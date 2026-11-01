A partir de hoy suben los boletos de colectivos y subtes: cuáles serán las nuevas tarifas

Los precios varían dependiendo de si las líneas son jurisdicción de CABA, Provincia o Nación.

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Quienes se mueven todos los días por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán que volver a recalcular sus gastos de transporte. A partir de hoy entran en vigencia nuevos valores para los boletos de colectivos y subte, y también para los peajes de las autopistas porteñas, en el marco de los esquemas de actualización que rigen en cada jurisdicción.

Las tarifas de colectivos y subte aumentan 3,9% desde este 1° de noviembre. El incremento surge del mecanismo vigente, que toma la inflación de septiembre y le suma dos puntos porcentuales.

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En todas las jurisdicciones, el sistema distingue entre quienes tienen la tarjeta SUBE registrada y quienes no la tienen. En el segundo caso, el boleto cuesta más. A continuación, el detalle de cada servicio y de cada tramo.

Cuánto costará cada tramo en los colectivos

El boleto mínimo en las líneas porteñas, que corresponde a recorridos de hasta tres kilómetros y a pasajeros con la SUBE registrada, quedará en $956,38 con SUBE registrada. El resto de los valores para las 27 líneas que dependen de la Ciudad serán los siguientes:

De 3 a 6 kilómetros: $1.062,70

De 6 a 12 kilómetros: $1.144,55

De 12 a 27 kilómetros: $1.226,48

Quienes viajen sin la tarjeta registrada pagarán $1.520,64 por el boleto mínimo.

En las líneas bajo jurisdicción bonaerense, los precios son más altos. Los nuevos valores que rigen a partir de hoy son:

De 0 a 3 kilómetros: $1.262,48

De 3 a 6 kilómetros: $1.419,78

De 6 a 12 kilómetros: $1.577,08

De 12 a 27 kilómetros: $1.893,71

Sin SUBE registrada, el boleto mínimo llegará a 2.524,95 pesos.

Por último, los colectivos que dependen de la Nación tendrán los siguientes precios para quienes tengan la tarjeta registrada:

De 0 a 3 kilómetros: $771,78

De 3 a 6 kilómetros: $895,26

De 6 a 12 kilómetros: $1.041,91

De 12 a 27 kilómetros: $1.389,21

Para quienes no la hayan registrado, el boleto mínimo será de $1.543,55 a partir de hoy.

Subte y Premetro

En el caso del subte, el pasaje con SUBE registrada pasará de $1.817 a $1.887,86, es decir, $70,86 más por viaje. Sin la tarjeta registrada, el viaje costará $2.624,03 a partir de este domingo.

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El subte y el Premetro también tendrán aumentos a partir de este domingo.(Télam)

El Premetro, en tanto, tendrá un valor de $660,75 con la tarjeta SUBE registrada y costará $918,44 para quienes paguen con una SUBE anónima.

Peajes de las autopistas porteñas

Los peajes de las autopistas de la Ciudad también tendrán un incremento de 3,9%, dado que implementan el mismos sistema de ajuste que los pasajes de micro. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, el valor será de $4.878,81 en horario normal y de $6.914,08 en hora pico.

En la Autopista Illia, el peaje costará $2.032,63 en horario normal y $2.874,44 en hora pico.

En todos los casos, los importes corresponden a vehículos livianos de dos ejes.

Qué se debe tener en cuenta

Con los nuevos valores, la diferencia entre viajar con la tarjeta registrada y hacerlo sin registrarla se mantiene en todas las jurisdicciones. En los colectivos de la Provincia y de la Nación, el boleto mínimo sin registro equivale al doble del que se paga con la tarjeta registrada. En los colectivos porteños, el boleto mínimo sin registro también es más alto, aunque la brecha es menor.

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El costo final de cada viaje depende de varios factores: la jurisdicción a la que pertenece la línea, la distancia del recorrido y si la SUBE está registrada o no. Por eso, quienes combinan colectivos de distintas jurisdicciones, subte o autopistas pueden tener variaciones distintas en su gasto mensual de transporte, según los trayectos que realicen a diario.

Para los pasajeros que todavía no registraron la tarjeta, el trámite es gratuito y permite acceder a los valores más bajos que figuran en cada uno de los listados detallados más arriba.