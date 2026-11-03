Las mejores imágenes de la jornada de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos

Los ciudadanos votan en un colegio electoral situado en Synod House durante las elecciones de mitad de legislatura de Estados Unidos en Nueva York, Estados Unidos. 3 de noviembre de 2026. REUTERS/David Dee Delgado

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Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio mandato, las primeras de la segunda presidencia de Donald Trump. Los votantes eligen a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, a 35 senadores (33 por vencimiento de mandato y dos para cubrir vacantes, en Florida y Ohio) y a 36 gobernadores. En la mitad de esos estados, el gobernador saliente no se presenta a la reelección.

El candidato demócrata al Senado, Abdul El-Sayed, visita un colegio electoral durante las elecciones de mitad de legislatura de Estados Unidos, en Ann Arbor, Míchigan, Estados Unidos. 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Brian Snyder

Los republicanos controlan ambas cámaras y empezaron el actual Congreso con la mayoría más estrecha en la Cámara en casi un siglo, según ABC News. En el Senado suman 53 escaños frente a 47, y los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro para lograr la mayoría, porque un empate a 50 lo resuelve el vicepresidente JD Vance con su voto, según AFP. En la Cámara, la agencia cuenta 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente alineado con los republicanos y dos vacantes. La mayoría exige 218 votos.

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Los trabajadores electorales recogen las papeletas de voto por correo para las elecciones de mitad de legislatura en la Oficina del Registro Electoral de San Diego, California (EEUU), el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Mike Blake

El partido del presidente suele perder escaños en estas votaciones. En 2018, durante el primer mandato de Trump, los demócratas ganaron 41 y recuperaron la Cámara, mientras los republicanos conservaron el Senado.

Los estudiantes hacen cola para votar en la Universidad de Texas durante las elecciones de mitad de legislatura de Estados Unidos, el día de las elecciones, en Austin, Texas, Estados Unidos. 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Mike Segar

Las encuestas apuntan en esa dirección. El sondeo de Reuters/Ipsos difundido el 26 de octubre sitúa la aprobación de Trump en 32%, frente al 31% de la semana anterior, el nivel más bajo de sus dos mandatos. Entre los votantes registrados, 47% prefiere a los demócratas para el Congreso y 36% a los republicanos. AFP señala que el costo de vida, la guerra con Irán y la baja aprobación del presidente han ayudado a los demócratas a ampliar el mapa electoral.

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Natalie Fleming, de Portland, con su bebé Danny, de tres meses, en brazos, vota en un colegio electoral durante las elecciones de mitad de legislatura de Estados Unidos, el día de las elecciones en Portland, Maine, Estados Unidos. 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

La ventaja en las encuestas tiene un contrapeso en los distritos. Texas, Missouri, Carolina del Norte y Ohio redibujaron sus mapas a favor de los republicanos. California respondió con la Proposición 50, aprobada en referéndum el 4 de noviembre de 2025, que favorece a los demócratas.

Un ciudadano emite su voto en una cabina electoral instalada en un gimnasio de Nueva York durante el proceso de voto anticipado en Estados Unidos.

En el Senado, los demócratas deben ganar en estados que votaron por Trump en 2024. Susan Collins, en Maine, es la única senadora republicana que representa a un estado ganado por Kamala Harris. Su rival es Troy Jackson, exlíder del Senado estatal, y Cook Political Report la clasificaba en septiembre como una carrera sin favorito. En Carolina del Norte, el escaño abierto enfrenta al exgobernador demócrata Roy Cooper con Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano, y Cook veía allí ventaja demócrata.

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Una persona asiste a un centro de votación durante las elecciones de medio mandato este 3 de noviembre de 2026, en Queens, Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Más de 47,9 millones de personas votaron de forma anticipada, según el Election Lab de la Universidad de Florida, por encima del récord previo para unas elecciones intermedias (45,9 millones en 2022). Los republicanos han tendido a votar más el día de los comicios, de modo que ese adelanto no anticipa por sí solo el resultado.

