internacional de menor crecimiento, mayores tensiones geopolíticas y cambios tecnológicos. Cerruti habló de las cuatro megatendencias estructurales de la economía global, entre ellas la energía y la IA.

PUBLICIDAD

Para Cristian Cancela, economista de Santander Argentina, la rápida convergencia fiscal constituyó uno de los pilares de la nueva etapa. “Entre 1961 y 2023 hubo déficit fiscal el 90% del tiempo: hoy el orden fiscal es una regla”, ejemplificó. Destacó también que el ajuste se produjo sin una suba de impuestos y con reducciones tributarias, un factor que, según planteó, contribuyó a la desinflación, al saneamiento del balance del Banco Central y a la recuperación de la reputación macroeconómica del país.

Economistas Banco Santander
Juan Cerruti, economista jefe global del banco, y Cristian Cancela, economista de Santander Argentina

Cancela sostuvo que las dos variables más observadas de la autoridad monetaria, la inflación y las reservas internacionales, ya reflejan ese cambio. “Sin dominancia fiscal, la inflación cede y el Banco Central reconstruye su balance”, dijo.

PUBLICIDAD

Señaló que las reservas brutas más que se duplicaron durante el período analizado y que el Gobierno supera la meta anual de acumulación de divisas acordada con el FMI. Sobre los precios, afirmó que el debate dejó de centrarse en la dirección de la inflación y pasó a concentrarse en la velocidad de la baja.

El economista también proyectó varios años consecutivos de expansión, luego de un período caracterizado por ciclos de crecimiento y caída. Entre los factores que podrían sostener esa dinámica mencionó una recuperación de la productividad, el desarrollo de las exportaciones agropecuarias, energéticas y mineras, y la llegada de inversiones. Según sus estimaciones, los sectores agrícola, energético y minero podrían pasar de exportaciones por unos USD 45.000 millones en 2025 a USD 91.000 millones en 2030.

El riesgo electoral y la hoja de balance del Banco Central

Consultado sobre los principales riesgos para la economía argentina en el contexto electoral, Cancela puso el foco en la posición del Banco Central. Señaló que la hoja de balance de la autoridad monetaria luce “mucho más mejorada” que en 2025 y que la política monetaria mantiene una orientación contractiva que, a su juicio, genera un “círculo bastante virtuoso” por el lado de los pesos. Del lado de los dólares, destacó que el Gobierno dispone de distintos instrumentos —incluyendo activos del balance del Banco Central y posiciones en futuros— para usar si fuera necesario. También proyectó un superávit comercial de entre USD 26.000 y USD 27.000 millones para el año próximo, apuntalado por la nueva matriz energética y exportadora del país.

Sobre el riesgo país, aclaró que el indicador refleja bonos con una duración promedio de diez años y que, al mirar las tasas forward de más corto plazo, el mercado no muestra dudas sobre la capacidad del Tesoro de cumplir sus obligaciones.

El Santander destacó la mejora del balance del BCRA. (Foto: Reuters)
El Santander destacó la mejora del balance del BCRA. (Foto: Reuters)

Cerruti, en tanto, prefirió no especular sobre escenarios políticos futuros. Subrayó que Argentina tiene por delante la tarea de consolidar sus fundamentos macroeconómicos y que lo ya conseguido —en particular el superávit fiscal— “es mucho” para un país con la historia de volatilidad que tiene. “Argentina es una rara avis por la disciplina fiscal que ha tenido”, sostuvo, y llamó a mantener el foco en los cambios estructurales, que, recordó, requieren consistencia y tiempo para rendir resultados. En su visión, las cuestiones del ciclo político son secundarias frente a la necesidad de preservar los pilares de la estabilidad.

Cuatro fuerzas que reordenan la economía mundial

En el comienzo del panel, Cerruti planteó que Santander analiza la coyuntura con una perspectiva de mediano y largo plazo, ante decisiones que pueden incidir durante años. En ese marco, identificó cuatro megatendencias que, a su criterio, reconfigurarán la economía global: la nueva geopolítica, la demografía, la transición energética y las tecnologías emergentes.

La primera abarca la reorganización de los bloques comerciales, las políticas arancelarias y las tensiones internacionales. La segunda incluye el envejecimiento de la población, con consecuencias sobre los sistemas previsionales, el consumo, el ahorro, la inversión y el mercado laboral.

La transición energética, agregó, combina el cambio climático, las nuevas fuentes de energía y los riesgos asociados a ese proceso. En tecnología, Cerruti propuso una mirada más amplia que la inteligencia artificial, aunque la ubicó entre las innovaciones más disruptivas de los últimos años. También mencionó la computación cuántica y otras herramientas que podrían modificar la productividad y la actividad económica durante la próxima década.

