Milei identificó una nueva fuente para detener una eventual corrida del dólar en 2027: cuál es y las dudas sobre su uso

El presidente Javier Milei aseguró que cuenta con USD 75.000 millones para frenar una corrida cambiaria en las elecciones del próximo año.

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A un año de las elecciones, el presidente Javier Milei volvió a asegurar que cuenta con diferentes herramientas para hacer frente a una eventual corrida cambiaria y evitar un escenario similar al de los comicios legislativos de 2025. En esta oportunidad, mencionó una nueva alternativa: una posición de futuros por USD 15.000 millones. Se trata de una cifra sobre la que no hay consenso entre los analistas ni en lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante una entrevista con LN+, Milei enumeró los instrumentos que, según sostuvo, permitirían responder ante una presión sobre el tipo de cambio el año que viene. Entre ellos mencionó las compras de reservas por parte del Banco Central (BCRA), el swap con Estados Unidos y China, los contratos de futuros, la balanza comercial prevista para el próximo año y las inversiones que ingresen.

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La declaración se dio después de que se conociera que en agosto los ahorristas compraron USD 2.853 millones, el segundo monto más alto del año. Si bien implicó una baja respecto a julio —cuando fue de USD 3.319 millones, el valor más alto desde octubre de 2025—, aún se encuentra por encima de los USD 2.200 millones en los que se había estabilizado después de la elección de medio término.

El Presidente afirmó que el BCRA acumuló más de USD 20.000 millones desde la elección legislativa en octubre de 2025. “Desde la elección hasta ahora acumulamos más de USD 20.000 millones”, dijo. Luego incorporó los acuerdos de intercambio de monedas con EE.UU. y China, y la capacidad de operar en el mercado de futuros dentro de la misma cuenta de recursos.

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Milei aseguró que existían USD 20.000 millones del swap con Estados Unidos, otros USD 20.000 millones correspondientes al acuerdo con China y una posición de futuros de USD 15.000 millones. Esta última cifra ocupó un lugar central en su explicación sobre la capacidad oficial para enfrentar una demanda de dólares.

El mercado de futuros de dólar permite pactar hoy un precio para el tipo de cambio en una fecha posterior. Empresas e inversores lo usan para cubrirse ante una eventual suba o baja del dólar: un importador puede comprar contratos para anticipar el costo en pesos de una obligación futura, mientras que un exportador puede venderlos para asegurar el valor de los dólares que espera cobrar.

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No se negocian billetes ni se entregan dólares al vencimiento. Los contratos se liquidan en pesos según la diferencia entre el precio acordado y el tipo de cambio de referencia de esa fecha. Si el dólar termina por encima del valor pactado, cobra quien compró futuros; si queda por debajo, recibe quien los vendió.

El mandatario comparó ese monto con la base monetaria de Argentina, que ubicó en USD 30.000 millones. “¿Sabes de cuánto es la base monetaria de Argentina? USD 30.000 millones”, planteó. Bajo ese cálculo, afirmó que la posición de futuros permitiría retirar de circulación una porción de los pesos en la calle.

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“Solo con la posición de futuros pueden sacar la mitad de los pesos que andan dando vuelta en la calle”, señaló. También sostuvo que esa herramienta se sumaba a los swaps, a las compras de divisas y a los ingresos que podrían surgir de la balanza comercial y de las inversiones.

Los analistas aseguran que es incorrecta la posición del presidente Javier Milei de que con la intervención en dólar futuro por USD 15.000 millones saca la mitad de la base monetaria. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian/)

Las dudas al respecto

La posición de futuros que mencionó Milei fue de USD 15.000 millones. Sin embargo, el tope de intervención en A3 se fijó en USD 9.000 millones tras la experiencia del gobierno de Mauricio Macri. Por lo que entre la cifra que mencionó Milei y el actual límite hay una diferencia de USD 6.000 millones.

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El mercado de futuros forma parte de las herramientas que el Gobierno puede utilizar para actuar sobre las expectativas cambiarias. En su exposición, Milei relacionó el monto de esa posición con la cantidad de pesos de la economía y sostuvo que el instrumento podía incidir sobre la circulación monetaria.

“La posición de futuros es de USD 9.000 millones, no USD 15.000 millones. Y además, con futuros no te llevas pesos”, comentó un economista en off the record a Infobae. A su juicio, la necesidad que tiene el Gobierno de mencionar las herramientas con las que cuenta para frenar la suba del dólar son el resultado del programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, que no resolvió las preocupaciones sino que las profundizó.

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Poder de fuego del Banco Central

Pero no es el único punto que genera dudas. Milei también afirmó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló más de USD 20.000 millones desde la elección, cifra que reúne compras efectuadas desde septiembre de 2025. Aunque una parte de esos recursos, USD 6.500 millones, ya se destinó a operaciones vinculadas con la defensa del esquema cambiario y con pagos.

El Banco Central logró comprar USD 20.000 millones desde las elecciones legislativas para ya utilizó USD 6.500 millones para controlar el dólar. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

Los otros USD 13.500 millones correspondieron al Banco Central de la República Argentina (BCRA). De ese monto, solo USD 8.000 millones permanecieron en las reservas, después de descontar las ventas al Tesoro y los pagos del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre, conocido como BOPREAL.

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Las condicionalidades de los swaps

El Presidente incluyó el swap con China en el grupo de instrumentos disponibles para responder ante una eventual corrida. En la entrevista, lo mencionó por USD 20.000 millones, pero la información disponible indica que solo unos USD 8.000 millones del swap con China podrían convertirse en liquidez.

La diferencia entre el monto total del acuerdo y el tramo líquido limita la disponibilidad inmediata de esos fondos. El valor completo del swap no equivale de forma directa a dólares listos para intervenir en el mercado cambiario. Cabe destacar, que la actual administración devolvió los USD 5.000 millones que se activaron durante el gobierno anterior, devolución que apareció en los últimos dos balances.

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También mencionó una línea de liquidez por USD 20.000 millones con Estados Unidos, instrumento que generó malestar en Norteamérica, sobre todo en los sectores agropecuarios. Pero su disponibilidad esta condicionada, en gran medida, por el resultado de la elección estadounidense que se realizará en noviembre próximo.

Balanza comercial

MIlei afirmó que “además de eso vamos a tener la balanza comercial del año que viene y las inversiones que entren”. Esa proyección sumó ingresos futuros a los instrumentos financieros y cambiarios que mencionó durante la entrevista.

Sin embargo, en agosto, el superávit de la balanza comercial cambiaria alcanzó USD 3.100 millones, cifra que superó en USD 1.000 millones al saldo devengado. El excedente comercial no se trasladó de forma íntegra a la cuenta corriente cambiaria: durante el mismo mes, el superávit de esa cuenta fue de 806 millones de dólares.

La cuenta financiera registró un déficit de USD 1.056 millones, resultado que superó el superávit de la cuenta corriente y compensó el saldo favorable generado por las operaciones comerciales del mercado cambiario. La Formación de Activos Externos (FAE), mecanismo por el cual residentes adquieren divisas o activos en el exterior, llegó a USD 2.677 millones en agosto. El 50% de ese monto se destinó a la suscripción de deuda en dólares que liquida dentro del mercado.