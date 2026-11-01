Hackeo en Binance: tres claves que deben tener en cuenta los usuarios argentinos de la plataforma cripto

Los grandes hackeos empujan a los ciberdelincuentes a encontrar nuevas víctimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Se trata del mayor fraude contra la mayor plataforma. El mundo de las criptomonedas sigue conmocionado por el ataque contra Binance, la operadora más grande a nivel mundial, por la exorbitante suma de USD 6.300 millones. Una vez admitido el hackeo, Binance inició un proceso para recomprar los activos robados, al tiempo que una gran parte de ellos quedaron congelados en acuerdo de la compañía con Tether, Circle y otros gigantes del sector cripto para frenar las pérdidas.

Binance tiene 335 millones de billeteras activas en todo el mundo. No informa el detalle por países, por lo que no es posible saber con certeza cuántas de esas billeteras funcionan en la Argentina. Lo que sí se sabe en el ecosistema cripto es que la Argentina es un mercado clave en la región. La inflación, las regulaciones cambiarias y la fuerte adopción de tecnologías de los argentinos hicieron que el país ocupe un espacio relevante en la región. Un informe de 2024 elaborado por Similarweb estimó que la Argentina ocupa más del 7% del tráfico global que opera Binance, estimado en USD 160.000 millones según ese informe.

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Tras el fraude, Binance decidió suspender el retiro y el depósito de criptomonedas de su billetera por 48 horas. La plataforma se comprometió a que hoy, domingo 1° de noviembre, se rehabilitarían los retiros y el funcionamiento normal de la app. No hubo aclaraciones de horarios ni otros detalles pero sí la confirmación de que el domingo quien lo desee podría transferir sus tenencias sin dificultades.

REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El episodio no se expandió al resto del ecosistema cripto. “No registramos retiros de fondos por este incidente ni movimientos fuera de lo habitual. Tampoco notamos un aumento significativo de consultas sobre el tema”, explicaron fuentes de Lemon, una de las apps líderes a nivel local. En base a lo informado por Binance en las últimas horas y a la opinión de diversas fuentes del ecosistema cripto argentino consultadas por Infobae, los usuarios argentinos de Binance deberán tener en cuenta tres cuestiones:

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1) Binance se comprometió a reponer el 100% de los fondos robados

La empresa aseguró que los usuarios deben estar tranquilos en cuanto a que en ningún caso perderán su dinero. Binance informó que ya cubrió el 90% de las pérdidas provocadas por el hackeo con recursos propios y que completará la reposición del 10 % restante. “Binance absorberá el impacto financiero de estos fondos robados, no nuestros usuarios”, aseguró en un comunicado en el que afirmó que las tenencias en Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Solana, USD Coin, el token XRP, USD1, Ripple USD y Zcash ya cuentan con respaldo total. Para los demás activos, de menor liquidez, la plataforma indicó que seguirá comprándolos. El proceso puede llevar más tiempo porque se trata de monedas digitales con menor volumen de negociación.

La reposición se financia con una parte del Fondo de Activos Seguros para Usuarios, el fondo de seguro de contratos y la tesorería corporativa de la compañía. Martín Romeo, especialista en blockchain, explicó: “La liquidez de balance de Binance hoy ronda los USD 166.000 millones, por lo que el monto robado representa apenas el 2% de ese total”.

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2. Los usuarios de Binance deben estar en alerta para no ser víctimas de estafas virtuales

Un ataque informático de esta escala suele ser aprovechado por delincuentes para enviar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o publicaciones en redes sociales que imitan las comunicaciones oficiales de Binance. El objetivo suele ser obtener contraseñas, códigos de verificación o frases de recuperación, o inducir a la persona a transferir sus criptomonedas a una dirección desconocida bajo el argumento de protegerlas.

Richard Teng, CEO de Binance, aseguró tras el hackeo que los usuarios no perderán su dinero. (Binance)

La principal precaución es desconfiar de enlaces recibidos en mensajes inesperados, aun cuando incluyan el logo de la plataforma o planteen una situación urgente. Para revisar información sobre la cuenta, conviene ingresar desde la aplicación oficial o escribir la dirección de Binance directamente en el navegador. Pablo Casadio, cofundador y director financiero de la plataforma Bit2Me, señaló a Infobae: “A quien tiene criptoactivos le diría que se informe, que sepa quién supervisa la plataforma donde opera, que active el doble factor y que desconfíe de cualquier mensaje que llegue en nombre de una plataforma afectada, porque después de estos episodios suelen aumentar las estafas”. Ningún canal legítimo debería pedir claves, códigos de acceso ni ningún otro dato de una billetera.

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3. Cada usuario puede verificar que sus criptomonedas están acreditadas en su cuenta

La plataforma anunció una actualización de su sistema de Prueba de Reservas, que permite comprobar que posee activos suficientes para respaldar los saldos registrados en las cuentas de sus usuarios. Gracias a ello, cada usuario de Binance puede ingresar a su cuenta y consultar la sección correspondiente para contrastar sus tenencias con la información criptográfica publicada por la empresa, sin acceder a datos de otros clientes. Binance explicó que inició ese proceso ayer y que la elaboración de la prueba completa demora entre 40 y 50 horas por la capacidad de procesamiento que requiere, por lo que los usuarios tendrán acceso el martes 3.

El comunicado precisó: “Los usuarios que tengan cualquiera de estos diez tokens podrán verificar de forma independiente que sus activos cuentan, como mínimo, con un respaldo de 1:1, una vez que se genere la prueba completa”. Esa validación estará disponible para quienes posean Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Solana, USD Coin, el token XRP, USD1, Ripple USD y Zcash. La verificación permite revisar la existencia del respaldo de los activos, aunque no reemplaza las medidas de seguridad necesarias para proteger el acceso personal a la cuenta.

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