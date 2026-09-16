Economía

En medio de la caída de venta de autos hay un modelo que sigue reinando y todos quieren: cuánto cuestan

El ingreso de nuevos electrificados por el cupo sin arancel extrazona amplió la oferta de vehículos medianos de este tipo. Hay opciones de menos de $49 millones

Autos
Los SUV medianos crecieron inesperadamente gracias a la creación del cupo de autos híbridos y eléctricos con beneficios arancelarios
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La creación del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que ingresan a la Argentina sin pagar el arancel de importación extrazona modificó la oferta de los SUV medianos.

El régimen exige un precio FOB máximo de USD 16.000 para acceder al beneficio. Por ese motivo, tanto terminales como importadores oficiales se enfocaron principalmente en vehículos que se acercan a ese valor, y descartaron, salvo algunas exepciones, los modelos más económicos.

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Con ese precio como referencia, cuando se suman los impuestos locales y los márgenes de importadores y concesionarios, estos C-SUV llegan a los consumidores con precios de lista de entre 32.000 y 36.000 dólares.

SUV Changan CS55 Plus PHEV de color gris oscuro, visto desde la parte delantera y lateral sobre un fondo degradado de azul claro
El Changan CS55 Plus es el C-SUV electrificado de menor precio, aunque en el ranking de ventas está en 14 lugar.

Aunque los modelos compactos son los que concentran gran parte de las inversiones de las automotrices en la actualidad, la ampliación de la oferta de estos SUV medianos alteró el escenario para esta categoría de automóviles que domina el mercado automotor, con una cuota general en torno al 45% sobre el total de patentamientos.

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El crecimiento de los SUV medianos

El segmento C incorporó nuevas alternativas para quienes buscan vehículos de mayor tamaño y capacidad, con un agregado que le dio más impulso aún como es el de sumar propulsiones híbridas y eléctricas que no estaban en el mercado hasta apenas un año atrás.

Un interesante ejercicio de cruce entre los patentamientos acumulados de este año con los precios de lista de las versiones de entrada de cada modelo, permite observar la relación entre ambas variables, y comprobar que no necesariamente el precio es el que determina la compra de uno u otro vehículo.

Ford Territory
La Ford Territory domina las ventas del segmento de los C-SUV y tiene también la oferta de menor precio del mercado.

No es el caso del primer puesto en ventas, que está en manos del vehículo más accesible del segmento, la Ford Territory, pero en el resto de la evaluación de modelos esa condición no se repite. De hecho, la Territory de menor precio es naftera, pero si se pone en la comparación a la versión híbrida, deja de ser el C-SUV de menor precio entre las que tienen esa tecnología de propulsión.

Las marcas tradicionales lideran

La Ford Territory acumuló 13.848 unidades entre enero y agosto. Además de encabezar el listado, tuvo el menor precio inicial entre los diez modelos más vendidos, con 48.861.930 pesos. Su volumen superó en 6.342 vehículos al de la Toyota Corolla Cross, que quedó segunda con 7.506 unidades y una entrada de gama de 51.918.000 pesos.

La Territory representó cerca de una de cada cuatro ventas en el universo de los 19 C-SUV incluidos en el relevamiento. Los diez primeros modelos concentraron 50.455 patentamientos, equivalentes a aproximadamente el 85% de las 59.428 operaciones registradas en ese segmento. Ambos modelos tienen en su portafolio de productos, tanto versiones nafteras como híbridas.

Corolla Cross
El Toyota Corolla Cross es el segundo C-SUV más vendido pero en el ranking de menor precio está en séptimo lugar

El Volkswagen Taos ocupó el tercer puesto, con 6.891 vehículos, seguida por Jeep Compass, con 5.105. Los dos modelos se sostuvieron entre los cuatro más vendidos pese a que sus precios de acceso, $60.137.550 y $61.270.000 respectivamente, fueron los más altos de esta clasificación. En ambos casos, la propuesta es únicamente de motores de combustión.

La mezcla con los nuevos modelos

El Baic BJ30 HEV 4x2 fue quinto en el ranking, con 4.758 unidades y un precio de $50.184.000. Detrás se ubicó el BYD Song Pro, el mejor híbrido enchufable, con 2.991 patentamientos y un valor inicial de $54.299.700. Ambos forman parte de la oferta electrificada que ganó lugar en el segmento gracias al cupo de autos exentos de arancel de importación.

La Chevrolet Captiva, también PHEV, registró 2.668 unidades y partía de $54.871.900. La Chery Tiggo 7 quedó octava, con 2.446 ventas y un precio de $50.337.000, mientras que el Fiat Fastback acumuló 2.400 vehículos, con una entrada de gama de $52.160.000. El décimo lugar fue para el Haval H6, con 1.842 unidades y un precio de 54.315.000 pesos.

Chevrolet Captiva PHEV
Chevrolet importa la Captiva PHEV dentro del cupo y está en una posición intermedia entre precio y demanda. Séptima en ventas y 13ra en precio.

Fuera del top10, la lista continúa con Ford Bronco Sport, que registró 1.725 unidades y tiene un precio de entrada de $59.354.510; Renault Boreal, con 1.447 ventas y un valor inicial de $51.280.000; Renault Arkana, con 1.305 patentamientos y $56.930.000; y Changan CS55, con 1.293 unidades y 48.944.700 pesos.

Más atrás quedaron Baic X55 II, con 902 vehículos y $52.785.000; Nissan X-Trail, con 861 y $56.990.000; Jetour T1, con 539 y $54.774.000; Peugeot 3008, con 492 y $79.500.000; y Honda ZR-V, con 409 operaciones y un precio de lista de 59.990.000 pesos.

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