Según el economista, el mundo atraviesa una transición desde un modelo centrado en la globalización y la eficiencia hacia otro basado en las autonomías estratégicas. La pandemia, los conflictos bélicos y las disputas comerciales llevaron a los países y las empresas a priorizar, además de la eficiencia, el abastecimiento de energía, alimentos y recursos vinculados con la seguridad nacional.

Cerruti sostuvo que la economía global mostró una capacidad de resistencia mayor que la prevista frente a los sucesivos shocks, aunque crece a un ritmo menor y cuenta con menos margen de respuesta. Comparó el crecimiento promedio anual de 3,7% durante las dos primeras décadas del siglo con una proyección de entre 3,1% y 3,3% para los próximos años. Atribuyó esa menor capacidad de maniobra al aumento de la deuda pública y a una inflación todavía superior a los niveles previos a la pandemia.

Temas Relacionados

Banco SantanderEquilibrio fiscalTransición energéticaInteligencia artificial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Empeoró el déficit de servicios básicos: más de la mitad de los argentinos no accede a agua corriente, gas natural o cloacas

Según el Indec, la falta de conexión a las redes de gas, agua y cloacas afecta a miles de hogares en todo el país y golpea con más fuerza a los sectores de menores ingresos

Empeoró el déficit de servicios básicos: más de la mitad de los argentinos no accede a agua corriente, gas natural o cloacas

La paradoja de los 0 km: por qué los tres vehículos más vendidos cuestan en promedio más de $66 millones

Las ventas de octubre confirmaron que los vehículos más accesibles son los que más padecen el freno de la demanda. Un plan del Gobierno con financiación a largo plazo busca reactivar ese segmento que no creció con la tasa 0%

La paradoja de los 0 km: por qué los tres vehículos más vendidos cuestan en promedio más de $66 millones

El “efecto Lula” condiciona a los activos argentinos: por qué el mercado mira con cautela las elecciones de 2027

La reacción global tras la victoria demócrata favoreció a varios mercados, pero los bonos y las acciones locales quedaron bajo presión por las dudas sobre la continuidad del rumbo económico después de los próximos comicios presidenciales

El “efecto Lula” condiciona a los activos argentinos: por qué el mercado mira con cautela las elecciones de 2027

Mercado Libre superó los USD 10.000 millones de ingresos en el tercer trimestre pero la acción cae más de 6%

Aunque en el tercer trimestre la ganancia neta llegó a los USD 448 millones, el beneficio por acción fue menor al esperado. Todos los números de la compañía

Mercado Libre superó los USD 10.000 millones de ingresos en el tercer trimestre pero la acción cae más de 6%

Se frenó el repunte de la actividad automotriz: la producción y las exportaciones volvieron a caer en octubre

Luego de las subas registradas en septiembre, la fabricación y las exportaciones retrocedieron en la comparación interanual. Sin embargo, las ventas al exterior acumulan un alza levemente positiva tras 10 meses

Se frenó el repunte de la actividad automotriz: la producción y las exportaciones volvieron a caer en octubre

DEPORTES

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

Challenger Villa María: La Serna, Zárate y Kicker avanzaron a los cuartos de final

La efusiva arenga de Franco Armani antes de un partido clave con Atlético Nacional que se volvió viral

El sugerente mensaje del técnico de Defensa y Justicia a Boca Juniors antes del choque clave por la definición de la Tabla Anual

La llamativa prohibición que le impusieron al DT de Egipto tras el escandaloso divorcio de sus dos esposas

El sorpresivo encuentro de Lionel Messi con un subcampeón del mundo en Brasil 2014: “Visitando al número 1”

TELESHOW

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

Marta Fort sorprendió al contar que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: “Era muy gay para ella”

Ronnie Wood con Mario Pergolini: “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”

Criticaron a Emilia Mernes por su maquillaje y la cantante salió al cruce: “Tengo cara de oso”

Las imágenes de terror que publicó Mauro Icardi en su batalla legal con Wanda Nara: “Documento mata relato”

INFOBAE AMÉRICA

Detuvieron al hijo de Abdalá Bucaram, ex presidente de Ecuador, por presuntos vínculos con el narco

Detuvieron al hijo de Abdalá Bucaram, ex presidente de Ecuador, por presuntos vínculos con el narco

El régimen norcoreano realizó un ejercicio de ataque con misiles y probó nuevos sistemas de proyectiles

La Asamblea Nacional francesa rechazó la primera parte del presupuesto para 2027 en la antesala a una nueva huelga general

Netanyahu advirtió que un gobierno alternativo junto a los partidos árabes pondría en riesgo la estabilidad de Israel

Rey Felipe VI destaca a Honduras como próxima sede de la Cumbre Iberoamericana en 2028