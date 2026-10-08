Economía

Cuánto debe ganar por mes una familia porteña para ser de clase media

El Idecba difundió los nuevos valores de referencia para los hogares porteños. Para no ser pobre, una familia tipo requirió ingresos mensuales superiores a $1.680.000

La cifra que marca el ingreso mínimo para pertenecer a la clase media aumentó $66.259 frente a agosto. REUTERS/Francisco Loureiro
La cifra que marca el ingreso mínimo para pertenecer a la clase media aumentó $66.259 frente a agosto. REUTERS/Francisco Loureiro
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Una familia tipo porteña, integrada por dos adultos de 35 años con dos hijos y vivienda propia, necesitó ingresos mensuales desde $2.669.815 para ser considerada de clase media en septiembre. El mismo hogar requirió $1.687.299 para no ser considerado pobre.

El último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) ubica dentro del sector medio a los hogares con ingresos de entre $2.669.815 y $8.543.407 mensuales. La medición toma como referencia a una pareja con dos hijos de seis y nueve años, ambos adultos con empleo y propietarios de la vivienda.

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La cifra que marca el ingreso mínimo para pertenecer a la clase media aumentó $66.259 frente a agosto, cuando el umbral se ubicaba en $2.603.556. En comparación con septiembre de 2025, el incremento fue de $672.437, equivalente a 33,7 por ciento.

El sistema de estratificación de la Ciudad de Buenos Aires define como clase media a los hogares que perciben, al menos, 1,25 veces el valor de la Canasta Total de consumo. Para la familia tipo tomada como parámetro, esa canasta alcanzó $2.135.852 en septiembre.

Tabla con columnas de estrato e ingresos mínimos y máximos en pesos argentinos para seis categorías de hogares.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por debajo de ese nivel, pero por encima de la línea de pobreza, el informe clasifica a las familias dentro del “sector medio frágil”. Para dicho mismo grupo familiar, el sector medio frágil comprendió los ingresos de entre $2.135.852 y $2.669.815 mensuales.

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En tanto, quienes superaron los $8.543.407 quedaron dentro de los sectores acomodados, ya que ese monto equivale a cuatro Canastas Totales.

La línea de pobreza para el hogar de referencia ascendió a $1.687.299 mensuales. Es el ingreso necesario para cubrir la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros gastos esenciales.

Las familias con ingresos inferiores a ese valor, aunque superiores a $925.941, fueron consideradas pobres no indigentes. Por debajo de los $925.941, el informe ubicó a los hogares en situación de indigencia, dado que ese monto corresponde a la Canasta Básica Alimentaria.

Los hogares no pobres vulnerables fueron aquellos con ingresos mensuales de entre $1.687.299 y $2.135.852. A su vez, el sector medio frágil comprendió a los hogares con ingresos de entre $2.135.852 y $2.669.815.

Manos entregando billetes de pesos argentinos a otra persona, mientras un niño juega con bloques en el suelo.
Los hogares no pobres vulnerables fueron aquellos con ingresos mensuales de entre $1.687.299 y $2.135.852 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también mostró diferencias según la composición familiar y la condición de tenencia de la vivienda. Una pareja joven de 25 años, sin hijos y propietaria, necesitó $1.259.163 para cubrir la Canasta Total de consumo. Para una pareja de las mismas características que alquila, el valor ascendió a $1.583.942.

En el caso de un adulto de 25 años propietario, la Canasta Total se ubicó en $775.948. Para una pareja de adultos mayores propietarios, el monto fue de $1.113.765.

Qué pasó con la inflación en CABA

El Idecba también publicó este jueves el dato de inflación: el índice de precios porteño registró un aumento del 1,8% durante septiembre. Esto representa una leve aceleración frente al 1,7% de agosto. De esta manera, acumuló un incremento del 23,7% en los primeros nueve meses de 2026.

En términos interanuales, la inflación se ubicó en 32,9%, lo que marcó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente al 33,3% del mes previo.

Cuatro divisiones concentraron el 64,9% de la incidencia sobre el aumento mensual del índice: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y educación. En conjunto, estos rubros fueron los que más impacto tuvieron sobre el resultado general de septiembre.

Educación encabezó las subas, con un incremento del 2,9%, seguida por cuidado personal, protección social y otros productos, que registró un 2,4%. Prendas de vestir y calzado, por su parte, avanzó 2,3%, el mismo porcentaje que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En tanto, salud e información y comunicación tuvieron variaciones del 2,2%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,1%.

Entre los aumentos más moderados se ubicaron bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%), transporte (1,3%), restaurantes y hoteles (1,1%), seguros y servicios financieros (1%), recreación y cultura (0,9%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%).

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