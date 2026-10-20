Economía

La increíble predicción que hizo Elon Musk sobre “Volver al futuro” y su auto volador hace 8 años: “Hará algo así”

En 2018, el dueño de Tesla aseguró que ya trabajaban en incorporar desarrollos de SpaceX, su compañía de cohetes, en Tesla. La referencia apuntaba a una versión del Roadster con propulsores para despegar y aterrizar

Elon Musk (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
Elon Musk (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
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Elon Musk recuperó, tras la presentación del nuevo TeslaRoadster, una previsión formulada en 2018: el deportivo eléctrico podría volar gracias a tecnología de SpaceX. El empresario, según destacó Business Insider, sostuvo que “el futuro sí tiene autos voladores” al exhibir un vehículo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de un segundo, circular boca abajo y saltar.

La idea había surgido hace ocho años, cuando Musk respondió en Twitter a una imagen de un DeLorean suspendido en el aire, una recreación del automóvil de Volver al futuro. “El nuevo Roadster en realidad hará algo como esto”, escribió entonces.

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Captura de pantalla de una publicación en inglés de la cuenta de Elon Musk en X, fechada el nueve de junio de dos mil dieciocho
El posteo de hace 8 años del dueño de Tesla

Ante las dudas sobre si hablaba en serio, aseguró que no era una broma y explicó que Tesla consideraba incorporar desarrollos de SpaceX, su compañía de cohetes. La referencia apuntaba a una versión del Roadster con propulsores para despegar y aterrizar.

Gas frío y la promesa de vuelo

El paquete de opciones de SpaceX para el nuevo Roadster contempla alrededor de 10 pequeños propulsores de cohetes distribuidos por el vehículo. Musk anticipó en junio de 2018 que esos motores mejorarían la aceleración, la velocidad máxima, el frenado y la capacidad de tomar curvas.

“Tal vez incluso permitan que un Tesla vuele”, vaticinó en aquel mensaje. La tecnología incorpora gas frío para producir empuje y se parece a los sistemas para maniobrar satélites de Starlink en el espacio.

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Un texto con la palabra Roadster sobre un auto blanco flotante y un camión Semi con automóviles azul y rojo en un escenario oscuro
Volar y hacer un flip de 360 grados fue el modo de mostrarse por primera vez al mundo. El nuevo Tesla Roadster se empezará a fabricar y vender en 2028, según prometió la empresa automotriz americana (Tesla)

“El paquete de opciones de SpaceX para el nuevo Tesla Roadster incluirá 0 pequeños propulsores de cohetes dispuestos de manera impecable alrededor del coche. Estos motores de cohetes mejoran drásticamente la aceleración, la velocidad máxima, el frenado y la capacidad de curvas. Tal vez incluso permitan que un Tesla vuele”, dice el mensaje completo posteado en 2018.

La promesa conectó al Roadster con el DeLorean de Volver al futuro, la película dirigida por Robert Zemeckis. En la ficción, el auto modificado por el doctor Emmett Brown se desplaza por el aire y viaja en el tiempo.

La relación entre Musk y ese imaginario cinematográfico ya había tenido una expresión concreta en febrero de 2018, cuando SpaceX lanzó al espacio una versión anterior del Roadster en un cohete Falcon Heavy. El vehículo quedó en órbita dentro del sistema solar.

El empresario recordó aquel episodio después de presentar el nuevo modelo: “Mi Roadster original todavía está orbitando Marte y la Tierra”. Aquel automóvil no era volador, sino un deportivo de estilo clásico que adquirió valor simbólico al demostrar el transporte espacial de cargas pesadas, una actividad vinculada al envío de mercancías y satélites.

Un automóvil blanco suspendido en el aire proyecta chorros de humo vertical hacia abajo desde su parte inferior sobre un fondo oscuro
Los potentes propulsores del Tesla Roadster le permiten despegar verticalmente y girar con el accionamiento de otras turbinas laterales que se controlan por IA

La fascinación de Musk por los vehículos ficticios, detalló además Business Insider, también incluye a KITT, el automóvil inteligente de El auto fantástico. Tras la presentación del Roadster, definió a la serie televisiva de los años 80, conocida internacionalmente como Knight Rider, como “uno de mis programas favoritos cuando era niño”.

La producción seguía las aventuras de Michael Knight y su vehículo dotado de inteligencia artificial. KITT contaba con sistemas de turbopropulsión que le permitían alcanzar grandes velocidades y saltar largas distancias para asistir a su conductor.

El volador de Tesla

Tesla presentó el jueves 15 de octubre un Roadster capaz de elevarse y realizar giros de 360° en el aire, una demostración que la compañía prevé convertir en un vehículo de producción y venta en 2028. La versión voladora estará destinada a espacios privados o abiertos sin riesgos para terceros, no a la circulación cotidiana en ciudades y rutas.

El modelo se mostró al público tras subir por una rampa, quedar invertido, despegar mientras rotaba y aterrizar sobre sus cuatro ruedas. También saltó por encima de los cinco modelos actuales de Tesla y continuó su recorrido, una secuencia que alimentó dudas sobre si se trataba de un truco, una imagen creada con inteligencia artificial o una maqueta ultraliviana.

La versión que puede despegar no será un auto de calle disponible para cualquier comprador. Tesla planea ofrecerla para usos específicos en áreas privadas o abiertas, como el desierto del Mojave, y solo podrán acceder quienes la empresa seleccione y estén dispuestos a pagar un precio que todavía no fue informado.

Quienes hayan comprado un Roadster anteriormente, o realicen una nueva reserva, podrán acceder a las variantes de calle Performance y Thrust. La reserva costará USD 50.000 o USD 250.000, según el modelo elegido.

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