Economía

Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses cayeron por debajo del 30 por ciento

El aumento esperado para el índice de precios se ubicó en 29,8% en septiembre, casi seis puntos porcentuales por debajo del registro de agosto, según la Universidad Torcuato Di Tella

Hombre con sudadera azul mirando un teléfono móvil junto a un carro de supermercado repleto de cajas de cereales y galletas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las expectativas de inflación de los argentinos para los próximos 12 meses perforaron el 30% en septiembre y se ubicaron en 29,8% en promedio, según la Encuesta de Expectativas de Inflación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). El dato implica una baja de 5,9 puntos porcentuales frente al 35,7% registrado en agosto y constituye el nivel más bajo desde que se inició esta medición.

La encuesta, elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la UTDT sobre 1.000 casos relevados entre el 1 y el 9 de septiembre, mostró que la mediana de las respuestas se mantuvo en 30%.

PUBLICIDAD

La reducción se extendió a las tres regiones relevadas. En el Gran Buenos Aires, la inflación esperada pasó de 39,1% a 30,8%, con una caída de 8,3 puntos porcentuales. En la Ciudad de Buenos Aires bajó de 37,4% a 32,3%, mientras que en el Interior descendió de 33,9% a 28,9%. De esta manera, el Interior fue la única de las tres regiones donde el promedio quedó por debajo del 30%.

También se achicó de manera significativa la brecha entre los hogares de distintos niveles de ingresos. Entre los de menores ingresos, la inflación esperada promedio cayó de 41,5% en agosto a 29,5% en septiembre. En los hogares de mayores ingresos, en tanto, pasó de 33,1% a 29,9%. Así, la diferencia entre ambos segmentos se redujo de 8,4 a apenas 0,4 puntos porcentuales.

PUBLICIDAD

Persona de espaldas empujando un carrito de compras con sacos de arroz, frijoles, leche, huevos y verduras en un pasillo.
Entre los de menores ingresos, la inflación esperada promedio cayó de 41,5% en agosto a 29,5% en septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las expectativas de inflación del segmento de mayores ingresos pasan a ubicarse por encima de las del segmento de menores ingresos, mientras que la brecha entre ambos grupos se reduce”, remarcó Sebastián Auguste, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT.

Respecto de la medición de la inflación mensual, la encuesta incluye desde mayo de 2023 una pregunta sobre lo que los entrevistados esperan que ocurra con los precios en los próximos 30 días. De acuerdo con esta medición, en septiembre el promedio esperado es de 3,49%, mientras que la mediana se mantiene en 3%.

En comparación con agosto (3,55% y 3%, respectivamente), el promedio mensual esperado disminuye 0,06 puntos porcentuales, mientras que la mediana se mantiene sin cambios.

El relevamiento también mostró una menor dispersión en las respuestas. El percentil 25 se ubicó en 20% y el percentil 75 en 40%, con un rango intercuartil de 20 puntos porcentuales, cinco puntos menos que el mes anterior. El indicador busca medir cuánto varían las opiniones de los encuestados sobre la evolución futura de los precios.

Vale recordar que la inflación de agosto fue de 1,7%, la más baja de los últimos 14 meses. De esta manera, en lo que va del año acumuló una suba de 21,3% y de 33,5% en los últimos doce meses.

La división que registró el mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%, seguida por Educación, que avanzó 2,5%. En el extremo opuesto, Recreación y cultura no presentó variaciones, mientras que Prendas de vestir y calzado mostró una caída del 0,6%.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La división que registró el mayor incremento en agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8% (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todas las regiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que tuvo la mayor incidencia sobre el índice mensual. El resultado estuvo explicado principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y pan y cereales.

Para septiembre, mediciones de consultoras privadas señalan que el índice de precios podría repuntar hacia el 2%, impulsado principalmente por incrementos en el rubro de alimentos y bebidas.

En tanto, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso proyecta una tasa de inflación de 29% para el cierre de 2026 y 18% para el año próximo.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó una inflación anual de 30,8%.

