El consumo masivo volvió a caer en agosto y ya lleva nueve meses consecutivos en baja, según un informe privado

El consumo masivo cayó 4,9% interanual en agosto, según el índice por categorías de la Universidad de Palermo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de que el Gobierno defendiera el nivel de actividad económica a partir de un video grabado en la avenida Corrientes, un informe privado registró que el consumo cayó 1,2% mensual y 0,6% interanual en agosto. A la vez, acumuló nueve meses consecutivos de caídas.

El relevamiento de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) también indicó que el índice general registró una baja acumulada de 1,4% en los primeros ocho meses de 2026, frente al mismo período de 2025.

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Los datos se conocieron después de la difusión de una grabación de la emblemática avenida porteña, que mostró una alta presencia de personas en la zona de teatros y restaurantes pese a una temperatura de 7 °C. El video circuló en la red social X con el mensaje: “7 grados centígrados y esto está lleno de gente”. A partir de esa publicación, el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionaron los diagnósticos de distintos sectores sobre las dificultades vinculadas al consumo.

El titular del Palacio de Hacienda respondió de manera directa al usuario que compartió la grabación. “Tipito, avivate! Todavía no es ‘fin de mes’ y Calle Corrientes es un ‘consumo de primera necesidad’”, escribió en X. “Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería”, señaló. En el mismo mensaje, agregó “acordate que son solo dos los sectores que andan bien”, en relación a la disparidad de la evolución de los distintos sectores que hacen a la economía nacional.

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Javier Milei y Luis Caputo cuestionaron en X las interpretaciones sobre el consumo a partir de un video de Avenida Corrientes.

Por su parte, el presidente también respondió al mismo contenido y citó la expresión “la gente no llega a fin de mes”. Milei sostuvo que esa mirada partía de una interpretación equivocada de la realidad económica y afirmó que persistir en ese error resultaba peor.

En contraste con el escenario que mostró el video viral, el Índice de consumo privado (ICP-UP) que elabora la UP registró una caída mensual de 1,2% en agosto. El resultado se sumó a la baja de julio y marcó el segundo mes consecutivo de variación negativa, después de las tasas positivas registradas desde enero de 2026. Los rubros de bienes, no obstante, mostraron desempeños dispares en el último dato disponible: los durables y semidurables registraron aumentos interanuales, mientras que el consumo masivo y los servicios recreativos presentaron caídas.

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Los más afectados

Según la UP, el índice de consumo masivo cayó 4,9% interanual en agosto y acumuló una baja anual de 3,2 por ciento. Este grupo reúne bienes de compra frecuente y costo relativamente bajo, cuya utilización se agota en un plazo breve o inmediato. Dentro de esta categoría se incluyen carnes, bebidas, lácteos, frutas, verduras, panadería, artículos de limpieza y combustibles. El segmento representa aproximadamente el 50,0% del gasto total de los hogares, con exclusión de gastos fijos como vivienda, electricidad, agua, gas, salud y transporte.

La categoría de servicios de recreación y turismo también presentó una baja de 5,7% interanual en agosto y una contracción acumulada anual de 1,4%. El índice abarca gastos en alojamiento, transporte turístico, espectáculos y actividades culturales. De acuerdo con el informe, este conjunto representa alrededor del 29,5% del gasto total de los hogares, sin considerar los gastos fijos que el estudio excluye de la medición. “El consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró en agosto su sexta caída consecutiva, con una baja de 7,1% interanual, y ya acumula en el año una contracción del 3,3%”, destacó el reporte.

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Según UP, los patentamientos de motos subieron 34,7% interanual en agosto, mientras los de autos bajaron 19,3%. (Foto: Ilustrativa Infobae)

El boom de las motos

Los bienes durables registraron una suba de 1,0% interanual en agosto y acumularon un aumento anual de 1,3 por ciento. El índice considera productos de uso prolongado, cuya vida útil supera el corto plazo y cuya compra suele demandar un desembolso más elevado. A juicio de los autores del documento, este grupo representa alrededor del 8,8% del gasto total de los hogares, sin los gastos fijos excluidos del cálculo. Entre las referencias que utiliza figuran los patentamientos de automóviles y motocicletas, además de las ventas de electrodomésticos, artículos para el hogar, muebles y textiles para el hogar.

El principal contraste dentro de los bienes durables se dio entre motos y autos. Los patentamientos de motos crecieron 34,7% interanual en agosto y acumularon una suba de 42,1% en los primeros ocho meses del año. El informe indicó que el segmento mantiene incrementos interanuales de dos dígitos desde diciembre. Los patentamientos de autos siguieron una trayectoria opuesta: cayeron 19,3% interanual en agosto y acumularon una baja de 13,7% entre enero y agosto.

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Aumento con bajas puntuales

El índice de bienes semidurables mostró un aumento de 3,3% interanual en agosto y acumuló una mejora anual de 2,7 por ciento. El resultado positivo agregado del mes convivió con bajas en distintos indicadores. Esta categoría reúne productos cuya vida útil supera el período inmediato de consumo, aunque no alcanza la duración propia de los bienes durables. El informe ubica en este grupo a la indumentaria, el calzado, la ropa y accesorios deportivos y las ventas de librería. Los bienes semidurables representan aproximadamente el 11,8% del gasto total de los hogares considerado por el relevamiento.