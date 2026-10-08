Carlos Melconian: “El año que viene será chivo, el Gobierno juega en un terreno defensivo porque no quiere conflictos financieros”

El economista dio una entrevista y habló sobre la marcha de la economía y la reformas del Gobierno

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El economista Carlos Melconian advirtió que 2027 será “un año chivo” para el gobierno de Javier Milei, al que ubicó en una estrategia defensiva para evitar tensiones cambiarias, de deuda y de financiamiento. En una entrevista con Infobae en Vivo, sostuvo que ese resguardo financiero convive con un panorama débil para la actividad, el consumo y el poder adquisitivo.

“El año que viene es un año chivo en ese sentido, en materia de que el Gobierno juega en un terreno defensivo donde no quiere conflicto de carácter financiero”, afirmó. Según su evaluación, el Ejecutivo busca preservar el superávit fiscal y evitar un desorden cambiario en un contexto electoral, aunque no exhibe definiciones equivalentes para apuntalar los indicadores de la economía real.

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En un segundo plano, Melconian cuestionó el ritmo de las transformaciones de fondo. “Van muy lentas las verdaderas reformas, muy”, afirmó al ser consultado por los reclamos para acelerar los resultados económicos. Para el ex presidente del Banco Nación, esos cambios deben apuntar a modificar las condiciones que afectan a la producción, el empleo formal y el acceso al financiamiento.

Avanzar con una reforma tributaria, laboral y crediticia

El economista incluyó entre las prioridades una reforma tributaria, cambios en las normas laborales y el desarrollo del mercado de crédito. “La reforma tributaria tiene que ser rápida; pero ahora no tenés con qué”, dijo, y diferenció esos temas de la cantidad de disposiciones desregulatorias que impulsó el Ejecutivo.

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Para Melconian, el del Gobierno es “un programa contractivo, ortodoxo, clásico, que no tiene elementos expansivos”. (Foto: Reuters)

En ese sentido, ironizó sobre el volumen de medidas de desregulación y sostuvo que no reemplazan las modificaciones estructurales. “Las reformas estructurales son bienvenidas, yo las quiero, no tengo problema”, aclaró. También ubicó a una eventual reforma previsional entre las discusiones necesarias, aunque consideró que no resolvería los problemas inmediatos.

Sobre el crédito, Melconian advirtió que el problema excede a una mejora regulatoria. “Primero lo que hay que hacer es monetizar la economía”, sostuvo. Según su análisis, la cantidad de dinero en circulación, medida a valores constantes, se ubica por debajo del nivel que había cuando Milei asumió la Presidencia.

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La falta de confianza sostiene la demanda de dólares

El punto central de su diagnóstico fue la confianza. Melconian afirmó que el Gobierno no consiguió revitalizarla y señaló como indicador la persistencia de la demanda de dólares. “Estamos en un récord histórico, récord histórico de todos los tiempos”, señaló sobre la búsqueda de cobertura en moneda extranjera.

Para el economista, esa conducta refleja problemas en la instrumentación y la secuencia del plan. Habló de una “mala praxis instrumental” y sostuvo que la falta de confianza limita la recuperación del crédito y la mejora del poder adquisitivo.

También cuestionó la caracterización de la recuperación de la actividad. “El proceso de crecimiento, mal llamado crecimiento”, dijo, al recordar que la economía argentina atraviesa un ciclo de estancamiento desde 2011. En su lectura, una porción acotada de los sectores muestra dinamismo, mientras una parte mayoritaria permanece en caída o sin cambios.

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El programa no tiene factores expansivos para la economía real

Melconian definió al esquema oficial como “un programa contractivo, ortodoxo, clásico, que no tiene elementos expansivos”. Vinculó esa evaluación con la debilidad de la inversión, que describió como limitada salvo por proyectos que pueden encuadrarse en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Al referirse a la política monetaria y financiera, consideró que la tasa de interés tiene una gravitación acotada en el contexto actual. “No se sabe cuál es el espíritu de la tasa de interés, quién la maneja, cómo se maneja, cuál es el pilar de la política monetaria”, afirmó. Añadió que el programa mantiene un faltante en materia monetaria y cambiaria.

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El ex titular del Banco Nación proyectó que 2027 será un año económico complejo. (Captura de video)

El ex funcionario distinguió, además, entre los indicadores financieros y los de la economía real. En este último grupo ubicó al consumo, el empleo y la pobreza, y planteó que son las variables que deberían ordenar el debate sobre el desempeño del Gobierno.

Un 2027 condicionado por la actividad, el poder adquisitivo y la elección

Consultado por las perspectivas para 2027, Melconian evitó dar una respuesta cerrada y sostuvo que depende de qué indicadores se tomen. Sin embargo, afirmó que el Gobierno prioriza la acumulación de defensas en el frente financiero ante un año electoral y posibles turbulencias.

“Es muy difícil que sea un año activo en materia de actividad, poder adquisitivo”, dijo. A su criterio, aun en el escenario más favorable, el año próximo podría reproducir las condiciones actuales para la economía real.

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También objetó la comunicación oficial y el manejo de expectativas. “La comunicación para el manejo de las expectativas, de la esperanza y del horizonte en este programa ha sido malo”, sostuvo. En ese marco, pidió cautela a los funcionarios al anticipar resultados y remarcó que los anuncios deben estar respaldados por resultados concretos.