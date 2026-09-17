El Banco Ciudad bajó las tasas para refinanciar deudas en mora: cuáles son los requisitos para acceder

La entidad pública forma parte del Programa de Desendeudamiento Familiar de CABA. (Banco Ciudad)

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En un contexto de morosidad récord a nivel familias, el Banco Ciudad anunció una reducción al 28% de la Tasa Nominal Anual (TNA) para refinanciar deudas en mora, en el marco del Programa de Desendeudamiento Familiar de CABA. La medida, dirigida a préstamos personales, consumos con tarjeta de crédito y microcréditos, busca facilitar la regularización de deudas con la tasa más baja del mercado, según informó la entidad.

El programa se enmarca en la Ley 6959 de la Legislatura porteña, reglamentada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que establece condiciones de mayor accesibilidad para que vecinos y vecinas regularicen deudas en mora. Los plazos de refinanciación se extienden desde 24 hasta 60 meses, según el comunicado difundido por el banco.

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Requisitos para acceder al programa

La adhesión al programa estará vigente hasta el 13 de octubre de 2026 y contempla deudas en mora registradas hasta el 1° de junio de este año. Para acceder, los interesados deben cumplir una serie de condiciones específicas.

Entre los requisitos figuran deudas originadas con tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras, con una mora de entre 60 y 180 días de atraso. También se exige que los ingresos familiares sean inferiores a 10 salarios mínimos y que los compromisos mensuales de deudas representen más del 30% de los ingresos del hogar.

La adhesión al programa estará vigente hasta el 13 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa también requiere domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires con una antigüedad mínima de dos años. Quedan excluidos quienes sean propietarios de más de un inmueble, tengan vehículos con una antigüedad menor a cinco años —salvo aquellos destinados a actividades laborales debidamente acreditadas—, sean titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro, cuenten con activos financieros que superen el total de la deuda reclamada, o hayan comprado divisas durante el período en que se generó la deuda.

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La tramitación para regularizar deudas puede realizarse a través de los canales habituales de contacto del Banco Ciudad. Estos incluyen el chatbot BIT en WhatsApp, la banca telefónica a través del 0800-22-20400, los oficiales de cuenta y las sucursales de la entidad.

Cómo funciona el plan de desendeudamiento

El programa fija en 24 meses el plazo mínimo para devolver los créditos refinanciados, mientras que la tasa aplicable no podrá exceder el 35% de TNA. Se trata de límites mínimos: nada impide que los bancos ofrezcan condiciones más beneficiosas si así lo deciden. Con esta iniciativa se busca reducir el peso financiero que enfrentan los hogares que quedaron atrasados en sus pagos por distintas circunstancias.

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Quienes quieran sumarse al beneficio deberán cumplir con varios requisitos simultáneamente: que la deuda provenga únicamente de préstamos personales o tarjetas de crédito emitidos por entidades financieras; registrar mora categoría 2 o 3 ante el Banco Central, lo que equivale a entre 60 y 180 días de atraso; contar con ingresos familiares que no superen los diez salarios mínimos; y comprobar que el pago mensual de sus deudas supera el 30% de sus ingresos. También se pide domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires desde hace al menos dos años.

El destino de estos créditos está limitado exclusivamente a cancelar obligaciones con el Banco Ciudad o con otros bancos supervisados por el BCRA. Por fuera del esquema quedan las deudas contraídas con billeteras virtuales o financieras no bancarias, un segmento donde los niveles de incumplimiento crecieron de manera notoria en los últimos tiempos.

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No podrán acceder al programa las personas con más de una propiedad, quienes posean autos de menos de cinco años de antigüedad —a excepción de los que se usen con fines laborales comprobables—, propietarios de embarcaciones, aeronaves u otros bienes de lujo registrables, tenedores de activos financieros por un monto mayor a la deuda en cuestión, ni quienes hayan adquirido divisas durante el período en que se generó el endeudamiento.

La ley aprobada por la Legislatura porteña incluyó además una cláusula específica para que, a través de Ciudad Microempresas, el banco lance una línea destinada a emprendedores y trabajadores informales con deudas pendientes ante la entidad al 1 de junio de 2026. Este esquema replicará los mismos requisitos generales del programa y alcanzará a quienes acumulen entre 60 y 180 días de mora.

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Requisitos

Registrar deudas originadas en tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras. Estar calificado en la Central de Deudores del Banco Central en Situación 2 (deudas con atraso entre 60 y 90 días) o en Situación 3 (deudas con atraso entre 90 y 180 días) días, al 1° de junio de 2026. Tener ingresos mensuales del grupo familiar inferiores a diez (10) salarios mínimos, lo que en la actualidad equivale a 3.678.000 pesos. Acreditar que las cuotas adeudadas representan más del 30% de los ingresos mensuales del hogar. Tener domicilio real en CABA con una antigüedad mínima de 2 años.

Al mismo tiempo, hay otras 5 condiciones que excluyen a los interesados. No podrán recibir los préstamos del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal:

Dueños de más de un inmueble. Propietarios de automóviles con una antigüedad menor a cinco (5) años, excepto aquellos destinados a actividades laborales. Titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios registrados. Tenedores de activos financieros (plazos fijos, títulos, bonos, cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, acciones, moneda extranjera u otros) que excedan el total de la deuda reclamada. Toda persona que haya comprado dólares durante el período en que se generó la deuda a refinanciar.