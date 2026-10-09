¿Argentina cara o barata?: cómo están los precios locales en dólares en comparación con los del resto del mundo

Argentina registró en julio una caída de 0,3 % en sus precios en dólares según el Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar.

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Argentina se abarató en dólares por segundo mes consecutivo durante julio, luego de un período de siete meses en el que sus precios habían ganado terreno frente a los de otros países de América Latina. La baja fue de 0,3 % en el mes, de acuerdo con el Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar, que compara los valores locales con el promedio ponderado de la región.

El movimiento respondió a la relación entre la inflación y el tipo de cambio oficial. Mientras los precios al consumidor subieron 2,1 % en pesos en julio, el dólar oficial avanzó 2,4 %. Esa diferencia redujo levemente el nivel de precios argentinos medido en dólares, una variable que permite contrastar el costo relativo de bienes y servicios con otros mercados.

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La corrección se suma al descenso de junio y recortó una parte del encarecimiento registrado desde fines de 2025. Entre octubre de ese año y mayo de 2026, el nivel general de precios del país había acumulado una suba de 24 % en dólares. En los dos meses siguientes, la variación fue en sentido inverso y alcanzó una baja acumulada de 2,1 %.

El dato de agosto anticipa un nuevo encarecimiento en dólares

La trayectoria, sin embargo, no necesariamente se prolongó en agosto. Los datos disponibles para ese mes muestran una inflación de 1,7 %, por encima del incremento de 1 % del tipo de cambio oficial. Con esa combinación, los precios de Argentina habrían subido 0,7 % en dólares.

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Para determinar la posición relativa del país frente a América Latina en agosto todavía falta contar con la evolución de los precios y de las monedas de los demás países relevados. El índice de Fundar no mide solo los cambios internos: también contempla cómo se modifican los valores y los tipos de cambio de los socios regionales.

Un gráfico elaborado por la organización Fundar compara el nivel general de precios de varios países en relación con el promedio de América Latina.

En julio, Argentina registró un índice general de 98,3 puntos, con una base de 100 para el promedio latinoamericano. De ese modo, quedó 1,7 % por debajo del nivel regional, aunque la distancia fue acotada. Uruguay, Costa Rica y México exhibieron precios más altos, mientras que Chile, Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador se ubicaron por debajo del nivel argentino.

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La comparación de largo plazo presenta otra dimensión. El nivel de precios en dólares de Argentina se ubicó 74,4 % por encima del registrado en enero de 2021 y 2,3 % arriba del observado al comienzo de la administración de Javier Milei. Esas referencias muestran que el abaratamiento de junio y julio ocurrió después de una etapa prolongada de variaciones al alza.

Chile quedó por debajo de Argentina tras la depreciación de su moneda

Uno de los cambios más visibles de julio fue el cruce con Chile. Argentina volvió a posicionarse levemente por encima de ese país, una situación que no se observaba desde abril de 2025. El índice chileno se ubicó en 97,6 puntos, frente a los 98,3 de Argentina.

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La variación no se explicó por un alza de los precios argentinos, que descendieron 0,3 % en dólares. El factor central fue la caída cercana al 3 % de los precios chilenos expresados en esa moneda, asociada a la depreciación de su divisa. En una comparación internacional, una modificación cambiaria puede alterar la ubicación relativa de cada economía aun cuando el nivel de precios domésticos no cambie en la misma proporción.

El gráfico regional de Fundar también ubica a Argentina por debajo de economías con precios considerablemente más altos. Islandia alcanzó 273 puntos, Suiza 260 y Estados Unidos 198. Dentro de América Latina, Uruguay marcó 146, Costa Rica 135 y México 112. Por debajo de Argentina aparecen Brasil, con 95, Colombia, con 84, y Ecuador, con 81.

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Un gráfico de Fundar compara el nivel de precios de Argentina respecto a América Latina y ubica el índice general en 98 puntos frente a la media regional.

Restaurantes e indumentaria tienen los precios más altos de la región

El índice por capítulos revela una situación más heterogénea que la del promedio general. Argentina es más cara que el promedio regional en cinco de los 11 grandes rubros de consumo relevados: Restaurantes, Indumentaria, Comunicaciones, Recreación y Equipamiento del hogar. El gasto en Transporte se ubicó cerca de la referencia latinoamericana.

Los mayores desvíos se observan en Restaurantes e Indumentaria. El primero registró un índice de 153 puntos y el segundo, de 139, los valores más altos de América Latina dentro de esos rubros. En Comunicaciones, Argentina llegó a 137 puntos y quedó prácticamente al nivel de Costa Rica, que lidera la comparación regional en esa categoría.

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Recreación alcanzó 121 puntos y Equipamiento del hogar, 107. Transporte se situó en 102, apenas por encima del promedio. El resto de los capítulos quedó por debajo de la referencia regional: Alimentos marcó 97; Educación, 92; Vivienda y servicios, 90; Alcohol y tabaco, 75; y Salud, 64.

La evolución mensual mostró un abaratamiento relativo en 10 de los 11 rubros analizados. Recreación fue la excepción. Indumentaria cayó 4,1 % frente a la región en julio, seguida por Alcohol y tabaco, con una baja de 1,8 %, y Vivienda y servicios, con una reducción de 1,4 %.

En los últimos doce meses, el nivel general argentino se mantuvo casi estable respecto de América Latina, con una variación de 0,6 %. Indumentaria fue el capítulo que más se abarató en esa comparación. En cambio, Vivienda y servicios, Comunicaciones, Transporte, Educación y Alimentos aumentaron su precio relativo.

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Desde noviembre de 2023, los incrementos relativos más marcados correspondieron a Vivienda y servicios, con 50,4 %; Comunicaciones, con 24,1 %; Educación, con 12,6 %; y Transporte, con 5,7 %. El seguimiento de Fundar continuará mostrando si la suba relativa que sugieren los datos de agosto consolida un cambio después de los dos meses de descenso registrados a mitad de año.