Los ciudadanos votan en las elecciones legislativas de mitad de mandato en un colegio electoral del Midtown Mall de Anchorage, Alaska, Estados Unidos, el 30 de octubre de 2026. REUTERS/Emily Mesner

Los candidatos electos asumirán el 3 de enero de 2027, cuando se instale el 120.º Congreso.

Un votante deposita su papeleta en el centro de votación de Washington Township House en Oregonia, Ohio, el martes 3 de noviembre de 2026. (AP Foto/Carolyn Kaster)

Periodistas trabajan en el exterior del Ala Oeste de la Casa Blanca mientras esperan los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Washington D. C., Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Evan Vucci

Kenzley Freeman espera a que la gente vote durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en Milwaukee, Wisconsin, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Kayla Wolf

Todo está listo para el evento de seguimiento de los resultados del Partido Demócrata en Michigan, durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos; Detroit, Michigan, EE. UU., 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Brian Snyder

Una mujer consulta su teléfono en un centro de votación durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en Columbus, Ohio, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Megan Jelinger

El líder demócrata de la Cámara de Representantes de EE. UU., Hakeem Jeffries, conversa con voluntarios durante una jornada de llamadas telefónicas y un evento de seguimiento de resultados organizados por el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC) con motivo de las elecciones de mitad de mandato, en un hotel de Washington, D. C., Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Personas votan durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en la iglesia New Beginnings Community Church, en Memphis, Tennessee, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Seth Herald

Un carruaje tirado por caballos llega a la Iglesia Metodista Unida de Mt. Zion durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en Narvon, Pensilvania, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Eric Lee

Un votante sostiene una papeleta cerca del buzón de depósito de votos del condado de Adams durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en Thornton, Colorado, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Kevin Mohatt

Personas echan un vistazo al interior del centro de votación ubicado en el histórico Templo Masónico Prince Hall, mientras esperan en la fila durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en Washington D. C., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Leah Millis

Una persona camina junto a grandes carteles coloridos que animan a la gente a votar y denuncian el elevado costo de diversos artículos de primera necesidad, durante el día de las elecciones en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Jonathan Drake

Los votantes hacen fila para emitir su voto en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, durante la jornada electoral en la William C. Goudy Technology Academy en Chicago, Illinois, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Octavio Jones

Observadores demócratas se sientan cerca de observadores republicanos que mantienen una reunión mientras esperan a que los funcionarios electorales tabulen las papeletas durante las elecciones de mitad de mandato en el Centro de Operaciones y Centro Electoral del Condado de Fulton en Fairburn, Georgia, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Edgar Su

Los votantes emiten sus votos en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, durante la jornada electoral, en la William C. Goudy Technology Academy en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Octavio Jones

Personal electoral asiste a los votantes mientras emiten su voto en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, durante la jornada electoral en la William C. Goudy Technology Academy en Chicago, Illinois, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Octavio Jones

Ken Matthews, funcionario electoral y recaudador de impuestos de Windsor, entrega una papeleta a un votante el día de las elecciones —durante los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos— en el ayuntamiento de Windsor, en Windsor, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Amanda Sabga

Voluntarios llaman a personas de todo el país para recordarles que voten, durante una jornada de llamadas telefónicas y evento de seguimiento de los resultados —organizados por el Comité de Campaña Congresional Demócrata (DCCC) con motivo de las elecciones de mitad de mandato— en un hotel de Washington, D. C., Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Un hombre camina en un centro de votación durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Pegatinas con la leyenda "Yo voté" se exhiben durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en el Centro Comunitario Connie Bean en Portsmouth, Nuevo Hampshire, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Ed Ou

El candidato independiente al Congreso de EE. UU., Bill Hill, y sus partidarios sostienen carteles mientras un automóvil pasa a su lado durante las elecciones de mitad de mandato en Anchorage, Alaska, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Kerry Tasker