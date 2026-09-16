El petróleo empujó al riesgo país argentino por encima de los 500 puntos antes de una decisión clave de la Reserva Federal

El petróleo superó los 107 dólares el barril en medio de la tensión en el estrecho de Ormuz, un factor que presiona al alza las tasas de interés globales y golpea a los bonos soberanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los mercados están atravesando la peor semana del año. Los fondos de inversión de renta fija del exterior son vendedores de bonos soberanos de Estados Unidos, Europa y Japón y los reemplazan por Obligaciones Negociables de empresas de tecnología.

El movimiento explica el derrumbe mundial de los bonos de la deuda, en particular el de los títulos del Tesoro estadounidense. El rendimiento de los bonos, considerados un refugio ante la crisis, superó ayer el 5% y alcanzó su nivel más alto desde abril de 2007. EE.UU. no registraba desde hacía casi 20 años un deterioro comparable en la confianza de los inversores sobre el futuro de la economía.

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Los bonos europeos ya tienen rendimientos superiores a 4% y los de Japón están por encima de 3 por ciento. Las causas están en el conflicto en el Golfo Pérsico y en el de Rusia y Ucrania, que afecta a las refinerías de petróleo y cierran pasos estratégicos como el del estrecho de Ormuz. Esta guerra tiene una consecuencia que abarca a todo el mundo: la inflación que hace subir las tasas de interés y derrumba el salario real.

El petróleo cotizó ayer a USD 107 el barril, pero el precio de los combustibles en Europa y Estados Unidos está en nivel récord. Por eso, el 95% de los analistas vaticina que hoy la Reserva Federal subirá la tasa de interés en 0,25 puntos a 4 por ciento.

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Matias Togni de la consultora petrolera NextBarrel señaló que “esta semana se confirmaron los peores miedos cuando Arabia Saudita anunció que el oleoducto atacado la semana pasada no va a estar operativo en el corto plazo y suspendió los barriles que tenía comprometidos para Europa, específicamente para Polonia, que entró en pánico y empezó a llevarse el poco crudo que había disponible en los mercados spot.

“Si bien el petróleo Brent esta todavía apenas por encima de los 100 dólares, el verdadero indicador es el petróleo físico que, a diferencia de los futuros, es el precio que miran todos porque es pura oferta y demanda. El petróleo spot, conocido como ‘Dated Brent’ que son barriles que ya tienen asignada fecha carga dentro de los próximos 30 días en el Mar del Norte, está arriba de los 130 dólares”, sumó.

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Togni agregó que “el precio de los fletes marítimos está marcando récords históricos día a día, lo que también muestra la severidad de la situación, porque a diferencia de abril, esta vez ya no tenemos ningún colchón”.

La reflexión inmediata es que la Argentina, al postergar el aumento de los combustibles para contener la inflación, resigna recaudación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los tributos específicos que gravan esos productos. En economía, toda decisión tiene un costo.

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Los bonos de la deuda siguen cediendo terreno de manera acotada. No hay caídas destacadas. Ayer bajaron hasta 1%, el riesgo país aumentó 16 unidades (+3,3%) a 506 puntos básicos y volvió a los niveles de fin de agosto.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 844 millones y el BCRA compró tan solo USD 14 millones porque no quería tensar el precio. De esta manera, logró que el dólar mayorista bajara un peso a $1.506,50, mientras el dólar se fortalecía 0,22% frente a las seis principales monedas del mundo.

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En la plaza financiera el MEP bajó $1,70 a $1.561, mientras el contado con liquidación (CCL) aumentó $3 a 1.597 pesos. El “blue” subió $5 a 1.560 pesos.

Un informe de F2, la consultora de Andrés Reschini, subrayó que “en futuros tuvimos la tercera suba de en el volumen con desarme en el interés abierto. Esta vez se operaron 1.812.481 contratos y mientras que el interés abierto mostró una baja de USD 39,4 millones a 3.746 millones contra USD 3.999 millones de mediados del mes anterior.

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“Las implícitas se corrieron levemente al alza cuando los rendimientos en pesos se movieron a la baja y, por lo tanto, los sintéticos volvieron a recortar. Todo esto y un volumen de operaciones de USD 131 millones (VN) en la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) siguen conduciendo a pensar en un posible desarme en la posición vendida del BCRA en medio de una demanda de spot más que satisfecha por el volumen de liquidaciones en MLC y por las menores compras oficiales”, apuntó Reschini.

Por otra parte, ayer el Ministerio de Economía despachó el proyecto de Presupuesto para 2027. El equipo económico prevé una inflación del 18% interanual en diciembre, un tipo de cambio nominal de $1.847 por dólar para fin de año y un crecimiento del PBI del 4% anual.

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“Las proyecciones de inflación y tipo de cambio resultan razonables, aunque observamos un mayor optimismo en la estimación de crecimiento. En materia de inflación, alcanzar el 18% anual implica una suba mensual promedio de aproximadamente el 1,4%. No parece un escenario descabellado: en agosto, la inflación fue del 1,7% y es posible que antes de fin de año se registren valores inferiores. Nuestra proyección se ubica algo por encima de la oficial, en torno al 21% anual, equivalente a una inflación mensual promedio del 1,6%”, aseguró Diego Piccardo, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso.

Piccardo advirtió una discrepancia con la proyección oficial de crecimiento económico: “Ante dudas sobre la evolución de sus ingresos y de su poder adquisitivo, los hogares tienden a actuar con mayor cautela, postergar gastos y, cuando cuentan con margen, aumentar el ahorro precautorio. Del mismo modo, las empresas pueden demorar proyectos de inversión hasta tener mayor claridad sobre la continuidad del rumbo económico”.

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“Por estas razones, proyectamos un crecimiento cercano al 2,5%. Sin embargo, si se consolida la expectativa de una reelección del oficialismo y de continuidad de las reformas, la incertidumbre podría moderarse y la economía crecer por encima de nuestra estimación”, anticipó el analista.

En paralelo, la Bolsa local siguió el camino de declinación de sus pares de Nueva York. El S&P Merval de las acciones líderes perdió 0,2% en pesos y 0,3% en dólares. YPF encabezó las subas con 2,4% seguido de Transportadora Gas del Norte con 2 por ciento, en un contexto de suba del crudo.

Mientras se aguarda la casi segura suba de tasas de interés en Estados Unidos, anoche el mercado overnite operaba con cautela. Las Bolsas mostraban una leve reacción porque ya descontaron la consecuencia de la suba de tasas que se produciría hoy. Las operaciones iniciales parecen ser más consecuencia de un rebote que una tendencia, aunque las acciones de los bancos son las favorecidas por la medida.

El petróleo mostraba un leve retroceso de 0,3% y el Brent cotizaba a 107,84 dólares. A su vez, el oro prolongaba su baja y cedía 0,27 por ciento. El Bitcoin retrocedía a USD 76.000 tras el bloqueo en el Congreso de Estados Unidos del Clarity Act, que imponía un marco regulatorio a las criptomonedas.

Nada indica que el panorama haya mejorado. Es una crisis que llegó para sostenerse por un tiempo considerable.