Temas Relacionados

inflaciónpreciosúltimas noticiasUTDTExpectativa de Inflación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente de YPF aseguró que “si el barril de petróleo se mantiene en USD 100, la nafta va a subir”

Horacio Marín habló en Infobae en Vivo sobre la volatilidad del precio internacional, el acuerdo entre las petroleras para no trasladar toda la suba al surtidor y el avance del financiamiento del mayor proyecto de la historia de la empresa

El presidente de YPF aseguró que “si el barril de petróleo se mantiene en USD 100, la nafta va a subir”

Mejora el acceso al crédito para las empresas, pero el consumo seguirá débil hasta 2027: qué anticipa Moody’s para Argentina

La calificadora proyectó expansión económica, menor inflación, reducción del riesgo corporativo y mayor disponibilidad financiera. Energía, minería y agro aparecen entre principales beneficiados

Mejora el acceso al crédito para las empresas, pero el consumo seguirá débil hasta 2027: qué anticipa Moody’s para Argentina

El Gobierno negocia con Emiratos Árabes Unidos un acuerdo integral para atraer inversiones en minería, tecnología e inteligencia artificial

El anuncio se produjo en paralelo al lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico con Estados Unidos, con un financiamiento comprometido de hasta USD 7.000 millones para infraestructura, energía y minerales críticos

El Gobierno negocia con Emiratos Árabes Unidos un acuerdo integral para atraer inversiones en minería, tecnología e inteligencia artificial

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 24 de septiembre

El billete al público sigue ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.560. El BCRA compró ayer USD 6 millones en el mercado

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 24 de septiembre

Menos etiquetas, más tetra brik: cómo cambiaron los hábitos del consumidor de vino

Los resultados oficiales de los primeros siete meses del año evidencian además una caída marcada de los varietales, que contrasta con un fuerte repunte de los genéricos en el mercado interno

Menos etiquetas, más tetra brik: cómo cambiaron los hábitos del consumidor de vino

DEPORTES

Polémica en Brasil por la provocación de un futbolista: se burló cuando su equipo ganaba, le dieron vuelta el partido y los rivales se tomaron revancha

Polémica en Brasil por la provocación de un futbolista: se burló cuando su equipo ganaba, le dieron vuelta el partido y los rivales se tomaron revancha

Forlan debutó como DT en Uruguay con una derrota 3-1: los dos goles que sufrió en los cuatro minutos finales

Los problemas de Franco Colapinto en su primer día de acción en Bakú: “No me siento muy cómodo”

Franco Colapinto cerró su primer día de actividad en las calles de Bakú: quedó 11° y por detrás de Pierre Gasly

Pasó a 4 rivales en los últimos 100 metros y ganó la medalla por 7 centésimas: la gran definición de la argentina Megan Powell en los Juegos Suramericanos

TELESHOW

El debate entre Charlotte Caniggia, Juli Poggio y La Reini sobre quién paga las citas: “Mi mamá me enseñó así”

El debate entre Charlotte Caniggia, Juli Poggio y La Reini sobre quién paga las citas: “Mi mamá me enseñó así”

Nicolás Cabré reveló el destino del viaje familiar con Rufina y Rocío Pardo: “Tres que se van por un rato”

Habló la mamá de Ayelén Paleo tras ser sobreseída en la causa por explotación y trata: “Me causaron un daño inmenso”

Daniela Cardone homenajeó a su madre el día en que hubiera cumplido años: “Tu legado sigue vivo”

Se filtró quién sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity: “Me parece que hablé de más”

INFOBAE AMÉRICA

Un estafador se hizo pasar por un jugador de la NFL y engañó a dos mujeres para obtener cerca de USD 1.000

Un estafador se hizo pasar por un jugador de la NFL y engañó a dos mujeres para obtener cerca de USD 1.000

Crearon el reloj más preciso del mundo: puede tardar más que la edad del universo en perder un segundo

La letalidad de los delitos en Cuba se duplicó durante el primer semestre de 2026 según el Observatorio de Auditoría Ciudadana

Aprehenden a tres personas por reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania

Bogotá queda al frente del nuevo Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas: qué es y cómo funcionará