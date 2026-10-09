Economía

El Gobierno aprobó las nuevas tarifas para operar en 30 aeropuertos del país

La actualización incluye cambios en la tasa de uso de aeroestación. De esta manera, los costos se trasladarán al precio final de los pasajes, según el tipo de vuelo y aeropuertos a utilizar

Aeropuerto de Ezeiza
La resolución comprende únicamente a los aeropuertos del Grupo A del sistema nacional, entre los que figuran Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Bariloche
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Esta madrugada, el Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) aprobó un nuevo cuadro tarifario para más de 30 aeropuertos. No obstante, aclararon que los nuevos costos entrarán en vigencia 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La medida fue oficializada en la Resolución N° 69/2026, que contó con la firma de la directora del ORSNA, Noelia Ruiz. De esta manera, estableció: “Aprobar el nuevo cuadro tarifario correspondiente a los aeropuertos integrantes del Grupo ‘A’ del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), de acuerdo con los valores máximos, el alcance y las condiciones establecidos en el anexo”.

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Según indicaron, la decisión alcanzará únicamente a las terminales y categorías comprendidas en el Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos. Los restantes aeropuertos conservarán sus propios conceptos tarifarios y condiciones de aplicación.

Entre los aeropuertos que se verán alcanzados por los incrementos tarifarios se encuentran: el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de Córdoba, el Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche - Teniente Luis Candelaria y el Aeropuerto Internacional de Mendoza - El Plumerillo.

Aeropuerto argentina
El nuevo cuadro tarifario incorpora de manera directa la bonificación del 30% en las tasas de aterrizaje y estacionamiento internacional

También estarán incluidos el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú - Cataratas del Iguazú, el Aeropuerto Internacional de Salta - Martín Miguel de Güemes, el Aeropuerto Internacional de San Salvador de Jujuy - Gobernador Horacio Guzmán, el Aeropuerto Internacional de Comodoro Rivadavia - General Enrique Mosconi y el Aeropuerto Internacional de Mar del Plata - Astor Piazzolla.

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Uno de los cambios centrales impactará en la Tasa de Uso de Aeroestación doméstica (TUA), que, de acuerdo con la información de la ANAC es abonado por los pasajeros. No obstante, no se determinó un porcentaje, debido a que dependerá del tipo de vuelo y aeropuerto.

Según los fundamentos expresados en la resolución, el cambio busca mantener estable el valor de la contraprestación por el uso de las instalaciones aeroportuarias, reducir la necesidad de actualizaciones nominales recurrentes y sostener los ingresos de la concesión. También señalaron que su denominación no implica que se trate de un tributo.

Frente a esta modificación, el ORSNA aclaró que la TUA conservará su condición de tarifa regulada y que el organismo mantendrá sus atribuciones para intervenir sobre su esquema de aplicación. “La TUA reviste el carácter de tarifa dado su función retributiva del uso de las instalaciones aeroportuarias por parte de los usuarios y cuya explotación ha sido objeto de una concesión realizada por el Estado Nacional”, explicaron las autoridades.

Por otro lado, el nuevo esquema incorpora en forma directa una reducción equivalente al 30% que regía para calcular la Tasa de Aterrizaje Internacional y la Tasa de Estacionamiento Internacional.

Hasta ahora, esa bonificación dependía de un acuerdo entre el ORSNA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y Aeropuertos Argentina 2000. Además, estaba condicionada a que las líneas aéreas cumplieran con la regularidad de sus pagos.

De esta manera, con el cuadro aprobado, el descuento quedará incluido en los valores de esas tarifas y su aplicación ya no estará sujeta a ese convenio ni a las condiciones previstas en él. “Esto aporta mayor transparencia y previsibilidad a la aplicación de la tarifa”, consideraron las autoridades aeroportuarias.

A raíz de esto, las futuras adecuaciones tarifarias deberán seguir los mecanismos de revisión ordinaria o extraordinaria de la ecuación económico-financiera de la concesión y las actualizaciones periódicas previstas en el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual.

De hecho, ese documento incorporó una proyección financiera de ingresos y egresos con alcance indicativo hasta 2056. Sin embargo, quedarán fuera de los mecanismos generales las modificaciones que ya hayan sido acordadas entre el Estado nacional y la concesionaria e incluidas en el acta.

Finalmente, la ORSNA indicó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) deberá publicar la medida dentro de su ámbito de competencia, mientras que Aeropuertos Argentina 2000 será notificada de manera formal.

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