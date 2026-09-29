Economía

Dólar, reservas y bonos: por qué el mercado volvió a elevar la cautela y sube el riesgo país

La tensión internacional, el bajo ritmo de compra de divisas y la caída de activos locales profundizaron las dudas de los inversores sobre la capacidad de pago de la deuda

El riesgo país subió al mayor nivel en seis meses. (Foto: Reuters)
El riesgo país subió al mayor nivel en seis meses. (Foto: Reuters)
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La respuesta de Donald Trump a las afirmaciones de Irán, que aseguró estar negociando la reapertura del estrecho de Ormuz, fue contundente: no solo calificó la noticia como falsa, sino que subrayó la palabra “nada” al referirse a lo que Estados Unidos estaba dispuesto a conceder.

Los mercados se defendieron. Subió el petróleo, se desbarrancaron los precios de los bonos del Tesoro, las acciones y del oro. Cuando las bajas se aceleraron, apareció una nueva declaración del presidente de los Estados Unidos que señalaba que esta semana retomarían la conversaciones con Irán. Los mercados recortaron pérdidas y las Bolsas de Nueva York, que operaban bajo fuego cruzado, cayeron hasta 0,77% como fue el caso del Nasdaq donde operan las acciones de nuevas tecnologías.

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Los bonos del Tesoro norteamericano siguieron ofrecidos. Los fondos de inversión los despedían de sus carteras. Así, el título a 10 años alcanzó un máximo de rendimiento de 5,25% y el de 30 años de 5,56 por ciento.

El movimiento reafirmó la opinión de que se viene una nueva suba de tasas en octubre. Con el dólar en alza de 0,22% frente a las demás monedas del mundo, el petróleo cerca de USD 100 y las tasas de los bonos del Tesoro por encima de 5%, auguraban suba de costos para las personas y empresas endeudadas. El índice de morosidad en Estados Unidos es el más elevado de los últimos ocho años años y un escenario de mayor inflación está a la vuelta de la esquina.

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La Argentina, que en las semanas previas había atravesado sin mayores sobresaltos las turbulencias externas, quedó ahora como el mercado de peor desempeño de la región ante la falta de estímulos. También pesó la caída de 5,9% en la imagen del Gobierno, según el indicador que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, un dato que incidió sobre variables clave.

Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Cía, señaló que el Índice de Confianza está en niveles similares a los de julio, que habían representado el valor más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

“En cuanto a nivel, el registro del presidente Javier Milei para esta parte del mandato es el segundo mayor detrás de Néstor Kirchner. Sin embargo, no logra torcer la tendencia a la baja y los gobiernos que reeligieron, mostraron mejores registros desde aquí en adelante. La caída del indicador sorprendió, especialmente considerando que, en el mismo período, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) había mostrado una mejora de 2,4% mensual. A pesar del retroceso, el nivel actual del ICG supera la marca alcanzada a la misma altura de los últimos 4 mandatos presidenciales”, apuntó pardo.

Lo cierto es que el riesgo país sintió el impacto. Los bonos soberanos bajaron más de 1% y el riesgo subió 27 unidades (+3,1%) a 628 puntos básicos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 679 millones y el Banco Central compró apenas USD 11 millones, acentuando uno de los puntos clave que hace subir al riesgo país: la falta de acumulación de reservas.

En ese sentido, un informe de Fundación Capital señaló que “el stock de reservas continúa siendo bajo y reforzar las compras diarias de divisas parece primordial. En este marco, impulsar un mayor dinamismo de la actividad y acelerar la acumulación de reservas aparecen como dos condiciones centrales hacia delante”.

“No obstante, es interesante ver que el nuevo financiamiento corporativo en moneda extranjera se mantuvo activo durante el mismo período, unos USD 1.000 millones en agosto y más de USD 2.000 millones en septiembre, considerando tanto operaciones locales como internacionales”, añadió, el reporte.

Lo cierto es que la caída de reservas continúa. El dólar más fuerte hace bajar al euro, el oro, el yuan y la libra esterlina. El retroceso en particular del oro de casi 4% y la devaluación del yuan de 0,23% en la semana, hicieron que las reservas bajen USD 269 millones a 47.976 millones de dólares.

En estas circunstancias, el dólar mayorista bajó un peso a $1.524,50 aunque se vieron algunos movimientos del Tesoro y del Banco Central. En la plaza financiera, el MEP subió 43 a $1.555 y el contado con liquidación (CCL) $25 (+1,4%) a $1.614, recuperando lo que había bajado el viernes. El “blue” subió $5 (+0,30%) a 1.565 pesos.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “el dólar mayorista operó buena parte de la rueda al alza, pero con una oferta de USD 679 millones, la mayor en 9 ruedas. En futuros el volumen de operaciones ascendió a 2.155.032 contratos y el interés abierto añadió otros 76,7 millones hasta los 4.225 millones”.

El resultado de la licitación de bonos del Tesoro fue equilibrada y se renovaron todos los vencimientos con premios en todos los instrumentos ofrecidos, es decir con tasas más altas.

Se renovaron $8,6 billones, equivalentes al 100,4% de los vencimientos. La Lecap con vencimiento el 15 de enero, por $2,85 billones, y el bono a tasa Tamar que vence el 30 de julio, por $2,9 billones, concentraron el 70% del monto adjudicado.

En tanto, la Bolsa tuvo una rueda fatídica. El S&P Merval de las acciones líderes perdió 3,3% en pesos y 4,8% en dólares. Los más afectados fueron Transportadora gas del Norte (-7,1%), Telecom (-7%) y Cresud (-6,6%). Los bancos también la pasaron mal con bajas superiores a 4 por ciento.

En el overnite, anoche las operaciones preanunciaban otra rueda negativa. Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York estaban en rojo de hasta 0,30 por ciento. El petróleo subía 0,70% y el Brent se aproximaba a USD 100 por barril. El dólar se fortalecía 0,25% frente a las principales divisas del mundo y derribaba al Bitcoin que cotizaba a USD 83 mil y al oro que bajaba 0,20% a USD 4.168 por onza.

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