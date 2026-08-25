Cuánto cobra un conductor de aplicación por hora y qué porcentaje se llevan los costos fijos

Un conductor de aplicaciones puede generar entre $500.000 y $1.500.000 por semana VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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La cantidad de conductores de aplicaciones de transporte en la Argentina creció un 900% en los últimos seis años. Según estimaciones del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), en 2020 había alrededor de 100.000 choferes activos en plataformas de transporte y delivery; hoy esa cifra supera el millón.

Si se toma únicamente el segmento de conductores de aplicación, las ganancias semanales pueden ir de los $500.000 a los $1.500.000, aunque depende de la cantidad de horas trabajadas y los costos fijos propios de la actividad.

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La forma más precisa de medir cuánto gana un chofer de plataforma no es por semana ni por mes, sino por hora. “Un piso de $12.000 la hora es un día tranquilo de trabajo, como puede ser un martes o un miércoles. Un buen día —un fin de semana— ronda los $18.000 y hasta $20.000 la hora”, explicó Don Uberto, conductor con años de experiencia en el rubro y creador de contenido sobre el sector en YouTube e Instagram.

La métrica horaria es la que realmente permite comparar: nivela al chofer que trabaja dos horas con el que trabaja 12, porque el promedio por hora se mantiene relativamente estable sin importar la duración de la jornada.

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El conductor lo explicó con un ejemplo: si alguien trabaja 10 horas a $15.000 la hora, genera $150.000 en el día. Multiplicado por seis o siete días, el número llega a rondar el millón de pesos semanal. “Pero eso es lo bruto que uno puede llegar a generar, no lo que le queda en el bolsillo”, advirtió.

La comisión que cobran las plataformas —en promedio el 24%— no la paga el conductor sino el pasajero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números de una de las plataformas, la última que ingresó al mercado local, ilustran la magnitud del fenómeno. En el último año, más de medio millón de argentinos eligieron generar ingresos a través del ese sistema y, actualmente, cada dos minutos una persona realiza su primer viaje como conductor en la aplicación que tiene presencia en 23 provincias.

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En promedio, según la compañía, sus conductores generan el equivalente a seis salarios mínimos, y algunos llegan a duplicarlo. El perfil de quienes eligen esta actividad es amplio: el 27% tiene más de 45 años, los mayores de 60 realizan en promedio 2,5 veces más viajes que el resto, y el 10% son menores de 25 que complementan sus estudios. Más del 70% valora la flexibilidad horaria por encima de cualquier otra variable: la posibilidad de conectarse un solo día a la semana, unas pocas horas o a tiempo completo es lo que, según la plataforma, explica gran parte del crecimiento.

Los costos fijos

El gasto operativo de un conductor representa hoy cerca del 50% de sus ingresos brutos, una proporción que hace pocos años rondaba el 15% o el 20%. Combustible, cubiertas, frenos, embrague y depreciación del vehículo forman una estructura de costos que creció muy por encima de los aumentos de tarifas que aplicaron las plataformas.

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El crecimiento del sector responde en parte a la pérdida de empleo formal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se achicó la brecha entre lo que uno genera y lo que realmente le queda en el bolsillo”, señaló Don Uberto. Quienes no tienen vehículo propio no escapan a esa lógica: el alquiler de un auto reemplaza los gastos de mantenimiento, pero los valores finales tienden a equipararse.

Cuál es la comisión que cobra la plataforma

Uno de los conceptos más extendidos y más inexactos del sector es que las plataformas retienen el 40% de lo que genera cada conductor. “Eso es falso”, afirmó Don Uberto. La tasa de intermediación promedio es del 24% y la paga el pasajero, no el chofer. El mecanismo es directo: al conductor le llega una oferta con el monto que va a percibir. Si acepta un viaje por $10.000, esos $10.000 son suyos. Lo que el pasajero pague por encima —$13.000, $15.000— es la comisión de la plataforma.

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Las diferencias entre aplicaciones son, en la práctica, mínimas. Si bien cada una tiene distintos precios base, en el global —por volumen y tipo de viajes— los ingresos tienden a equipararse.

El crecimiento del sector, según el SiTraRepA, responde en parte a la pérdida de empleo formal y a la necesidad de sumar ingresos. Ese fenómeno, sostiene la organización, explica también por qué la desocupación no creció de forma pronunciada pese a la caída de la actividad económica.

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