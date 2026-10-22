Economía

La CEPAL recortó la proyección de crecimiento de la economía argentina desde 3,3% a 1,9% para 2026

Según el informe, el país quedaría debajo del promedio regional este año y mostraría una mejora moderada durante 2027. El FMI lanzó una proyección similar dos semanas atrás

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La CEPAL moderó sus pronósticos de crecimiento para toda la región y, en mayor medida, para la Argentina
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La Argentina crecerá un 1,9% en 2026 y un 3% en 2027, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La proyección difundida hoy muestra una fuerte corrección a la baja por parte de la entidad con respecto a su último informe, publicado en agosto pasado, en el que esperaba una suba para el Producto Bruto Interno (PBI) argentino del 3,3% para este año y del 3,4% para el próximo.

Dos semanas atrás, durante su reunión anual celebrada en Tailandia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también había modificado a la baja la previsión de crecimiento para la Argentina. El fondo proyectó que la economía crecerá 2,1% en 2026, frente al 3,5% previsto en abril y ratificado en julio, según la edición de octubre de las Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO).

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En esa línea, la CEPAL también espera que la Argentina crezca menos que lo previsto este año. Y también lo hizo para la región, aunque en forma mucho más leve. De agosto a la fecha, redujo su estimación para el PBI de la región de 2,2% a 2%, “en un contexto internacional de elevada incertidumbre”. A la vez, mantuvo en 2,5% la proyección de crecimiento de América Latina para 2027.

CEPAL crecimiento
Fuente: CEPAL

Según el reciente informe “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”, la CEPAL consideró que “las tensiones geopolíticas, las disrupciones en las rutas logísticas y la menor previsibilidad de la política comercial están reconfigurando el entorno en que operan las economías de la región” y, en ese plano, deben encontrarse las causas de una previsión más moderada de crecimiento.

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En el caso particular de la Argentina, la CEPAL señaló en ese documento que “el ajuste macroeconómico y la recomposición de precios relativos continuaron moderando la absorción interna y las compras externas, al tiempo que mejoraron los incentivos a la producción exportadora”.

Empleo, inflación y crédito

El comunicado de la CEPAL señaló que los shocks externos afectan la demanda de los productos de la región y elevan los costos de producción e importación, sobre todo por el encarecimiento de la energía y los alimentos. Según el organismo, sus efectos no son uniformes en todos los países: “Mientras algunos exportadores de materias primas pueden beneficiarse de mayores precios, las economías importadoras enfrentan presiones sobre sus costos y sobre el poder adquisitivo de los hogares”.

Respecto del mercado laboral, la CEPAL indicó que en América Latina “el empleo continúa creciendo, aunque a un ritmo menor”. Esa desaceleración, añadió, limita la mejora de los ingresos y el consumo de los hogares, además de dificultar la reducción de las brechas laborales y de la informalidad. Para la entidad, “la menor creación de empleo constituye así un canal adicional de transmisión de la desaceleración de la demanda interna”.

El documento también advirtió que la inflación registra en la región “una leve tendencia al alza”, empujada por los mayores precios de la energía y los alimentos. Esas subas impactan sobre los costos de producción y transporte y afectan con mayor intensidad a los hogares que destinan una porción más alta de sus ingresos a bienes esenciales.

A ese escenario se suma la perspectiva de un financiamiento internacional más caro. La CEPAL mencionó el incremento de 25 puntos básicos que aplicó la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre, el primero en tres años, y las alzas de igual magnitud dispuestas por el Banco Central Europeo en junio y septiembre. “Estas alzas encarecen el costo de financiamiento de los gobiernos, empresas y consumidores, con efectos sobre el servicio de la deuda y la inversión”, planteó el organismo.

El impacto de El Niño en 2027

De cara a 2027, la CEPAL sostuvo que la recuperación prevista estará sujeta a la evolución de la demanda mundial, los precios de las materias primas y las condiciones financieras internacionales, además de los posibles efectos de El Niño. Ante el escenario de bajo crecimiento, el organismo volvió a pedir políticas de desarrollo productivo y estrategias de formalización que articulen medidas laborales, fiscales y financieras, con el objetivo de “fortalecer las capacidades productivas y promover empleos formales y de calidad”.

Las estimaciones de la CEPAL presentan una marcada dispersión entre subregiones. América del Sur crecería 2,1% este año y 2,4% en 2027, mientras que América Central avanzaría 1,7% y 2,8%, respectivamente. El documento precisó que el resultado centroamericano está influido por Cuba y Haití: sin esas dos economías, el promedio previsto subiría a 4,1% en 2026 y a 4,2% el año siguiente.

Para el Caribe, el informe prevé una expansión de 7,4% en 2026 y de 7% en 2027, con una incidencia decisiva de Guyana. Si se deja afuera a ese país, las tasas regionales bajarían a 1,2% y 1,9%, respectivamente.

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