Oportunidad para Argentina y Uruguay: la “Copa América” de exportación de carne se juega en China, que le sacó tarjeta roja a Brasil

Es muy importante la dependencia de China de las exportaciones argentinas de carne vacuna (Revista Chacra)

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“En las próximas semanas, Argentina volvería a ganar protagonismo en el mercado chino como uno de sus principales proveedores. El agotamiento de cuotas tanto de Australia como de Brasil, abre por tiempo limitado una ventana para ingresar a China junto a Uruguay, prácticamente sin competencia”.

Así surge de datos del Rosgan, el mercado ganadero de invernada y cría televisado y online más importante de la Argentina, creado en 2008 y operado por la Bolsa de Comercio de Rosario, junto a varias casas consignatarias del país. La propia BCR destacó en un análisis que la “ventana a China” es una oportunidad de demanda “breve pero excepcional” (como un Mundial de Fútbol) para la exportación argentina pues ocurre en un momento en el que “a nivel local, en un contexto de estancamiento generalizado de los valores pagados por la hacienda con destino a faena, la vaca aparece como una de las pocas categorías que ha logrado desacoplarse, y reflejar mejoras de precios.

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De hecho, a contramano del resto de las categorías, el precio de la vaca, tanto gorda como conserva tuvo aumentos de entre 15 y 20% superiores al promedio. A principios de julio, los valores se ubicaban en torno a los $3.000 por kilo para la vaca gorda y $2.000 para la conserva, y hoy se ubican en $3.300-3.400 para la vaca gorda y alrededor de $2.400 para el piso de la categoría, resalta el análisis.

En el mismo período, el precio del novillo liviano, una categoría muy valorada en el mercado interno, se mantuvo casi sin cambios, en torno a $4.500 el kilo, mientras el del novillo pesado se sostuvo en torno 4.300 pesos.

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Según la publicación, “si bien es esperable que el precio de la vaca registre incrementos estacionales bien marcados, debido a que su oferta comienza a reducirse significativamente a partir de agosto, lo cierto es que a este comportamiento se suman otros factores que posiblemente ya estén comenzando a expresarse en los precios y que podrían profundizarse durante las próximas semanas”.

Escasez estructural

Del lado de la oferta pesa la “escasez estructural” de la categoría. “Más allá de la caída estacional propia de estos meses, las remisiones de vacas a faena descendieron significativamente en lo que va del año”, precisa el estudio, que precisa que según datos del Senasa entre enero y agosto el traslado de vacas con destino a faena cayó 13% respecto del año pasado, con un total de 1,6 millones de cabezas, frente a los 1,84 millones registrados en igual período de 2025.

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Del lado de la demanda, aunque el mercado de exportación se ha mantenido relativamente estable, en las próximas semanas se espera una activación del mercado para el segmento de hacienda cuyo principal destino es China.

Esto se debe al agotamiento de la cuota de los principales proveedores, en especial de Brasil, que hizo que los precios pagados por los compradores chinos se “tonifiquen”.

Al respecto, el informe cita datos publicados por la Asociación de Productores Exportadores de la Argentina (APEA), “en los últimos 15 días la referencia FOB para Garrón y Brazuelo con destino a China pasó de USD 7.500 a USD 7.700 por tonelada, mientras que un mes atrás se ubicaba en torno a los 7.200 dólares, y un aumento del 42% sobre los USD 5.400 por tonelada que China pagaba un año atrás debido a la “holgada oferta y fuerte competencia entre los distintos proveedores”, cuando en el mercado de exportadores cárnicos a China todavía jugaba fuerte Brasil.

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Dependencia china

La evolución de precios, dice el informe, “denota la fuerte dependencia china en importación” y significa un “cambio de escenario para la carne vacuna en China, que podría sostenerse mientras Brasil permanezca sin operar en este mercado.

“Para Argentina, esto implica la apertura de una ventana comercial muy breve, pero sumamente valiosa, para ingresar a este mercado prácticamente sin competencia. Se trata de un período que posiblemente no supere los 60 días y que Argentina debería aprovechar hasta tanto los importadores chinos vuelven a concentrarse en la necesidad de colocación de Brasil”, dice un pasaje. De hecho, un informe anterior había precisado que de enero a mayo Australia Brasil habían colocado en China respectivamente el 85 y el 65% de los cupos asignados por Beijing, mientras Argentina y Uruguay lo habían hecho por solo el 41 y 22% de sus respectivas cuotas.

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Otro tramo resalta que “hasta julio inclusive”, los datos de la Aduana china mostraban a Brasil como principal proveedor, con más de un millón de toneladas y una participación del 58% sobre las compras totales, muy por sobre el 15% de la Argentina, el 14% de Australia y el 5% de Uruguay.

Ya en agosto, datos preliminares muestran una caída del 4% en el total de importaciones cárnicas del gigante asiático, al menor nivel desde diciembre del año pasado. “En lo que respecta específicamente a carne vacuna, los ingresos de agosto ya no deberían incluir partidas provenientes de Australia, cuyo cupo fue agotado en julio. En el caso de Brasil, si se consideran los despachos realizados durante julio, ya se observaba una abrupta caída de casi el 50% mensual, con apenas 82.700 toneladas embarcadas. Para agosto, en tanto, los despachos se desplomaron otro 80%, hasta alcanzar apenas 16.100 toneladas en el mes”.

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Consumiendo stocks

Así las cosas, las próximas semanas mostrarán hasta dónde puede China seguir consumiendo stocks acumulados. Al respecto el informe señala que según el World Beef Report, una prestigiosa publicación de carnes a nivel mundial, la de agosto fue la tercera caída mensual consecutiva en los stocks de carne vacuna almacenados en cámaras refrigeradas de China.

“Más allá de cuánto tiempo puedan sostenerse los stocks, desde Brasil incluso se evalúa un posible cambio de ruta con el objetivo de extender los tiempos de tránsito y anticipar tanto la operatoria local como el cierre de negocios con los importadores chinos”, dice el informe de Rosgan/BCR. Lo cierto, afirma, es que aun sin cambios logísticos, la ventaja de exclusividad que Argentina comparte con Uruguay se irá cerrando nuevamente a cerrarse debido a una mayor competencia de Brasil y de Australia.

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“El tiempo es limitado. Argentina tiene por delante una ventana comercial excepcional que no debería desaprovechar: no solo para completar volumen, sino también para avanzar sobre segmentos de mayor valor comercial y capturar el máximo valor posible de este escenario excepcional de demanda”, concluye el informe.