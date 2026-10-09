Economía

La cartera de créditos al sector privado del Banco Nación creció casi 40% en lo que va del año

La cuota de mercado de la entidad ascendió a 21,2%, tres puntos frente a diciembre, luego de aportar 73,4% de la expansión hipotecaria y 22,7% en empresas del sistema financiero local

Banco de la Nación para uso de Inhouse
La participación del Banco Nación en el otorgamiento de préstamos creció muy por encima del sistema
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El Banco Nación consolidó su posición en préstamos al sector privado durante los primeros nueve meses de 2026: su cartera creció 39,2% y sumó $ 6,3 billones, cifra que representó el 36,8% del incremento registrado por el sistema financiero, con una participación de mercado del 21,2%, tres puntos porcentuales por encima del nivel de diciembre de 2025.

En el segmento de personas, sin incluir saldos de tarjetas de crédito, el banco afirmó que las financiaciones a familias se incrementaron 55,1% en lo que va del año. Para el resto del sistema financiero, la expansión fue de 10,5%.

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“El dinamismo del crédito en pesos se verifica con mayor nitidez en el segmento de personas: las financiaciones de la entidad a familias -sin considerar saldos en tarjeta de crédito- creció un 55,1% en lo que va del año, contra un avance del 10,5% del resto del sistema financiero, por lo que el Banco explicó el 58,1% del incremento de ese segmento en el sistema”, sostuvo la entidad en el comunicado difundido en el marco de su 135° aniversario.

En Banca Empresas, la cartera en pesos del Banco Nación aumentó 30,5% frente a 23,7% para las demás entidades financieras. “El Banco contribuyó con el 22,7% del incremento del segmento, reforzando su posición como uno de los principales financiadores del sector productivo”, indicó el comunicado.

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La entidad también registró un aumento de las colocaciones en moneda extranjera. “Los préstamos al sector privado en dólares crecieron el 40,2% en los primeros nueve meses de 2026, reflejando la recuperación del crédito en esta moneda como instrumento de financiamiento productivo”, señaló.

La cartera hipotecaria del Nación

En relación con los créditos hipotecarios para vivienda, el banco ubicó el saldo promedio de su cartera en aproximadamente $ 4 billones a septiembre de 2026. Esa cifra implicó un crecimiento de 71,7% respecto de diciembre de 2025, según el comunicado.

Durante el mismo período, el resto del sistema financiero expandió su cartera hipotecaria para vivienda 19,6%, de acuerdo con los datos informados por el Banco Nación. La entidad sostuvo que su crecimiento fue 3,7 veces mayor que el del resto de los bancos.

“El impacto del BNA en el mercado hipotecario resulta aún más pronunciado al analizar el aporte al crecimiento del sistema: el Banco explicó el 73,4% del incremento del crédito hipotecario para vivienda del sistema financiero en 2026”, afirmó el documento.

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El comunicado vinculó el desempeño de ese segmento con el reciente “Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario”. A través de esa iniciativa, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) podrá canalizar hasta $ 2 billones a las entidades financieras mediante licitaciones periódicas.

“Los recursos provenientes del FGS podrían contribuir a consolidar la mejora reciente, fortaleciendo la capacidad prestable de las entidades y aliviando una de las principales restricciones que enfrentó la operatoria durante los últimos meses: la disponibilidad de fondeo de largo plazo ajustable por inflación”, señaló el Banco Nación.

El Banco Central adjudicó $ 200.000 millones en la segunda licitación de plazos fijos UVA del (FGS) de la Anses, destinados a financiar créditos hipotecarios. Doce bancos recibieron recursos, que deberán aplicar en 90 días a préstamos para compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas únicas o de ocupación permanente. El FGS deposita fondos a plazo en las entidades, con vencimientos de uno y cinco años, y estas definen sus líneas y requisitos. Cada banco puede obtener hasta 20% de cada convocatoria. El programa prevé licitaciones de $ 200.000 millones hasta alcanzar la totalidad de $ 2 billones previstos.

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