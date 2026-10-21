Es estadounidense, se mudó a uno de los barrios más buscados de Buenos Aires y mostró cuánto gasta por mes

Es estadounidense, se mudó a la Argentina y mostró cuánto gasta por mes viviendo en Buenos Aires

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Pagar el alquiler de un departamento, hacer las compras del mes, cargar el celular, entrenar en el gimnasio, moverse en transporte público y salir con pareja son gastos cotidianos que, sumados, pueden ordenar un presupuesto mensual de más de USD 1.000 en la ciudad de Buenos Aires.

Así lo mostró un video muy comentado en redes sociales, en el que un joven estadounidense desglosó, rubro por rubro, cuánto le cuesta vivir en la Argentina.

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El creador de contenido, Michael Scagliozzo, es originario de Estados Unidos y se mudó a la capital argentina, donde reside en el barrio de Palermo. En los últimos días, compartió en un video el costo mensual de su vida en la ciudad y explicó cada uno de sus gastos fijos.

Alquiler y comida

La vivienda representa la mayor parte de su presupuesto. Scagliozzo paga actualmente USD 650 mensuales por un monoambiente, con todos los servicios incluidos.

El influencer aseguró que gasta aproximadamente USD 750 de alquiler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su contrato vence dentro de un mes y anticipó que el monto aumentará. Por esa razón, decidió redondear en USD 750 mensuales para el alquiler.

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El influencer aseguró que no gasta demasiado en comida. Para sustentar ese punto, mencionó un acuerdo con una carnicería que le permite ahorrar en uno de los productos que más consume.

“Tengo un muy buen contacto en una carnicería que me vende 10 kilos de pechuga de pollo deshuesada por 70.000 pesos”, contó. Esa cifra equivale, según su propio cálculo, a unos 50 dólares.

Fuera de esa compra, señaló que productos como pasta, arroz y verduras tienen un costo accesible. En conjunto, estimó que gasta USD 350 mensuales en alimentos, un monto que no incluye las salidas a restaurantes.

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Telefonía, gimnasio y transporte

Scagliozzo utiliza una reconocida compañía para su servicio de telefonía móvil. Según explicó, el gasto mensual ronda los USD 30, aunque puede ser menor, de acuerdo a la cantidad de datos que utilice.

Según comentó el estadounidense, gasta unos USD 30 mensuales en transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entrenar, el creador de contenido asiste a una cadena de gimnasios que describió como una de las más económicas de la ciudad y aseveró que le cuesta unos USD 30 mensuales.

Por otra parte, el representante de ventas dejó de utilizar aplicaciones como Uber y Didi, y en la actualidad se moviliza en colectivos y subte. Calculó que ese cambio le permite mantener un gasto bajo en movilidad.

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“No creo que gaste más de 30 dólares mensuales en transporte”, afirmó. Agregó que un boleto de colectivo o de subte puede costar menos de un dólar, lo que explica ese tope de USD 30 mensuales.

Salidas y gasto total

El influencer tiene novia y contó que, la mayoría de las veces, sus planes en pareja no implican un gasto significativo. “La mayor parte del tiempo, cuando salimos, vamos a un parque y tomamos mate, así que prácticamente no cuesta nada”, relató.

Sin embargo, cuando la salida incluye un restaurante, el gasto aumenta. “Si vamos a un restaurante, normalmente cuesta entre 40 y 50 dólares”, indicó. A partir de ese cálculo, redondeó en USD 120 mensuales su presupuesto para salidas.

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En promedio, el alquiler de un monoambiente cuesta $779.370 mensuales en CABA. (Foto: Turismo CABA)

La suma de los rubros detallados en el video —USD 750 de alquiler, USD 350 de comida, USD 30 de teléfono, USD 30 de gimnasio, USD 30 de transporte y USD 120 de salidas— llevó el total de gastos mensuales de Scagliozzo a USD 1.310, un monto que generó un intenso debate en Instagram.

Cuánto cuesta alquilar en CABA

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires mantienen una tendencia ascendente, aunque sus aumentos continúan por debajo de la inflación interanual. Según el último reporte de Zonaprop, un monoambiente de 40 metros cuadrados se ofrece en promedio a $779.370 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes de 50 m² alcanza los 898.154 pesos. Para las unidades de tres ambientes, de unos 70 m², el valor medio se ubica en $1.214.267 por mes.

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En septiembre, el precio de oferta de los departamentos de dos ambientes subió 1,3% frente al mes previo. En lo que va del año, los alquileres acumulan un incremento de 20,8% y, en la comparación con septiembre de 2025, avanzaron 28,7 por ciento. Ese aumento quedó por debajo de la inflación interanual, que fue de 33,4 por ciento.

Las expensas también registraron un alza durante septiembre. De acuerdo con el relevamiento de ConsorcioAbierto, el promedio en la ciudad llegó a $379.774, un 4,9% más que los $362.159 registrados en agosto. En términos nominales, esto implicó un desembolso adicional de $17.615 para un departamento promedio.

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Una familia destina más de $260.000 pesos por mes en la canasta de servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos 12 meses, las expensas porteñas aumentaron 28,6%, desde los $295.368 de septiembre de 2025. La diferencia equivale a $84.406 más por mes. Al igual que los alquileres, ese incremento quedó por debajo de la inflación acumulada en el mismo período.

El costo de los servicios en el AMBA

En octubre, la canasta de servicios públicos de un hogar tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una baja mensual de 0,7%, frente a septiembre. La reducción respondió al descenso estacional en el consumo de gas luego de los meses de invierno, que absorbió parte de los ajustes de tarifas aplicados en otros rubros. Pese a esa variación mensual, el costo total mostró una suba de 56% en comparación con octubre del año anterior.

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El gasto necesario para afrontar electricidad, gas natural, agua potable y transporte público llegó a $266.456 mensuales, de acuerdo con un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La estimación contempla a una familia representativa sin subsidios sobre los servicios energéticos y equivale al 13% del salario promedio formal.

El transporte concentró la mayor parte del presupuesto destinado a servicios públicos: demandó $129.433 por mes, casi la mitad de la canasta. La electricidad implicó un gasto de $49.739; el agua, de $44.948; y el gas natural, de 42.336 pesos.