Cuánto debe ganar por mes una familia porteña para ser de clase media

La cifra que marca el ingreso mínimo para pertenecer a la clase media aumentó $66.259 frente a agosto. REUTERS/Francisco Loureiro

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Una familia tipo porteña, integrada por dos adultos de 35 años con dos hijos y vivienda propia, necesitó ingresos mensuales desde $2.669.815 para ser considerada de clase media en septiembre. El mismo hogar requirió $1.687.299 para no ser considerado pobre.

El último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) ubica dentro del sector medio a los hogares con ingresos de entre $2.669.815 y $8.543.407 mensuales. La medición toma como referencia a una pareja con dos hijos de seis y nueve años, ambos adultos con empleo y propietarios de la vivienda.

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La cifra que marca el ingreso mínimo para pertenecer a la clase media aumentó $66.259 frente a agosto, cuando el umbral se ubicaba en $2.603.556. En comparación con septiembre de 2025, el incremento fue de $672.437, equivalente a 33,7 por ciento.

El sistema de estratificación de la Ciudad de Buenos Aires define como clase media a los hogares que perciben, al menos, 1,25 veces el valor de la Canasta Total de consumo. Para la familia tipo tomada como parámetro, esa canasta alcanzó $2.135.852 en septiembre.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por debajo de ese nivel, pero por encima de la línea de pobreza, el informe clasifica a las familias dentro del “sector medio frágil”. Para dicho mismo grupo familiar, el sector medio frágil comprendió los ingresos de entre $2.135.852 y $2.669.815 mensuales.

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En tanto, quienes superaron los $8.543.407 quedaron dentro de los sectores acomodados, ya que ese monto equivale a cuatro Canastas Totales.

La línea de pobreza para el hogar de referencia ascendió a $1.687.299 mensuales. Es el ingreso necesario para cubrir la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros gastos esenciales.

Las familias con ingresos inferiores a ese valor, aunque superiores a $925.941, fueron consideradas pobres no indigentes. Por debajo de los $925.941, el informe ubicó a los hogares en situación de indigencia, dado que ese monto corresponde a la Canasta Básica Alimentaria.

Los hogares no pobres vulnerables fueron aquellos con ingresos mensuales de entre $1.687.299 y $2.135.852. A su vez, el sector medio frágil comprendió a los hogares con ingresos de entre $2.135.852 y $2.669.815.

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Los hogares no pobres vulnerables fueron aquellos con ingresos mensuales de entre $1.687.299 y $2.135.852 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también mostró diferencias según la composición familiar y la condición de tenencia de la vivienda. Una pareja joven de 25 años, sin hijos y propietaria, necesitó $1.259.163 para cubrir la Canasta Total de consumo. Para una pareja de las mismas características que alquila, el valor ascendió a $1.583.942.

En el caso de un adulto de 25 años propietario, la Canasta Total se ubicó en $775.948. Para una pareja de adultos mayores propietarios, el monto fue de $1.113.765.

Qué pasó con la inflación en CABA

El Idecba también publicó este jueves el dato de inflación: el índice de precios porteño registró un aumento del 1,8% durante septiembre. Esto representa una leve aceleración frente al 1,7% de agosto. De esta manera, acumuló un incremento del 23,7% en los primeros nueve meses de 2026.

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En términos interanuales, la inflación se ubicó en 32,9%, lo que marcó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente al 33,3% del mes previo.

Cuatro divisiones concentraron el 64,9% de la incidencia sobre el aumento mensual del índice: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y educación. En conjunto, estos rubros fueron los que más impacto tuvieron sobre el resultado general de septiembre.

Educación encabezó las subas, con un incremento del 2,9%, seguida por cuidado personal, protección social y otros productos, que registró un 2,4%. Prendas de vestir y calzado, por su parte, avanzó 2,3%, el mismo porcentaje que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

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En tanto, salud e información y comunicación tuvieron variaciones del 2,2%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,1%.

Entre los aumentos más moderados se ubicaron bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%), transporte (1,3%), restaurantes y hoteles (1,1%), seguros y servicios financieros (1%), recreación y cultura (0,9%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%).