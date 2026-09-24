Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses cayeron por debajo del 30 por ciento

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Las expectativas de inflación de los argentinos para los próximos 12 meses perforaron el 30% en septiembre y se ubicaron en 29,8% en promedio, según la Encuesta de Expectativas de Inflación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). El dato implica una baja de 5,9 puntos porcentuales frente al 35,7% registrado en agosto y constituye el nivel más bajo desde que se inició esta medición.

La encuesta, elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la UTDT sobre 1.000 casos relevados entre el 1 y el 9 de septiembre, mostró que la mediana de las respuestas se mantuvo en 30%.

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La reducción se extendió a las tres regiones relevadas. En el Gran Buenos Aires, la inflación esperada pasó de 39,1% a 30,8%, con una caída de 8,3 puntos porcentuales. En la Ciudad de Buenos Aires bajó de 37,4% a 32,3%, mientras que en el Interior descendió de 33,9% a 28,9%. De esta manera, el Interior fue la única de las tres regiones donde el promedio quedó por debajo del 30%.

También se achicó de manera significativa la brecha entre los hogares de distintos niveles de ingresos. Entre los de menores ingresos, la inflación esperada promedio cayó de 41,5% en agosto a 29,5% en septiembre. En los hogares de mayores ingresos, en tanto, pasó de 33,1% a 29,9%. Así, la diferencia entre ambos segmentos se redujo de 8,4 a apenas 0,4 puntos porcentuales.

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Entre los de menores ingresos, la inflación esperada promedio cayó de 41,5% en agosto a 29,5% en septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las expectativas de inflación del segmento de mayores ingresos pasan a ubicarse por encima de las del segmento de menores ingresos, mientras que la brecha entre ambos grupos se reduce”, remarcó Sebastián Auguste, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT.

Respecto de la medición de la inflación mensual, la encuesta incluye desde mayo de 2023 una pregunta sobre lo que los entrevistados esperan que ocurra con los precios en los próximos 30 días. De acuerdo con esta medición, en septiembre el promedio esperado es de 3,49%, mientras que la mediana se mantiene en 3%.

En comparación con agosto (3,55% y 3%, respectivamente), el promedio mensual esperado disminuye 0,06 puntos porcentuales, mientras que la mediana se mantiene sin cambios.

El relevamiento también mostró una menor dispersión en las respuestas. El percentil 25 se ubicó en 20% y el percentil 75 en 40%, con un rango intercuartil de 20 puntos porcentuales, cinco puntos menos que el mes anterior. El indicador busca medir cuánto varían las opiniones de los encuestados sobre la evolución futura de los precios.

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Vale recordar que la inflación de agosto fue de 1,7%, la más baja de los últimos 14 meses. De esta manera, en lo que va del año acumuló una suba de 21,3% y de 33,5% en los últimos doce meses.

La división que registró el mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%, seguida por Educación, que avanzó 2,5%. En el extremo opuesto, Recreación y cultura no presentó variaciones, mientras que Prendas de vestir y calzado mostró una caída del 0,6%.

La división que registró el mayor incremento en agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8% (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todas las regiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que tuvo la mayor incidencia sobre el índice mensual. El resultado estuvo explicado principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y pan y cereales.

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Para septiembre, mediciones de consultoras privadas señalan que el índice de precios podría repuntar hacia el 2%, impulsado principalmente por incrementos en el rubro de alimentos y bebidas.

En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso proyecta una tasa de inflación de 29% para el cierre de 2026 y 18% para el año próximo.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó una inflación anual de 30,8%.